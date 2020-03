El Recreativo aburre y pierde en La Línea (1-0)

No deja de ser curiosa la paradoja de los entrenadores resultadistas. Prometen buenos resultados, pero son los que menos hacen por buscar la portería. Todo lo fían a la defensa, a no recibir gol, que ya sonará la flauta en una contra, una acción a balón parado o una jugada individual. Pero cuando el rival acierta primero, no hay nada detrás. Ni Plan B, ni Plan C. Fue lo que le pasó al Recreativo en La Línea.

El Decano, lejos de perseguir el triunfo para mantener vivas las esperanzas de jugar la Copa del Rey, se dedicó a conservar el empate. Nada de arriesgar. Ni con el marcador en contra. Por eso, José Carlos se aburrió durante setenta minutos en el banquillo. Por eso, cuando el Recre ya perdía, Rubén Cruz entró para suplir a… ¡Alberto Quiles! Orden y rigor hubo en abundancia en las filas albiazules. Fútbol, poco, muy poco.

Vieja máxima

Fiel a la vieja máxima de que ‘lo que funciona, no se toca’, Claudio Barragán no sólo repitió convocatoria. También apostó por el mismo once que tumbó al Sanluqueño. La ambición, sin embargo, fue distinta a la mostrada en el Nuevo Colombino. El equipo dio varios pasos atrás respecto al pasado domingo y se dedicó a verlas venir. Y como la Balona está lejos de ser el Brasil de 1970, apenas se pasaron apuros.

Un disparo alto de Dopi cuando lo tenía todo a su favor para marcar y un zapatazo de Santi Luque que entre Nauzet y el palo despejaron a córner, fue todo el peligro local en la primera mitad. El Recreativo, aún hizo menos. Si acaso incluir una falta lateral botada por Nano y peinada por Morcillo, para que Chuli no acertara con su remate en el segundo palo. En el intervalo, el empate a cero era justo y merecido.

La segunda parte fue aún más pobre que la primera en lo que al espectáculo se refiere. Barragán asentía conforme mientras los minutos pasaban. Incluso se atrevió a meter a José Carlos, eso sí, por Isi Ros, que no era cuestión de arriesgar demasiado. Ignoraba el preparador valenciano que el partido se disponía a castigar el conservadurismo del Decano y premiar la insistencia del anfitrión.

Equilibrio roto

El equilibrio en el marcador quedó roto en una ABP. No podía ser de otro modo. Córner que bota Manu Molina, prolonga Carrasco y Dopi remata al fondo del cajón. Es el décimo segundo tanto encajado por los albiazules a pelota quieta en lo que llevamos de temporada. Entonces sí, el Recre al fin buscó el gol, mientras la Balona pudo hacer aún más grande al contragolpe, la merecida derrota de los onubenses.

-FICHA TÉCNICA

BALOMPÉDICA LINENSE: Javi Montoya; Sergio Rodríguez, Mikel, Carrasco, Tomás; Albisua, Manu Molina; Luis Alcalde (Airam Benito, min.77), Dopi (Musa, min.86), Santi Luque; y Pito Camacho (Koroma, min.62).

RECREATIVO: Nauzet Pérez; Cera, Diego Jiménez, Morcillo, Nano; Gustavo Jiménez, Quique Rivero; Isi Ros (José Carlos, min.70), Alberto Quiles (Rubén Cruz, min.75), Carlos Martínez (Cristian Martínez, min.85); y Chuli.

GOL: 1-0 (min.73) Dopi.

ÁRBITRO: González Hernández, del Comité Castellano-Leonés. Amonestó a los locales Tomás, Dopi, Koroma y Sergio Rodríguez; y a los visitantes Diego Jiménez e Isi Ros.

CAMPO: Municipal de La Línea, 1.200 espectadores.