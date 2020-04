Así viven la pandemia los trabajadores esenciales de Huelva

La crisis del coronavirus y las restricciones que ha desatado han obligado a buena parte de la sociedad al confinamiento en cuarentena.

Desde el pasado 28 de marzo, solo pueden seguir desplazándose a sus lugares de trabajo aquellos trabajadores considerados por el Gobierno como “esenciales”. Personas cuyas profesiones están estrechamente vinculadas a la prestación de servicios básicos.

Así, mientras la gran mayoría resiste aislada entre cuatro paredes, este sector de la población, sigue dando la cara día a día para atender al resto de la ciudadanía a pesar de la situación de excepcionalidad.

En diariodehuelva.es ponemos nombre y apellidos a algunos de los onubenses que siguen trabajando estos días en las calles, en centros sanitarios, comisarías, tiendas de alimentación o en el campo.

Antonio Fernández Álvarez, peón agrícola en ‘Frutas El Pinar’

“Exactamente soy aplicador de productos fitosanitarios, que consiste en tratar la fruta contra las plagas y también para el crecimiento. Durante la cuarentena esto no ha cambiado mucho. Se siguen realizando las mismas labores, la gente se protege en la medida de lo posible con mascarillas y guantes y respetando la distancia de seguridad.

En mi puesto, con el uso obligatorio del equipo de protección individual (EPI), el día a día es prácticamente igual. Es cierto que hay miedo al contagio y, sobre todo, a llevar el virus a casa. Pero tampoco nos lo planteamos mucho, ya que no nos queda más remedio.

Para Antonio, lo peor de la cuarentena es la rutina continua de trabajo. “Los ratitos de ocio se echan de menos cuando hay que trabajar un día tras otro. Pero también tengo suerte, en parte, de poder salir de casa y que me dé el aire aunque sea trabajando”, cuenta.

Isaac Mora Martín, farmacéutico

El onubense regenta, junto a su familia, la Farmacia Corrales y asegura que la afluencia de clientes estos días está siendo mucho mayor:

“A pesar de la afluencia de gente, el cambio lo hemos notado, sobre todo, en la manera de trabajar. Atendemos solo a un paciente por mostrador (tenemos 3) y los demás esperan en la puerta, para mantener las medidas de seguridad. Hemos llegado a tener colas de más de 50 personas y eso es un plus de estrés a la hora de trabajar.

Además, dice Isaac, la clientela también ha experimentado un cambio. “Algunos clientes vienen nerviosos por miedo a quedarse si su medicación para tratamientos crónicos y, otros muchos, vienen por botiquín o productos como Paracetamol, Ibuprofeno, etc. Pero, sin duda, entre los productos más demandados están las mascarillas y los guantes, los cuales nos llegan a cuentagotas y a precios que superan más del doble del habitual”.

El farmacéutico cuenta a este diario que, en más de una ocasión, han tenido que llamar la atención a clientes que acuden todos los días con cualquier excusa. Sin embargo, la crisis sanitaria, dice, también está sacando lo mejor de las personas:

“Estos días estamos viviendo momentos muy especiales. A los enfermos más mayores les acercamos la medicación a su domicilio y como muestra de agradecimiento, todos los días tenemos algún bizcocho, torrijas… son muestras de cariño que se agradecen”, cuenta emocionado.

“Muchas veces los pacientes vienen, más que a por su medicación, a que los escuchemos. Muchos rompen a llorar porque viven solos o tienen hijos en Madrid o Barcelona. Otros, se enfadan porque no tienen guantes ni mascarillas… pero, por lo normal, el comportamiento es adecuado y nos agradecen de corazón la labor que estamos realizando”.

Gerardo Cabrera trabaja en un supermercado de Trigueros

Gerardo, pese a la cruda situación, intenta sacar el lado positivo a cada jornada: “el día a día es distinto al de antes, pero siempre busco sacar lo mejor de todos para satisfacer y estar satisfecho. No siento miedo, aunque sí respeto. Por eso, intento tener cuidado y respetar las medidas de higiene y seguridad”.

Estos días, también han notado más clientela en la tienda, por lo que el trabajo se endurece. Algo que no parece preocuparle demasiado al joven, ya que esta situación le ha permitido descubrir el lado más amable de las personas en mitad de la pandemia: “Me he dado cuenta de que las personas, en general, han cambiado su actitud. Recibimos y escuchamos continuos mensajes de ánimo y eso ayuda a sobrellevar esta situación con esperanza”.

Andrés Domínguez es técnico de rayos en el hospital Quirón Salud de Huelva

Su forma de trabajar, sin duda, ha cambiado desde que comenzó la alerta sanitaria por el Covid-19. “El día a día ahora es diferente al de antes. Ahora llego y automáticamente me pongo guantes y mascarilla”.

Al igual que muchos trabajadores que están lejos de su familia, este joven extremeño también echa en falta un abrazo de los suyos. Sin embargo, el calor que recibe de su equipo en estos días, le da fuerzas para combatir el complicado momento: “Lo afronto con ánimo. Todos los trabajadores del hospital estamos pasando un momento duro, pero nos animamos entre nosotros. Nos damos mucho apoyo, aunque no podamos abrazarnos”.

En cuanto a las anécdotas, según el joven, son muchas las que suceden estos días en el hospital: “Algunos pacientes con sospecha de estar contagiados se sienten molestos al ser aislados. Algunos, incluso, se ofenden porque hagamos uso de nuestro EPI y nos dirijamos a ellos con las medidas de protocolo, manteniendo las distancias. Se sienten rechazados o ‘apestados’. Sin embargo, solo intentamos garantizar la seguridad y la salud en el hospital”.

Andrés adora su trabajo y, a pesar de todo, cada mañana se levanta con ganas de seguir luchando contra el virus de manera activa. “Me ha emocionado mucho el gesto de la gente en sus casas aplaudiendo a todos los que seguimos trabajando (sanidad, transporte, limpieza, supermercados, servicios básicos….etc). Esto ha hecho que la sociedad se una y las personas saquen todo lo bueno que llevan dentro”.

Tomás Redondo, reportero de televisión

Y al igual que los sanitarios, si hay un sector que estos días se encuentra más activo que nunca, es el de los medios de comunicación. El reportero de WiHu TV y diariodehuelva.es sigue a pie de calle toda la actualidad del coronavirus en la provincia de Huelva.

“Mi labor sigue siendo la misma que la de antes: leer la prensa a diario, mirar las redes sociales e intentar sacar historias curiosas para poner en valor la mejor cara de los ciudadanos en estos momentos. Pero sí es verdad que, desde el punto de vista profesional, afronto este momento con mucha ilusión y responsabilidad, por lo que implica contar lo que la gente necesita saber”.

Una realidad que, para contarla, hay que vivirla. Tomás sale en busca de historias cada día poniendo en riesgo, al igual que muchos otros profesionales del medio, su salud. Pero a él, no le asusta. “Antes que reportero soy ciudadano, tomo todas las medidas de seguridad. Sigo contando historias de la misma manera que antes. Para mostrar lo que pasa, por ejemplo, en un comedor social, no me sirve una llamada o una videoconferencia. Tengo que estar para verlo, grabarlo y contarlo. Es imposible saber cómo trabajan Policía Local, Protección Civil o el personal de los supermercados si no lo cuentan ellos en primera persona”.

Un trabajo que, en estos días, también ponen en valor los ciudadanos: “Después de emitir cada aplauso (solemos grabarlos cada día en distintas zonas de la provincia), normalmente acaban todos aplaudiéndome a mi por mi trabajo. Paso muchísima vergüenza, pero se agradece que la gente valore el trabajo de quienes tenemos el deber de contar también los gestos de generosidad de los ciudadanos”.

Un Policía onubense que trabaja en una comisaría del centro de Madrid

Y para garantizar que se cumpla el Real Decreto, no pueden faltar ellos. Los efectivos de la Policía Nacional se han unido más que nunca al ciudadano durante la pandemia. Han pasado de ser “el enemigo” al “aliado”. Son vistos como los otros “héroes” sin capa del coronavirus.

Desde este diario nos hemos puesto en contacto con un agente onubense que actualmente realiza su servicio en una de las comisarías del centro de Madrid. El Policía ha compartido con diariodehuelva.es su particular forma de vivir, desde el Cuerpo, unos días especialmente convulsos para todos.

El agente onubense se encuentra trabajando en el puesto de Seguridad y Custodia de los calabozos. “Nos encargamos de la seguridad de la comisaría y del acceso de las personas a ella. Ahora mismo, salvo algo muy urgente, no estamos tomando denuncias. Si, por ejemplo, a un ciudadano se le pierde la cartera con el DNI, hasta que no pase el estado de alarma, no podrá ir a denunciarlo”.

Pero lo que no cesa es la vigilancia y la garantía de cumplimiento del estado de alarma. Una tarea de la que no sólo se encargan los que salen a patrullar a las calles. “Nuestro trabajo estos días en comisaría se centra en los detenidos que llegan por saltarse el estado de alarma o por realizar algún otro tipo de delito”.

Y, por supuesto, la precaución ante contagios también está muy presente entre los agentes: “cada día cuando llegamos a trabajar, tras protegernos con mascarillas, uniforme y guantes, desinfectamos toda la superficie y el lugar de trabajo al completo. No nos lo exigen, es algo que hacemos por nuestra cuenta porque sabemos que nuestra función es necesaria y tenemos que estar sanos”.

A modo de curiosidad, este agente de Huelva nos cuenta la cantidad de gestos solidarios que tiene la población estos días con la Policía. “Nos traen alimentos, mascarillas, guantes, geles, desinfectante…las muestras de gratitud por nuestro trabajo están siendo infinitas“.

En cuanto a las consultas: la mayoría son en relación a los desplazamientos. “El ciudadano nos llama para preguntarnos sobre las medidas que vienen en el Real Decreto. Muchas veces, o no las han leído o quieren asegurarse, simplemente, de que lo están haciendo bien. El 90% de los ciudadanos está teniendo un comportamiento ejemplar. La gran mayoría respeta el confinamiento y es consciente de que el fin de la pandemia pasa por permanecer en casa”.

María Cárdenas trabaja en ‘Panadería Gaspar’

“Desde el comienzo de la cuarentena trabajamos lunes, miércoles y viernes, de 8:00 h. a 14:00 h.

Los primeros día fueron un caos, pero la gente ha respondido muy bien. Pusimos medidas de seguridad y se están respetando. Suelen venir los hijos de las personas mayores a comprar y uno por familia. Hay personas que solo vienen a comprar el pan una vez por semana para no salir de casa, pero la mayoría de los clientes vienen los 3 días a la semana y compran el pan doble”.

María destaca la solidaridad de estos días: “como era difícil encontrar mascarillas, los vecinos de alrededor nos han hecho 3 mascarillas con doble forro para que podamos estar protegidas. Han sido muy solidarias. A nivel de trabajo, nos hemos adaptado a las circunstancias y estamos siendo un equipo fuerte y con ganas, a sabiendas de que podemos contagiarnos más fácilmente”.

Paola Moreno Acosta es taxista

“Me suelo levantar temprano. A eso de las 6:00 h. – 6:30 h. de la mañana empiezo el servicio. Durante el día me suelen llamar clientes para llevarlos a diferentes sitios (sobre todo, al trabajo) Pero, la verdad es que si me piden ir a algún hospital suelo pensármelo. Yo convivo con una persona de 91 años y me da miedo poder contagiarla. Temo por mí y por mi familia.

Mi rutina sí ha cambiado, no hay (o hay muy pocas) citas médicas. Gran parte de mi clientela son personas mayores y, estos días, están confinadas en casa. Los fines de semana me llamaban los más jóvenes (fiestas, discotecas, etc) y con ellos ahora tampoco puedo contar con ellos.

Antes, los clientes me hablaban de sus cosas, del día a día, nos reíamos. Ahora los temas se reducen al ‘coranavirus’ y al miedo. La demanda ha bajado mucho. Estoy en mínimos, pero aguantando y esperando a que todo esto pase pronto y de la mejor manera posible para todos”.