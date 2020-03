El Recreativo tutea al líder y se acerca a la salvación (0-0)

Un punto más cerca de la salvación. Así se encuentra el Recreativo de Huelva tras tutear al Marbella en un partido tan táctico como aburrido. El Decano no fue inferior en ningún momento al entonces líder, en una nueva demostración de que los albiazules se motivan más y juegan mejor frente a los ‘grandes’. Tanto el descenso como la promoción quedan ahora a cuatro puntos de distancia.

Como espectáculo, sin embargo, las conclusiones no pueden ser tan positivas. No sólo no hubo goles en el Nuevo Colombino. Tampoco ocasiones claras de gol. Es muy posible que Claudio Barragán hubiera firmado el empate antes de rodar el balón. Lo que sí es seguro que hizo todo lo posible durante el partido para no correr riesgos. Y otro tanto se puede decir de David Cubillo. Mucho respeto y poco fútbol.

Lesión tempranera

Enemigo de la revolución, Barragán sólo introdujo un cambio en su once. Chuli pagó el ‘pato’ de la derrota con la Balona para cederle la titularidad al talentoso José Carlos. No obstante, cualquier plan que tuviera el ‘mister’ se vino abajo con la tempranera lesión de Morcillo. Su puesto en el eje de la zaga lo cogió Óscar Ramírez, ante la falta de un central suplente en la convocatoria.

La primera parte fue un monumento a la pizarra, con el Recre más pendiente de contrarrestar al Marbella y viceversa. El balón permaneció demasiado tiempo lejos de la portería y apenas se contabilizaron aproximaciones peligrosas. En el bando local, una incursión por la línea de fondo de Isi Ros que taponó Wilfred. Y en el visitante, un centro de Samu que se paseó por el larguero.

Tablero de ajedrez

Satisfecho con haber convertido el césped en un tablero de ajedrez, Barragán no movería ficha hasta pasada la hora de juego. El técnico valenciano fue el primero en mirar a la banqueta. Carlos Martínez, tan voluntarioso como desacertado, fue relevado por el panameño Cristian Martínez. Luego entraría Kleandro por Quique Rivero para blindar el medio del campo y amarrar el punto.

Menos vistosa

La segunda mitad sería aún menos vistosa. Sólo un error o una ABP rompería el cero a cero. El Recreativo dispuso de un puñado de córners y faltas, pero sin el guante de Víctor Barroso, otra vez sin minutos, quedaron en anécdotas. Únicamente en los minutos finales, cuando los equipos perdieron la posición por el cansancio, aparecieron los espacios, pero para entonces José Carlos e Isi Ros estaban sin pilas.

-FICHA TÉCNICA

RECREATIVO: Nauzet Pérez; Cera, Diego Jiménez, Morcillo (Óscar Ramírez, min.12), Nano; Gus Quezada, Quique Rivero (Kleandro, min.76); Isi Ros, José Carlos, Carlos Martínez (Cristian Martínez, min.61); y Alberto Quiles.

MARBELLA: Wilfred; Saúl González, Lolo Pavón, Dani Pérez, Redru; Samu Delgado (Paulo Vítor, min.83), Álex Bernal, Esteban Granero (Elías Pérez, min.64); Samu, Juergen Elitim; Óscar García (Juanmi Callejón, min.68) y Manel Martínez.

ÁRBITRO: Alemán Pérez, del Comité Gran Canario. Amonestó a los locales Isi Ros y Kleandro; y al visitante Juergen Elitim.

CAMPO: Nuevo Colombino, unos 7.000 espectadores.