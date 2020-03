La Semana Santa de Huelva pide ayuda a los cofrades para afrontar los pagos pendientes

El Consejo de Hermandades y Cofradías de Huelva ha pedido a los cofrades y ciudadanos en general que saquen una papeleta de sitio “simbólica” para “contribuir y ayudar” a las hermandades con los gastos derivados de los preparativos para la Semana Santa, suspendida por la pandemia del coronavirus que ha llevado a declarar el estado de alarma en el país.

Su presidente, Antonio González, que ha incidido en que las hermandades tienen ahora que hacer frente a “muchos pagos que no han podido realizar aún” ya que “una fuente de ingresos muy importante es la venta de las papeletas de sitio”.

A este respecto, González ha reseñado que ahora hay que realizar el pago de los cirios, flores y otros enseres “encargados ya”, además de a las bandas contratadas, a las que tendrán que pagar “si pueden”.

Por ello, han solicitado que cualquier persona, aunque no sea hermano pero sea devoto de una hermandad o cualquier ciudadano puede contribuir con un pago “simbólico” que “no tiene por qué ser el precio concreto que tenga la papeleta” para que las hermandades “puedan recuperarse del varapalo que ha supuesto que no se celebre la Semana Santa”. Así, ha subrayado que “es como el que paga la papeleta y luego llueve y no puede salir”.

Con respecto al pago de los palcos, González ha subrayado a Europa Press que ese dinero no puede devolverse puesto que “nosotros adelantamos el pago en febrero a las hermandades para que puedan realizar sus actividades”, además de otros gastos normales como “en Fitur, el 50 por ciento del alquiler de la silla, el Vía Crucis o 20.000 mil itinerarios que teníamos preparados y otros gastos”.

González ha reseñado, además, que “el único pago que no se ha realizado es el del montaje y la seguridad” pero que “el año que viene no sabemos si vamos a poder cobrar por los palcos” por lo que “tendremos que tener dinero para pagar todo lo demás”. Además, ha destacado que “somos los únicos que no hemos cobrado el IVA” algo que “no se ha hecho en ninguna provincia”.