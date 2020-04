Claudio Barragán quiere seguir, pero no sabe si hay interés por parte del Recreativo

La primera piedra del nuevo proyecto deportivo del Recreativo de Huelva debe ser la contratación del entrenador. Y aunque tanto Zamora como Manolo Zambrano han dejado caer que el club apuesta por la renovación de Claudio Barragán, el técnico valenciano no lo tiene tan claro.

En una entrevista en Huelva Información, el todavía preparador albiazul -tiene contrato hasta el 30 de junio- se pregunte retóricamente “porqué no voy a seguir“, pero a continuación señala “si verdaderamente hay interés (por parte del club), que hasta el momento no lo sé. Es algo que no depende de mi“, sentencia.

Contratos

Barragán no se moja sobre cuál debe ser el desenlace de la presente temporada, si bien, cree que “es complicado jugar más allá del 30 de junio por el tema de los contratos“. Y recuerda que “en Segunda B es muy difícil llevar a cabo los protocolos de seguridad que quieren en Primera y Segunda División“.

A puerta cerrada

Más contundente se muestra al criticar la decisión de jugar sin aficionados en las gradas, pues “es algo que no veo, aunque quizás sea lo menos malo. Jugar a puerta cerrada sería un fútbol muy descafeinado. Como dijo el otro día Paco Jémez, sería como partidos de solteros contra casados“.

Tiempo de readaptación

Y en caso de reanudar la competición, Barragán pide “un tiempo de readaptación“, porque “los futbolistas llevan mucho tiempo sin pisar el césped” y hay riesgo de lesiones. Aunque el mayor peligro sería que “hubiera algún contagio. Para retomar el campeonato hay que estar muy seguros en el tema de la salud“, concluye.