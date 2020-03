El PP invita al alcalde a ser ambicioso “desarrollando el Parque del Ferrocarril”

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Huelva ha invitado al alcalde Gabriel Cruz a demostrar la ambición que pregonó en el Pleno de los presupuestos municipales “desarrollando el Parque del Ferrocarril y uniendo los barrios de Pérez Cubillas, Marismas del Polvorín, Matadero, Centro y Pescadería”.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Huelva, Jaime Pérez, le ha recordado al alcalde Cruz que “su obligación es vertebrar la ciudad de Huelva, unir los barrios, y cerrar el diseño urbano de la ciudad. Para ello cuenta con una oportunidad histórica tras la liberación de los terrenos con el cambio de la estación de ferrocarril”.

Los populares, a través de Jaime Pérez, han recordado al alcalde que en el Pleno de los presupuestos se puso de manifiesto que “hay dos modelos de ciudad: la de la parálisis y la decepción que abandera el alcalde Cruz, que se escuda en excusas de junta de compensaciones y revisiones del planeamiento urbanístico, y el modelo de la Huelva de la ambición y el progreso que demanda nuevos equipamientos y nuevas zonas verde que vertebren la ciudad y que le den una nueva identidad verde”.

Por eso, Pérez ha afirmado que los aprobados por el pleno “son los presupuestos de la decepción, porque no afrontan proyectos de interés y emblemáticos para la ciudad de Huelva como el Parque del Ferrocarril. Con este proyecto, desarrollado sobre los terrenos liberados tras la construcción de la nueva estación, tenemos la oportunidad de vertebrar la ciudad con un bulevar verde que una desde Pérez Cubillas y las Marismas del Polvorín, pasando por el Matadero, el Centro y Pescadería que a través del Muelle de Levante se une con el barrio de Zafra”.

No obstante, ha destacado el Grupo Popular, “las únicas noticias que hemos tenido en este tiempo de este proyecto es que donde había un muro, ahora hay una alambrada. Que donde debía desarrollarse un parque hay un parking con licencia express que no soluciona los problemas de aparcamiento de la zona y que se dedica a toda clase de negocios ante la permisividad de su gobierno”. Para Pérez, “este parking no beneficia a los vecinos que no pueden sacar sus vehículos a partir de las 10 de la noche, con una iluminación que molesta a los vecinos de las viviendas de la avenida Italia, y que provoca atascos y problemas de movilidad en la entrada por la parte más próxima a la antigua estación”.

CORTE DE LUZ EN VIVIENDA DE ADIF

Asimismo, Jaime Pérez, se ha interesado por la noticia del corte del suministro eléctrico a una anciana de 92 años que vive con su hijo con una enfermedad degenerativa por parte de ADIF en pleno invierno”. De ahí que el Grupo Municipal del PP va a elevar una pregunta al Pleno del Ayuntamiento de Huelva “con el fin de interesarse de las gestiones realizadas por el gobierno socialista de Cruz ante esta situación lamentable e indignante en pleno siglo XXI.”

En este sentido, Pérez ha apuntado que los populares van a ponerse a disposición de esta vecina, para “evitar la actitud incalificable de ADIF que intenta amedrentarla para que abandone la vivienda con prácticas impropias de una administración pública”.