“Vamos a vivir nuestro propio Domingo de Ramos con una procesión virtual”

Suspendida la Semana Santa. Huelva tomaba esta decisión el pasado 14 de marzo tras decretarse el estado de alarma.

En una reunión urgente convocada por el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías, Antonio González, junto al Obispo de Huelva, José Vilaplana y el alcalde de la ciudad, Gabriel Cruz, se acordaba esta dolorosa y complicada medida para todos los cofrades.

Así, Huelva no verá procesionar este Domingo de Ramos a la Borriquita, emblema que abre de par en par las puertas de la Semana Grande. Y la plaza de San Pedro lucirá una imagen bien distinta a la habitual.

En diariodehuelva.es hablamos con el hermano mayor de la Hermandad de la Borriquita, Abraham Cruz García, para conocer cómo se siente en este día, después de todo un año de preparativos.

“Este Domingo de Ramos iba a ser aún más especial porque estamos inmersos en el septuagésimo quinto aniversario fundacional y la salida del Domingo de Ramos iba a tener muchas connotaciones, con muchos guiños a la historia porque estamos muy orgullosos de estos tres cuartos de siglo. La estación de penitencia iba a estar precedida de un Triduo de acción de gracias y una Función Principal de Instituto con mucha simbología, pero ni siquiera pudimos celebrar estos cultos. En cualquier caso, los estrenos pueden esperar al próximo año y es Domingo de Ramos aunque no haya procesión en la calle”.

¿Cómo lo vais a vivir en cuarentena?

“Le aseguro que cada uno en su casa lo va a vivir intensamente porque en realidad es el día de la Hermandad. O uno de los días del año más importante de la Hermandad. En el apartado colectivo, nos vamos a aprovechar de las nuevas tecnologías. Vamos a vivir nuestro propio Domingo de Ramos a través de Facebook e invitamos a hermanos y resto de cofrades que lo vivan con nosotros. Hemos elaborado una procesión virtual, con imágenes de otros años y, especialmente, con testimonios de todo tipo que van a emocionar. No se lo debe perder ningún cofrade onubense. Los hemos hecho con la colaboración de muchas personas y entidades.

No obstante, con anterioridad tendremos en la misma página de la Hermandad en Facebook el Evangelio, un Vía Crucis infantil y el Ángelus”.

¿Qué actos tenéis pensado realizar cuando termine el estado de alarma?

“Vamos a retomar la programación de la celebración del septuagésimo quinto aniversario. Habrá que analizar si es posible mantener las fechas del Rosario Vespertino de Nuestra Señora de Los Ángeles y la salida extraordinaria del Señor de la Entrada Triunfal en Jerusalén o hay que buscar alternativas. Si ya de por sí estos actos, y el resto, tenían una orientación de acción de gracias, ahora más aún porque hay que agradecer a Nuestros Titulares la fuerza con la que nos han dotado para sobrellevar esta epidemia.

¿Qué te parecen las medidas que se han tomado desde la Diócesis de Huelva a raíz de la crisis del coronavirus? ¿Qué hubieses cambiado?

“Muy acertadas, tanto en la dimensión como en los plazos. Hay que tener en cuenta que la autoridad eclesiástica se somete en las circunstancias actuales a las autoridades sanitarias. Así debe ser y en todo momento se han seguido las recomendaciones y directrices de ámbito nacional elaboradas por criterios técnicos. Nuestro ámbito, el cofrade o el religioso en general, no puede ser ajeno a los que ocurre en el Mundo”

¿Qué significa el Domingo de Ramos para el cofrade?

“El Domingo de Ramos es una explosión de sentimientos y no solo para los que hacemos estación de penitencia. La mayoría de los cofrades, de Huelva y de otros rincones de Andalucía, coincide en señalar que el Domingo de Ramos es la expresión más rotunda de las procesiones de Semana Santa, tal y como la conocemos aquí. Creo que la razón es que una vez que pasa el Domingo de Ramos empieza el final de lo que no queremos que se termine. Hasta el Domingo de Ramos todo es expectativa y deseo”.

¿Qué mensaje lanzas a todos los cofrades de Huelva que este Domingo de Ramos se quedarán sin ver a la Borriquita en la calle?

“Invito a los cofrades a pensar en el Domingo de Ramos de 2021, porque la explosión de júbilo va a ser mayor. Habremos valorado más aún la Semana Santa. En cualquier caso, y La Borriquita de Huelva es un ejemplo, hasta el Domingo de Ramos del próximo año nos vamos a alimentar de esperanza e ilusión y de otros muchos actos que estamos deseando celebrar”.

Sobre este Domingo de Ramos atípico también hemos hablado con el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías, Antonio González.

“Este año, al igual que todos, la Semana Santa se presentaba con unas expectativas magníficas. Con importantes estrenos por parte de la mayoría de hermandades y con un trabajo bien hecho durante todo un año por parte de sus Juntas de Gobierno. Pero, desgraciadamente, las 25 hermandades que procesionan desde este Domingo de Ramos hasta el Viernes Santo se quedarán sin poder salir. No sacarán los pasos con sus titulares a la calle, por lo que este año los cofrades de Huelva viviremos una situación extraña nunca antes vista en la ciudad. Así que trataremos de oír misa a través de los medios de comunicación y, casi con total seguridad, con la oportunidad de vivir la Semana Santa de años anteriores”.

¿Haréis algún guiño a la Semana Santa cuándo culmine el estado de alarma? ¿Qué tenéis pensado?

“Ahora mismo te aseguro que la atención y el interés está puesto en la tragedia tan enorme que estamos viviendo en todo el mundo y rezamos para que esto termine lo antes posible. Cuando todo esto pase, se hablará, se estudiará con rigor y si podemos hacer algo lo haremos, sin lugar a dudas”.

“A mi me gustaría lanzar un mensaje de ánimo para todas las familias que estén pasando por este calvario y otro de esperanza porque con la ayuda de Dios esto acabará. Y a los cofrades, un mensaje de resignación: Que la salud está por encima de todas las cosas, que participemos de todas las celebraciones que se hagan a través de los medios, que disfrutemos si la mente nos deja de las imágenes y los mensajes que nos hagan llegar los medios de comunicación y a esos niños que no han podido salir, que no pasa nada. Que, a lo mejor, hay alguna posibilidad de disfrutar este año y si no fuera posible, lo más importante es que nos veamos todos el año que viene disfrutando de nuestra Semana Santa”.

¿Qué ha sido lo más duro de esta crisis del coronavirus para ti?

“Creo que lo peor para mi, al igual que para todo el mundo, es ver el sufrimiento de tantas personas y de tantas familias. Ante todo esto las salidas de los pasos deben estar en un segundo plano, pero reconociendo la contrariedad que esto supone después de un año entero de trabajo”.