Huelva dedica al personal sanitario un gran ¿último aplauso?

Huelva ha respondido hoy dedicando un multitudinario y emocionante aplauso, el último por ahora, al trabajo del personal sanitario, a los indispensables y esenciales en esta lucha que parece no tener fin contra la pandemia del coronavirus.

La gran despedida a los sanitarios rinde tributo a todos los profesionales de España en general y Huelva en particular que han sufrido como nadie los envites del Covid-19 en sus propias carnes.

Hasta ahora, los datos oficiales que ofrece la Junta de Andalucía suman “132 positivos entre los trabajadores del SAS y 47 en personal sociosanitario”. El total de afectados, según los datos de la Consejería de Salud, es de 521 a fecha de hoy domingo en la provincia de Huelva. Así que uno de cada tres casos en Huelva corresponde a personal sanitario.

Han sufrido no sólo la amenaza del coronavirus sino también, al principio, graves carencias de material sanitario para protegerse del Covid-19, retrasos en la entrega de material y hasta dotaciones que no cumplían los requisitos que garantizaran su seguridad. Un cúmulo de circunstancias que, también en Huelva, les ha convertido en el sector de la sociedad proporcionalmente más afectado por la pandemia. Y eso sin tener en cuenta las cifras que manejan los sindicatos en Huelva, que afirman que el número de casos de sanitarios afectados llega hasta los 439. Aunque esta afección no la reconoce oficialmente la Consejería de Salud.

De hecho, hoy mismo, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha destacado que la pandemia del coronavirus está evolucionando bien. Pero advierte que en España, actualmente, los contagios se están produciendo en su mayoría en el ámbito sanitario y no en el social o doméstico.