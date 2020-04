“Más de 400 trabajadores y voluntarios de Cruz Roja se dejan la piel contra el Covid-19”

Cruz Roja Española en Huelva trabaja sin descanso estos días, aunando el esfuerzo del equipo técnico y del voluntariado, para responder a una crisis sin precedentes con acciones de prevención, de acompañamiento y de atención integral a las personas que necesitan ayuda en todos los rincones de la provincia.

Y todo ello, con la máxima humanidad, poniendo el corazón en cada gesto y llegando al corazón de toda la sociedad, el otro pilar imprescindible para el sostenimiento del ‘Plan Cruz Roja RESPONDE frente al COVID-19’, llevado a cabo por la entidad durante la pandemia.

Conocemos la labor de Cruz Roja Huelva ante la crisis del coronavirus a través de su presidente, Juan José Blanco Barbado.

-¿Qué actuaciones se han puesto en marcha en Huelva desde que comenzó el confinamiento para paliar los efectos de la pandemia entre los más desfavorecidos?

-Desde antes del inicio del Estado de Alarma, Cruz Roja reaccionó poniendo en marcha acciones de prevención y formación a fin de que el personal técnico y el voluntariado estuvieran preparados para trabajar garantizando la protección de las personas a las que atienden y la suya propia. Al inicio del confinamiento, Cruz Roja Española puso en marcha su primer plan de contingencia, que preveía la atención a todas las situaciones de emergencia, con una tarea principal que en Huelva preveía la realización de al menos 9.000 llamadas –un reto que hemos superado con 9.797 personas atendidas de forma directa– y acciones de atención a los colectivos más vulnerables, como personas mayores, personas enfermas, discapacitadas y dependientes, personas desempleadas, personas sin hogar, asentamientos, infancia en riesgo y familias con escasos recursos.

Inmediatamente después, se dio un paso más y se puso en marcha el ‘Plan Especial Cruz Roja RESPONDE’, una campaña con el fin de extender la atención integral más allá de los momentos iniciales y cubrir necesidades más allá de las asistenciales en los próximos meses. La meta: que nadie se quede atrás en el camino de reconstrucción necesario para superar esta crisis sanitaria y social.

-¿Cuántos trabajadores y voluntarios se han desplegado durante la crisis en Huelva?

No hay descanso en la recogida de alimentos y material sanitario para su posterior distribución allí donde se detecta la necesidad.

–Todo el personal técnico de Cruz Roja Huelva y de las asambleas locales de Aracena, Ayamonte, Bollullos, Cartaya, Cortegana, Isla Cristina, Moguer, Lepe, Nerva, Valverde del Camino y San Bartolomé de la Torre, más de 100 personas; y más de 340 voluntarios y voluntarias se están dejando la piel en la tarea de llevar a cabo todas las acciones posibles para llegar a quienes lo necesitan.

Para empezar, las llamadas de seguimiento a las personas usuarias de Cruz Roja, para informarles y ofrecer consejos de prevención frente a la enfermedad, pero también para detectar posibles necesidades y situaciones de vulnerabilidad. Estas llamadas se están reforzando especialmente con personas mayores.

No hay descanso en la recogida de alimentos y material sanitario para su posterior distribución allí donde se detecta la necesidad. No paran los equipos de Captación para conseguir sumar apoyos al llamamiento Cruz Roja RESPONDE. Es constante también el trabajo de Socorros y Emergencias en labores de información, prevención y coordinación con otros servicios de Emergencias. Es increíble la energía y la movilización de Cruz Roja Juventud en sensibilización, educación y acompañamiento a los más jóvenes. No hay palabras para agradecer el compromiso, el esfuerzo, la implicación y la solidaridad infinita de todas las personas que en estos días hacen latir a Cruz Roja.

-¿Cómo ve el agravamiento de las condiciones de los más vulnerables en esta crisis?

Cruz Roja ha de convertir esta tragedia en una oportunidad de hacer visibles a los invisibles e implicar a todos en trabajar para que la ayuda no sea algo puntual

-Todas las crisis agravan la vulnerabilidad, pero también nos hacen ver esos otros mundos que están en este y a los que el día a día nos impide mirar. Cruz Roja ha de convertir esta tragedia en una oportunidad de hacer visibles a los invisibles e implicar a todos y a todas en trabajar para que la ayuda no sea puntual. Nuestro mayor logro será que, después de atender las situaciones de emergencia, seamos capaces de mantener el nivel de apoyo para generar un proceso de recuperación que ponga en el centro a las personas más vulnerables.

– ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con aquellos sin hogar? ¿A qué colectivo habéis dedicado más esfuerzo?

-Cruz Roja Huelva trabaja desde hace años con las personas sin hogar a través de su Unidad de Emergencia Social, que recorre las calles tres veces por semana para llevar comida, productos de higiene y ropas de abrigo a estas personas. En estos días, esta labor se ha reforzado con más voluntarios y voluntarias y con más recursos para intentar llegar a todos.

Paralelamente, el Área de Intervención Social, especialmente a través de sus equipos de Extrema Vulnerabilidad y a través de las Asambleas Locales, está también dedicando un esfuerzo máximo para garantizar recursos a los más vulnerables.

Además, el plan Cruz Roja RESPONDE incluye otras líneas de intervención: como el apoyo psicosocial a personas afectadas por esta crisis, el apoyo educativo por vías telemáticas a niños y niñas en dificultad social, y la intervención en la emergencia de los equipos de socorro y emergencia. En este último sentido, por ejemplo, se está prestando apoyo al servicio de Emergencia 112 Andalucía en la atención de llamadas con personal sanitario de Cruz Roja Española, y se ha puesto a disposición de las administraciones recursos sanitarios y de albergue.

-En el caso de los asentamientos, ¿Cómo se está trabajando desde Cruz Roja?

Cruz Roja desarrolla un programa permanente en los asentamientos, con un equipo multidisciplinar que se desplaza tres veces por semana para prestar asistencia

-Al igual que en el caso de las personas sin hogar, Cruz Roja Huelva mantiene un equipo permanente de atención a asentamientos que además sus intervenciones semanales, acude también a cualquier situación de emergencia. Así ocurrió en el último incendio de un asentamiento en Palos. Pese a la situación actual, el equipo se desplazó al lugar para prestar ayuda, centrándose en atender las primeras necesidades de atención sanitaria y en el realojo de las personas afectadas, con todas las condiciones de seguridad para ellas y para todos los intervinientes.

De igual forma que en el caso de las personas sin hogar o de los colectivos en extrema vulnerabilidad, Cruz Roja desarrolla un programa permanente en los asentamientos, con un equipo multidisciplinar que se desplaza tres veces por semana para prestar asistencia alimentaria, sanitaria y social. Esa labor se está multiplicando en estos días.

-Hablemos de solidaridad en estos días ¿Es verdad que esta crisis está sacando el lado más humano de las personas?

Tenemos más de 11.700 socios y más de 4.700 voluntarios y voluntarias

–Huelva y sus pueblos son siempre solidarios, cada vez que hacemos un llamamiento, cada vez que salimos a la calle, en el Día de la Banderita o en ocasiones especiales, hay una respuesta masiva y tremendamente generosa, tanto de las personas particulares como de las Administraciones y de las empresas. Tenemos más de 11.700 socios y más de 4.700 voluntarios y voluntarias, lo que supone una de las mayores masas sociales de la provincia. Pero eso son sólo cifras, como la de personas incorporadas en estos días, difíciles de contar porque el trabajo está en la calle. Lo importante es que detrás de esas cifras hay donaciones y personas que hacen posible hacer una llamada a una persona que está sola, adquirir alimentos y medicinas para familias sin recursos, conseguir conexiones a Internet para que niños y niñas que no tienen acceso puedan terminar el curso, llevar una manta a una persona sin hogar, un plato de comida a un asentamiento, solucionar un trámite a una persona dependiente y llevar compañía, consuelo y cariño allá donde hacen falta, ahora y cuando se superen estos difíciles momentos, porque el día después llegará y Cruz Roja seguirá ahí.

-Cuénteme alguna anécdota o historia que le haya emocionado durante estos días de trabajo en Cruz Roja Huelva

-Son tantas las emociones que me surgen en estos días que no podría poner una por delante de otra sin temor a equivocarme, porque todas son muy intensas. Pero si tengo que decir algo, me emociona sobremanera, y todos los días, la enorme actitud proactiva, el espíritu de servicio y de sacrificio y el compromiso sin fisuras de todo el voluntariado de Cruz Roja Española en Huelva que está participando en la atención y respuesta a las personas que más nos necesitan en estos críticos momentos.

-¿Hace falta más ayuda? ¿Qué reivindicáis desde vuestra institución?

-La colaboración es siempre necesaria, y toda ayuda es siempre vital, pero Cruz Roja, más que reivindicaciones quiere lanzar un ofrecimiento, el de seguir trabajando a pie de calle, ayudando a quienes lo necesitan, y paralelamente, en otro frente igual de importante, seguir llamando puerta a puerta, para continuar sumando manos, apoyos y recursos a la campaña Cruz Roja RESPONDE.

-¿Qué mensaje manda desde su colectivo a los ciudadanos de Huelva que hoy nos leen desde el confinamiento?

-Las primeras palabras, como no podía ser de otra manera, son de agradecimiento a todas las personas, instituciones y empresas que están poniendo su tiempo, sus recursos y su trabajo para que Cruz Roja pueda llegar a todos los rincones y personas que lo necesitan. Y todo en un momento en que se expone la vida, con lo que su solidaridad es más que nunca impagable.

En segundo lugar, en nombre de Cruz Roja, destacar la labor de las personas que siguen trabajando en primera fila -sanitarios, farmacias, supermercados, agricultores/as, limpiadores/as, transportistas, periodistas, a todos y todas- y darles las gracias por librar esta batalla para salvarnos a todos.

Y a toda la sociedad, mucho ánimo, mucha fuerza para continuar, ya queda menos y juntos lo conseguiremos.