El PSOE avisa del 'tarifazo' que prepara Giahsa y la semiprivatización del servicio

El PSOE de Huelva ha alertado de que “el PP está poniendo en riesgo los servicios que presta MAS-Giahsa, incumpliendo los estatutos para sacar adelante la subida del agua”. Así, el portavoz socialista en esta Mancomunidad y alcalde de Bonares, Juan Antonio García, ha manifestado, en representación de los 35 ayuntamientos del PSOE que forman parte de esta Mancomunidad “la preocupación por la forma que se está gestionando desde que se constituyó en este último mandato, porque vemos que es una mancomunidad que no tiene rumbo, no tiene presupuesto, estamos ya prácticamente en el mes de mayo, y eso se va notando en el deterioro de los servicios, que siempre han sido de muchísima calidad”.

En esta línea, Juan Antonio García ha especificado que “no tiene presupuesto porque en el mes de febrero, el Partido Socialista fue capaz de paralizar unas cuentas donde se pretendía aprobar un tarifazo, que era un verdadero sablazo al bolsillo de los contribuyentes donde se incrementaban del orden al 25, 50 o 90% en base a saneamientos, abastecimiento, depuración o los residuos sólidos urbanos en el ciclo integral del agua”.

Por ello, “desde el PSOE venimos a decirle al nuevo gobierno que es imposible que se siga manteniendo esta malísima gestión. Queremos que, inmediatamente, se aprueben unos presupuestos justos, que sean sociales y que no sean opacos como los que se nos presentó, donde prácticamente para encontrar esta subida y otros muchos más criterios de los presupuestos hubo que investigar y buscar mucho en cada una de las páginas porque no se nos facilitaba nada”.

Juan Antonio García ha reclamado, además, que sean unas cuentas que contemplen unas cláusulas sociales de verdad “y no un pírrico 3% como intentaron proponer; así como unos presupuestos que no tengan una diferencia entre ingresos y gastos de más de 9 millones de euros, ya que son más de 9 millones de euros de más gasto con respecto al año pasado que no se sustenta ni se justifica bajo ningún criterio, queremos que haya un equilibrio entre ingreso y gastos para que no redunden el bolsillo de nuestros vecinos ese aumento de tarifa”.

El socialista ha subrayado que “debido a ese parón que hicimos, ya que nos plantamos, y conjuntamente con el PSOE otros partidos independientes, se dejó encima de la mesa un presupuesto y hubo un compromiso de crear mesas de trabajo para seguir avanzando. Hubo dos reuniones, una el 20 de febrero y otra el 8 de marzo, pero no se llegó a ningún tipo de acuerdo y no atendieron ninguna de las preguntas y propuestas del Partido Socialista”. Juan Antonio García ha alertado que “hace ya más de un mes de la última reunión y es imposible que se pueda seguir sin presupuesto, que está provocando el deterioro de los servicios y el incumplimiento con los ayuntamientos”.

Por ello, “hoy los alcaldes y alcaldesas de los 35 ayuntamientos del Partido Socialista le pedimos al presidente y al equipo de Gobierno del PP en la MAS, primero, que traiga una propuesta de presupuesto justa, social y transparente y, por supuesto, que sirva para mantener unos servicios de calidad y sin ningún incremento de tarifazo, ya que a esto siempre nos vamos a oponer y nos tendrá enfrente. También, que se lleve a cabo una gestión eficaz y eficiente de todo el ciclo integral del agua de los residuos y, por supuesto, con el compromiso de cumplir los distintos convenios que hay con los ayuntamientos, ya que no se nos está pagando el 1% ni el 5% que está recogido, y se nos está poniendo todo tipo de pegas para que se nos suministren los materiales para las obras de ampliación y/o mantenimiento en saneamiento o en abastecimiento. Así como la recogida de voluminosos que cada día es un problema mayor que tenemos en nuestros ayuntamientos y que no se está prestando un buen servicio”.

Del mismo modo, Juan Antonio García ha exigido “que se cumplan los estatutos, se incumplió ya con Almonte, hubo un pleno extraordinario que por 6 votos no prosperó la propuesta que llevaba el Partido Socialista y se salieron tres núcleos de población: El Rocío, Matalascañas y Matalagrana, que ha supuesto 5 millones de euros de menos ingresos que está dejando de percibir esta Mancomunidad por la salida de los tres núcleos de Almonte”.

“Pero es que, además, -ha advertido el PSOE- nos tememos que con una estrategia para conseguir los votos y poder sacar adelante los presupuestos con este tarifazo, está intentando incumplir también los estatutos en el artículo 5.1 y 5.2 para que entren otros ayuntamientos, curiosamente del PP, solamente con el ciclo integral de alta manteniendo el ciclo de baja con la empresa Aqualia, como son los ayuntamientos de La Palma del Condado y Cartaya, que ya han aprobado en sus respectivos plenos la adhesión a la Mancomunidad solamente con el ciclo de alta y se está viendo también cómo el Ayuntamiento de Ayamonte está haciendo las consultas oportunas para sacar el ciclo de baja y también quedarse en el ciclo de alta”.

Juan Antonio García ha recriminado que, “una vez más, se pretende incumplir los estatutos con lo que esta Mancomunidad será otra, con otra figura donde ayuntamientos que solamente tengan el ciclo de alta puedan decidir sobre el resto de ayuntamientos que tenemos alta y baja”.

El portavoz socialista ha advertido de que “la MAS-Giahsa se constituyó para dar un servicio solidario a toda la provincia de Huelva y para poder apoyar a los ayuntamientos más pequeños que son los que más necesitan. Si se empieza a desmantelar y a privatizar el ciclo integral de baja, al final esta mancomunidad no tendrá unos servicios integrales de calidad y los ayuntamientos pequeños, sobre todo, en el Andévalo, en la Cuenca y en la Sierra se verán muy afectados”

Por ello, ha lanzado un llamamiento a todos los ayuntamientos independientes, para que tengan en consideración y valoren lo que se está advirtiendo desde el Partido Socialista.