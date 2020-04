IU HUelva dice que las medidas del Gobierno “son un escudo social”

El coordinador provincial de IU en Huelva, Rafael Sánchez Rufo, considera que “en estos difíciles momentos” el gobierno con la presencia de Unidas Podemos “está trabajando para atender las graves consecuencias que las personas más vulnerables están afrontando”, en las que es una prioridad movilizar todos los recursos necesarios para no dejar a nadie atrás y evitar que las miles de personas que dependen de trabajos y actividades precarias se vean sin techo, sin medios para salir adelante y no dejen de tener garantizado su derecho al acceso a los suministros básicos. En este sentido, Izquierda Unida en Huelva destaca que “el Gobierno debe seguir profundizando en medidas sociales como estas” que para una provincia como la de Huelva son totalmente necesarias y urgentes por la situación de vulnerabilidad que tienen las trabajadoras y trabajadores, profesionales autónomos y las personas que no disponían de recursos antes de la crisis.

La organización considera que la prohibición de los desahucios, la protección a las personas que viven en alquiler para que no se queden en la calle, la ampliación del subsidio de desempleo, incluyendo a las empleadas del hogar, las ayudas a los autónomos y la protección a las víctimas de violencia de género supondrán un alivio “en una provincia como la de Huelva donde ya se arrastraban unas cifras de paro y precariedad laboral muy altas, con más de 58.300 personas en situación de desempleo antes de la crisis del coronavirus, según la última Encuesta de Población Activa.

IU en Huelva destaca que las ayudas de las que podrán beneficiarse los 27.816 autónomos onubenses, junto con las pymes, que forman parte de los pilares de la economía provincial, les permite estar exentos de pagar las cotizaciones de la Seguridad Social, además de poder acceder a prestaciones, por haber tenido que suspender su actividad, siendo la primera vez que un Gobierno toma medidas de apoyo a este colectivo. IU Huelva añade que el Gobierno debe seguir profundizando en medidas sociales como éstas y reclama a la Junta de Andalucía que haga lo mismo con recursos propios.

Desde Izquierda Unida en Huelva se destaca que “hemos comprobado como el gobierno está teniendo en cuenta demandas y propuestas que desde IU Huelva les hemos trasladado y que provienen de nuestro contacto directo con los sindicatos y las organizaciones sociales que trabajan en defensa de las trabajadoras y trabajadores, y de los colectivos más vulnerables, así como de otras entidades que afrontan los graves problemas que a diario está provocando la crisis por el coronavirus, como las mujeres que siguen siendo víctimas de violencia de género”, expone Sánchez Rufo. Además, los grupos municipales y las asambleas de Izquierda Unida en Huelva, así como la dirección provincial, están haciendo todo lo que está en su mano para que las personas, a las que van destinadas las medidas del gobierno, puedan acceder a las mismas.

Por otro lado, Izquierda Unida en Huelva reclama al Gobierno andaluz que “se sume al esfuerzo del gobierno central para ayudar y atender a las víctimas sociales de la actual crisis sanitaria”, por lo que tiene que movilizar masivamente recursos propios, ya que hasta ahora sólo está utilizando los fondos que recibe del Ejecutivo central, sin aprobar nuevos fondos para atender las grandes necesidades sanitarias y sociales que tiene que cubrir. En este sentido, Izquierda Unida Huelva pide a la Junta de Andalucía que intervenga con recursos propios para intervenir en los barrios y en las localidades más desfavorecidas y prestar servicios básicos a colectivos que mantiene olvidados, como las personas que viven en asentamientos chabolistas.

Además, Izquierda Unida reclama a la Junta de Andalucía que atienda a las nuevas solicitudes de la Renta Mínima de Inserción, que tiene que atender a pesar de haber recortado en un 30% los fondos que se destinaban antes de la crisis a esta “cada vez más necesaria ayuda para las personas que están perdiendo sus medios de vida”.

Por último, IU Huelva señala que el apoyo que toda la sociedad está dando a las y los profesionales sanitarios que luchan en primera línea contra la enfermedad, tiene que extenderse a las trabajadoras de la limpieza de los centros hospitalarios y de otras instalaciones en las que se está luchando a diario contra el coronavirus, así como a las trabajadoras y trabajadores del sector de la alimentación y a las empleadas de las empresas subcontratadas de Ayuda a Domicilio, que son “auténticas heroínas y héroes”, a los que hay que garantizar de inmediato de todos los medios necesarios para que no sufran contagios.