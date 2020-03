¿Pueden ir a trabajar al campo dos personas en un mismo coche?

El decreto por el que se declara el estado de alarma tiene algunos puntos que generan ciertas dudas entre los ciudadanos. De todos, el que más consultas está generando es el relativo al número de personas que pueden ir en un vehículo a trabajar. Está claro que solo una excepto para acompañar a personas con discapacidad, menores, mayores, o por otra causa justificada.

Pero, ¿es una causa justificada llevar a un compañero sin carnet de conducir o sin coche hasta el campo? A las fincas no llega el transporte público. No hay opciones. Compartir o quedarse en casa.

En Huelva, esta norma afecta a miles de trabajadores del campo que antes del estado de alarma compartían vehículo. En la mayoría de los casos para ahorrarse los costes, pero en otros muchos el motivo es que estos trabajadores no tiene carnet de conducir o vehículo propio. Muchos, ante el miedo a las multas han optado por quedarse en casa y no ir a trabajar a las fincas o a las naves de manipulación en plena temporada de recogida de la fresa o la naranja.

Desde Asaja Huelva aseguran que “hoy se ha notado un gran absentismo laboral en las explotaciones de la provincia, por miedo a las sanciones del personal”. Afirman que “la mayoría de los trabajadores son personas de zonas rurales que, en muchos casos, carecen de permisos de conducir y de medios para desplazarse”.

Desde la publicación del decreto del estado de alarma, ha habido una modificación y diversas instrucciones, unificación de criterios, etc. Sin embargo, no se terminan de aclarar las dudas.

El Real Decreto por el que se declara el estado de alarma establece en su artículo 7.1 que “sólo se podrá circular por la vía pública, tanto a pie como en vehículo, de forma individual, salvo que se acompañe a personas con discapacidad, menores, mayores dependientes o por otra causa justificada“. Además, en el apartado G del artículo dice que también estaría justificada una segunda persona “por causa de fuerza mayor o situación de necesidad”. Ahí está la clave.

En diariodehuelva.es nos hemos puesto en contacto con la Guardia Civil y con la Subdelegación del Gobierno en Huelva para poner luz a la ambigüedad que arroja este decreto. Hemos preguntado con claridad: ¿Puede una segunda persona en el coche si no tiene carnet de conducir o vehículo propio?

La Guardia Civil asegura nos asegura, que el agente actuaría “estableciendo criterios de proporcionalidad”.

Así, explican que en el caso de que un trabajador del campo no tuviera carnet de conducir u otro medio para desplazarse hasta el lugar de trabajo y tuviera que viajar con otra persona en un vehículo, no sería denunciado si explica su situación al agente. En el caso de que fueran a una nave de manipulación de fruta, solo es posible compartir coche si no llegan autobuses.

En todo caso, aseguran también desde la Subdelegación del Gobierno, que ambos ocupantes deberán respetar la distancia de seguridad y el segundo deberá viajar en la parte trasera del vehículo, en el lado opuesto al conductor, con mascarilla y guantes.

Estos criterios son los que ya están aplicando la Policía Local en muchos de los municipios donde hay un importante volumen de desplazamiento de trabajadores agrícolas.