Zamora defiende los fichajes del Recreativo, aunque admite que “he cometido muchos errores”

Sobre sus hombros descansa el futuro deportivo del Recreativo de Huelva. Un futuro más incierto que nunca por culpa de la pandemia del coronavirus. Confinado en su domicilio, Juan Antonio Zamora planifica la política de fichajes del Decano para la próxima temporada sin saber siquiera cuándo y cómo comenzará.

“Hay una incertidumbre tan grande que los clubes, representantes y jugadores no quieren hablar del futuro. No sabemos si jugaremos las diez jornadas que restan, si sólo se jugará el ‘play-off’ de ascenso o si se anulará la temporada. Hay tantos escenarios posibles que es difícil planificar“, detalla el secretario técnico albiazul.

Mala clasificación

Pese a la mala clasificación del equipo, Zamora defiende su trabajo del pasado verano porque “es difícil ver una plantilla mejor que la nuestra nombre por nombre, pero las cosas no han salido como esperábamos. Creo que no hemos conseguido ser un buen equipo“. Y admite en la COPE que “he cometido muchos errores“.

Renovación del ‘mister’

Sobre la futura planificación deportiva, el dirigente recreativista no descarta la renovación de Claudio Barragán, pues “en el club estamos muy contentos con el trabajo que ha desarrollado en las semanas que lleva con nosotros. Es un técnico muy implicado, tanto a nivel personal como profesional, con cada uno de los futbolistas“.