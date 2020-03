El sector de la moda flamenca teme perder la temporada “con pérdidas incontables”

La suspensión ‘en cadena’ de romerías, ferias y fiestas de los meses de marzo, abril, mayo e incluso junio, están provocando un “desastre económico” en el sector de la moda que afronta una temporada “atípica” y de la que se esperan “pérdidas incontables”. El horizonte es incierto para la moda flamenca y el presente complicado, debido a que la crisis sanitaria del coronavirus Covid-19, que ha llegado en pleno inicio de temporada.

El mayor temor de los diseñadores y marcas de complementos dedicados al sector es “perder la temporada, ya no es el miedo de perderla completa sino de no poder hacer frente a los diferentes gastos de proveedores con los que ya hemos establecido las compras”, exponen desde Revuelo, y confirman el resto de diseñadores que han hablado con diariodehuelva.es. Revuelo, Javier Mojarro, Juan Boleco, El Ajolí o Manuela Macías son algunos de los diseñadores onubenses que se encuentran “muy preocupados” con la situación, porque “esto ha supuesto un aluvión de cancelación de pedidos que estaban en marcha”, han expresado desde El Ajolí.

Esto está sucediendo en la mayoría de las tiendas y talleres de moda flamenca, “es muy triste la situación, porque no sabemos por dónde podrá salir finalmente todo esto”, ha añadido Javier Mojarro. En este sentido, Mojarro ha expuesto que “esperamos que cuando todo se normalice, pues todo el sector vuelva a arrancar, estamos esperanzados en eso; pero ahora mismo es un parón en el que contamos con pérdidas; pero habrá que ver estos términos cuando salgamos de ello y podamos comparar”.

La esperanza que posee el sector es que cuando “todo esto pase, vuelva a su cauce medianamente normal, al mover en el calendario la gente se anime para cuando todo continúe. Esperamos que por ahí podamos salvar la temporada”. Por ello, las marcas no se han quedado quietas “estamos haciendo muchas iniciativas por redes sociales por ejemplo, para que la gente no se olvide de nosotros”. Una de las campañas es la de #ApoyaLaModaFlamenca en la que se invita a subir fotografías con vestidos de flamenca.

Una economía familiar y muy extensa

Este sector es tradicionalmente familiar, es decir, muchos de los grandes diseñadores y marcas de moda flamenca provienen de una misma familia que apasionados por el sector han volcado sus inquietudes y ganas en ésta. Tal y como confirman desde Revuelo, “somos una empresa familiar, y ahora mismo nuestra situación es de incertidumbre y preocupación en general, porque estamos desconcertados sin saber que hacer. Todos los días recibimos llamadas de clientes intentando anular los pedidos que ya han realizado por ejemplo y toda la inversión realizada en tejidos, la colección de flamenca, los complementos… No sabemos cómo lo haremos“.

Asimismo, desde El Ajolí han manifestado que “justo nos ha tocado vivir todo esto en plena campaña. Nuestro sector depende de la temporalidad y su época alta (de campaña) va desde marzo hasta mayo. La inversión en tejidos y demás materiales ya estaba hecha, con todo lo que eso supone ahora. Hay mucha incertidumbre en estos momentos porque realmente no sabemos cómo vamos a hacer frente a esta situación tan complicada. Nuestra esperanza ahora está en remontar algo gracias a las fiestas y romerías de verano”.

Manuela Macías se enfrenta a esta situación de la misma forma. “Tenemos esperanza de que todo se traslade en el calendario y podamos continuar con nuestro trabajo. Ahora mismo está todo parado, pero sentimos mucho apoyo por parte de nuestras clientas, tanto de moda flamenca como de comunión”.

La preocupación llega a todos los talleres de la provincia, y en el de Juan Boleco se han volcado en fabricar mascarillas solidarias para las personas que las solicitan. Algo que comparte con muchos compañeros de profesión, como Laura Martín. Boleco ha apuntado que “el sector está parado y muy mal, necesitamos al menos poder moverlo para pagar a nuestros proveedores ya que ya habíamos comprado telas y demás”.

Un sector que va más allá del vestido de flamenca

Complementos, flores, zapatos y botas, restauración, peluquería, suministros, medios de comunicación, influencers, hostelería, alquiler… Son muchas las áreas que se ven implicadas en el sector de la moda flamenca y que, en la actualidad, “está en suspense porque no sabemos qué sucederá“, ha expresado Juan Rodríguez, de una empresa de distribuciones de alimentos que trabaja habitualmente en ferias, fiestas y romerías.

En este sentido, las personas dedicadas a los complementos artesanales también viven con incertidumbre y miedo esta crisis porque “tenemos mucho material comprado pero ahora mismo no sabemos si finalmente se celebrarán o se suspenderán. Nuestra esperanza es que todo vuelva a la normalidad pronto y podamos ir retomando a partir de verano todos estos eventos”, ha explicado Laura Martín, diseñadora flamenca y de complementos. Martín ha expuesto que “realmente lo importante es la salud de todos, poco a poco con humanidad, solidaridad y empatía remontaremos”. “No estoy preocupada porque este año no se vayan a celebrar las romerías o las ferias. Me preocupa más la tristeza social y en el bucle de crisis económica mundial en el que vamos a caer, que se va a llevar a todo el mundo por delante. Y si uno cae, caemos todos”, ha apuntado.

Patricia Quero, que posee una empresa de complementos especializados en moda flamenca, ha manifestado que “hemos invertido mucho en materiales para la nueva colección, y en tiempo, y nos sentimos frustrados porque al ser autónomos pues al no facturar no ganamos nada. Solo nos quedaría quizás la ayuda del Estado, pero nunca supondrá suficiente de la inversión que hemos hecho económica y personal“. Quero ha añadido que “los trabajos concretos como son los montajes de portadas, casetas, los que llevan los mulos, carretas… Nos ha venido de frente y en pleno inicio de temporada. Va a ser difícil”.

Por su parte, Marta SanJosé, especialista en complementos, ha considerado que “esta pandemia es atroz porque va a afectar a todos los sectores de actividad, pero al sector de la moda flamenca le afecta especialmente porque se concentra sólo en una temporada, esto es, nuestras inversiones y nuestro trabajo de todo el año esperan estos meses de primavera, donde se concentran nuestras Romerías y Ferias para obtener el fruto de nuestro trabajo”. En este sentido, ha señalado que “me gustaría pedir a la ciudadanía una vez que haya pasado todo el confinamiento y se vuelvan a abrir las tiendas, que seamos más solidarios que nunca poniéndonos en el lugar de todos los autónomos y pymes. Que consumamos productos de nuestros comerciantes locales, para así apoyarnos los unos en los otros”.

Una declaración común, en boca de Martín, es que “creo que va a ser difícil salvar la temporada, ya que las celebraciones se van a quedar a un lado. Es frustrante para todos lo que está pasando, pero, creo que es más importante en este momento salvar vidas que los bolsillos. Muchos dentro del sector estamos colaborando cómo podemos con nuestros propios medios, o cedidos para hacer tapabocas y mascarillas. En mi caso hice un pequeño vídeo por redes para explicar cómo hacer #mascarillasflamencas, en el cual se pueden hacer unos tapabocas de prevención“.

Claudia Alfaro, de entreciriosyvolantes.com, es muy clara con la situación “de la moda flamenca vive mucha gente, no solo los diseñadores y es un sector que hay que cuidar porque es economía, es trabajo y es cultura”. Alfaro, ha reflexionado sobre cómo poder “ayudar a los diseñadores” y ha impulsado, junto a Cayetano Cruz que se ha unido a la iniciativa, la acción #ApoyaLaModaFlamenca en la que se invita a las personas amantes de este sector que suban sus fotografías con los trajes de su diseñador o diseñadora favorito, mencionándolo y promocionándolo. Miles de personas han publicado ya sus imágenes, y decenas de diseñadores se han unido a esta campaña agradeciendo el apoyo.

Cabe recordar que muchos de los diseñadores onubenses de moda flamenca no solo se dedican a este sector, sino que realizan vestidos de boda, invitadas, comunión… Por lo que “al pararse todo, incluso las tiendas de tejidos y talleres, pues no podemos avanzar nada. Es una bola que afecta a muchos más sectores y empresas, y hay que tenerlo en cuenta siempre“.

¿Solución? No existe una solución real y efectiva al problema al que se están enfrentando los empresarios del sector, pero sí que apuntan a distintas alternativas como es “posponer las grandes fiestas, romerías y ferias, para intentar no entrar en pérdidas irreparables, y al menos pagar a proveedores y trabajadores”.