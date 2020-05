¿Permitirán los municipios costeros el baño en sus playas aunque el BOE lo autorice?

No todas las playas de Huelva abrirán al baño el próximo lunes, aunque la provincia pase a la fase 2 de las desescalada este viernes y el BOE lo permita como ya ha hecho en las cuatro islas que van por delante en el desconfinamiento. Tras conocerse que el baño estaría permitido a partir del 25 de mayo, los onubenses han celebrado que podrían darse el primer chapuzón. Y más con estas temperaturas de verano que nos acompañan en Huelva.

Sin embargo, la decisión final dependerá de los ayuntamiento. Algunos ya han acordado aplazar, de momento, esta medida. Así, todo seguirá como hasta ahora: solo podrán pasear quienes vivan a un kilómetro del municipio o hacer deporte quien resida en la localidad.

Pero hay dudas: ¿podrá la Policía Local multar a quien se bañe? ¿Cómo se van a controlar los 120 kilómetros de litoral? Casi ningún municipio lo sabe.

Los alcaldes prefieren esperar a la puesta en marcha de sus planes de playas el 15 de junio (con socorristas, limpieza, maquinaria…) para poder tener recursos y aplicar las medidas de seguridad y desinfección necesarias, las que aparezcan en el BOE o las recomendaciones de la Junta. Antes, el cumplimiento de las mismas dependería de la voluntad de los bañistas.

Desde diariodehuelva.es hemos contactado con los nueve municipios que acogen las 41 playas de la provincia para ver qué han decidido al respecto:

ALMONTE

Pondrán bandera roja en su playa de Matalascañas. No abrirá al baño hasta que tengan el Plan de Contingencia que les ha encargado la Junta y la playa preparada para hacer posible su apertura al baño, que no será este lunes. Bañarse con bandera roja puede conllevar una multa en caso de que esté recogido en las Ordenanzas Municipales.

PUNTA UMBRÍA

Punta Umbría no permitirá tampoco el baño, pero no nos aclaran cómo van a controlar la restricción.

CARTAYA

Las playas de Cartaya abrirán oficialmente al baño cuando entre en vigor el Plan de Playas, previsto para el 15 de junio. El Ayuntamiento ha explicado a este diario que se encuentra preparando las playas, los servicios de vigilancia, socorrismo, balizamiento y todos los servicios públicos, así como el Plan de Contingencia por el Covid-19, para esa fecha, que es la que marca el inicio de la temporada estival en las playas.

Desde el consistorio afirman que pondrán bandera roja, pero no saben con exactitud si la Policía podrá o no prohibir el baño a quien decida saltarse la recomendación de la bandera.

ISLA CRISTINA Y LEPE

Ambos ayuntamientos aclaran que no pondrán en funcionamiento el dispositivo de playas hasta el 15 de junio, pero no prohíben el baño a partir la fase 2.

Sin embargo, especifican que no tendrán en funcionamiento los servicios (socorrismo, primeros auxilios, torres de vigilancia de Protección Civil, sillas anfibias para personas con movilidad reducida, etc, etc.) hasta mediados de junio

MOGUER

En Moguer todavía no han tomado una decisión. Lo darán a conocer en los próximos días.

AYAMONTE

En principio no tienen previsto anunciar la reapertura al baño, aunque esperarán a que se publiquen las nuevas medidas en el BOE.

PALOS DE LA FRONTERA

Hasta que no haya una orden clara y concisa por parte del Gobierno el Ayuntamiento no se plantea nada. No obstante, aseguran que ya se encuentran trabajando de cara a tenerlo todo preparado para que cuando se diga que se puede abrir, abrirla.

HUELVA CAPITAL

El baño en la playa del Espigón no estará prohibido. Sin embargo, el Ayuntamiento tampoco tendrá disponibles los servicios para los bañistas hasta la apertura del dispositivo de playas, a mediados de junio.