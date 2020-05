Emigrantes comienza a vivir un Rocío distinto

“El Rocío siempre es igual y siempre es distinto. Recordamos lo que hemos vividos cada una de las veces que hemos acudido, que hemos hecho la romería, que hemos estado a su vera. Echamos la mirada atrás y recordamos nuestros Rocíos, unos de una forma y otros de otra manera, cada uno distinto, pero seguro que ninguno igual al Rocío que este año la Virgen ha querido que vivamos”, con estas palabras José Manuel Barral, capellán de la Real Hermandad de Emigrantes de Nuestra Señora del Rocío de Huelva, iniciaba anoche su homilía durante la Eucaristía con que comenzaban los cultos preparatorios para Pentecostés 2020.

La situación de pandemia que vive el país ha obligado a cambiar muchas cosas, y una de ellas será el Rocío de Luz 2020. No obstante, como manifestaba Barral, “que este año no quiero que haya fiesta, que no haya caballos, ni caminos. Quiero que solo haya un Simpecado ‘grabao’ en nuestros ‘sentíos’. Que no haya carretas, que no haya peregrinos, que solo haya sentimientos para vivir este Rocío”.

Finalizaba su mensaje manifestando “Madre Santísima esto es todo tan distinto que lo viviremos así, porque así lo has querido, que quieres que comprendamos de cuánto tiempo perdido en cuantas cosas inútiles en las que pusimos el sentido. Y así es como ahora nos dices, de esta manera lo has dicho, que no hace falta nada más que echar al aire un suspiro y que sepamos lo que de verdad que sólo tú eres el Rocío”.

Crespón negro por los fallecidos del Covid 19

Durante estos días el Simpecado de la Hermandad de Emigrantes luce un crespón negro por las más de 27.000 víctimas que el Covid 19 se ha cobrado en nuestro país.

Como se había anunciado anteriormente por parte de la junta de gobierno de la hermandad, durante los cultos, siguiendo las indicaciones establecidas por las autoridades sanitarias después de que nuestra provincia haya iniciado la fase I de desescalada, el aforo permitido es de 37 personas (33% del aforo total).

El acompañamiento musical durante los tres días de triduo y la función principal está cargo de los hermanos de la hermandad Abrahán Cruz y Raquel Martínez.

El primer día de triduo terminó con el canto de la Salve y los vivas de José Antonio Ortiz e Inocencio Forcén, a Nuestra Madre del Rocío, la Blanca Paloma, la Reina de las Marismas, la Patrona de Almonte, el Pastorcito Divino, la Hermandad de Emigrantes y al hermano mayor.

Recordar que todas las personas que asistan a los cultos, que se iniciarán a las 20.00 horas, deberán llegar a la capilla con la suficiente antelación para evitar aglomeraciones, accediendo a la misma por la puerta de acceso de nuestra carreta. Además, deberán ir provistas de mascarillas y ocupar el asiento asignado por la mayordomía.

Los hermanos y devotos de Emigrantes podrán seguir estos cultos durante estos cuatro días en las redes sociales de la hermandad, tanto en Facebook como en YouTube.