Tres rivales del Recreativo apuestan por la vía portuguesa para resolver la temporada

Mientras la Real Federación Española de Fútbol se afana en sus planes para jugar lo que resta de campaña una vez se controle la pandemia del coronavirus, los clubes ‘rebeldes’ que apuestan por anular la temporada no cejan en su empeño. Es el caso de tres de los rivales del Recreativo de Huelva.

Se trata del Don Benito, Talavera y Mérida, que en las últimas horas han utilizado sus perfiles oficiales en las redes sociales para poner como ejemplo la decisión de la Federación Portuguesa de Fútbol de cancelar la temporada en el balompié no profesional de aquel país.

Desde el @Merida_AD aplaudimos la decisión de la Federación Portuguesa de Fútbol, donde ha prevalecido el interés por salvaguardar la salud de jugadores, cuerpos técnicos y aficionados por encima de otros intereses. 👏🏼 Nossos sinceros parabens 👏🏼 pic.twitter.com/7lTlmT7KiX — Mérida A.D. (@Merida_AD) April 9, 2020

El @CFTalavera_ apoya la decisión adoptada por la Federación Portuguesa de Fútbol, en la cual ha prevalecido el interés por salvaguardar la salud de jugadores, integrantes del club y aficionados por encima de otros intereses ajenos al anterior mencionado. La salud lo primero 💪 pic.twitter.com/J9x3uKJ3RW — C.F. Talavera de la Reina (@CFTalavera_) April 9, 2020

🗞 La vecina Portugal da por finalizada la temporada en el fútbol no profesional debido al problema sanitario generado por COVID-19 pic.twitter.com/rUUPI4Foos — CD Don Benito (🏡) (@Cddonbenito1928) April 9, 2020

Claro que por presupuestos, futbolistas e historia, la Segunda División B de España no puede equipararse a ninguna categoría no profesional del fútbol luso. Si acaso, sería asimilable a la segunda división portuguesa y esa competición, al ser profesional, no ha sido cancelada.