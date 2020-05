Ni el 10% de los chiringuitos de Huelva abrirá en esta nueva fase

Desde el pasado lunes, los chiringuitos de Huelva podrán abrir con sus terrazas al 50% de su capacidad, pero la mayoría no van a hacerlo porque sus clientes (a no ser que sean vecinos de la localidad en la que se encuentra) no podrán pisar la playa. Es decir, si eres de Trigueros y quieres comer en un chiringuito de Punta Umbría, podrás hacerlo, pero no podrás pasear por su playa tras el almuerzo.

No será hasta la fase 3 (8 de junio) cuando estén permitidos los desplazamientos fuera de la provincia de residencia.

Tal y como indica el presidente del Consejo Empresarial de Chiringuitos de la FOE, Esteban Navarro, la apertura masiva de chiringuitos “no sería factible por dos motivos concretos: porque se desconocen los protocolos a los que se deben ajustar y, por la imposibilidad de que los ciudadanos se puedan mover todavía de una provincia a otra“.

Ante estas circunstancias, Esteban Navarro asegura que “la decisión del empresario será no abrir todavía y esperar a ver cómo va evolucionando la situación”.

Según el vicepresidente del Consejo Empresarial de Chiringuitos de la provincia de Huelva, Manuel Bernal Reyes, “la apertura de chiringuitos en esta fase 1 no llegará ni al 10%. La mayoría lo hará en la fase 2, e incluso en junio. Ya que, además, el tiempo tampoco está acompañando”.

Bernal asegura que “las pérdidas para este verano serán grandísimas, ya que sólo tendremos un turismo nacional, siempre y cuando permitan la movilización entre provincias. Pero no podemos valorar todavía las pérdidas, aunque se auguran que serán elevadas”.

Respecto a cuándo va empezar la temporada, dice el empresario, “cada localidad se irá adaptando, así como también habrá que adaptarse a la disponibilidad de los planes de los ayuntamientos, saber en qué medida están disponibles para su ejecución”.

Con todo, Manuel Bernal augura malos datos para el sector. “Considero que este año va a ser muy complicado porque aún no se vislumbra ningún apoyo para el turismo y las empresas de primera línea de playa. En este sentido, todo queda todavía en el aire”.

LA JUNTA PERMITIRÁ ANTICIPAR EL MONTAJE DE LOS CHIRINGUITOS DE TEMPORADA

La Junta ha anunciado que va a agilizar los plazos para permitir, desde este momento, el montaje de los chiringuitos, cuyos trámites quedaron paralizados por el estado de alarma. Además, va a prorrogar un año la vigencia de las concesiones a estos negocios.

“Con esta medida estarán preparados para dar sus servicios en cuanto sea posible en las condiciones en las que marcan las autoridades sanitarias en cada momento”, aseguran desde la administración andaluza.