Mujeres que rompen moldes en Huelva

Puede ser que exista un día dedicado a reivindicar la igualdad real entre hombres y mujeres en el mundo. Es cierto que el 8 de Marzo es un día marcado en rojo en el calendario, que conmemora la lucha de la mujer por su participación dentro de la sociedad. Que la primera conmemoración del Día Internacional de la Mujer en Europa se realizó el 19 de marzo de 1911 y que en muchos países este domingo será Fiesta Nacional.

Pero, más allá de una fecha institucionaliza o de un grito de guerra para exigir los mismos derechos que los hombres, para muchas mujeres el 8M es, tan solo un día más de los 365 días que tiene el año y a los que dedican, con esfuerzo y tesón, mil y una profesiones que no entienden de condición social, raza o género.

En diariodehuelva.es hacemos nuestro particular homenaje a 7 mujeres onubenses con profesiones tradicionalmente de hombres. Mujeres que agradecen la visibilidad femenina que proporciona este 8 de Marzo pero que lamentan la existencia de un día como este, porque eso significa que la brecha entre hombres y mujeres sigue estando patente tras años de lucha.

Estrella Prieto Abril es la responsable del Parque Comarcal de Bomberos Sierra Occidental de Huelva. Ella es una de las 2 mujeres entre los 153 hombres que componen el Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva. Sin embargo, asegura, “si alguna vez me dijeron que esta era una profesión de hombres, no los escuché. Para mí es un trabajo de profesionales, sin distinción de género”.

“Cuando comencé en este mundo hace 15 años, en el consorcio de Badajoz era la única mujer Bombero en Extremadura, en una plantilla de unos 550 bomberos, y al principio es normal que llamaras un poco la atención por la novedad. Pero cuando comienzas el día a día a trabajar eres un compañero más y el género se integra. A día de hoy es una situación normalizada, y tengo la suerte además, de trabajar junto a buenos compañeros y profesionales”, cuenta a este diario orgullosa.

Sin embargo, aunque se siente respetada en su profesión, confiesa que aún queda camino por hacer para las mujeres en este trabajo. ” A fecha de hoy, por ejemplo, no tenemos Epis (Equipo de Protección Individual) con tallaje de mujer. Son de hombre porque aún no hay fabricante que los hagan. Esto provoca que la ergonomía en las intervenciones no sea la adecuada. Y con el calzado ocurre lo mismo. Las botas de seguridad son más anchas que el pie de la mujer y dificultan a la hora de la conducción de vehículos”, cuenta Estrella a este diario.

Pero la pasión de esta onubense por su profesión no se queda aquí. Es la primera mujer española en ganar el Campeonato Mundial de Rescate en Accidentes de Tráfico.

“Consiste en simular un accidente entre varios vehículos con víctimas atrapadas, y según el nivel de atrapamiento y deformidad de los vehículos, se aplican distintas técnicas para sacar a los accidentados de las “ jaulas “ en las que se convierten los vehículos tras sufrir un accidente. Es una disciplina que se entrena siempre en equipo, como todo lo que se realiza en el mundo de los bomberos. Este es un trabajo donde nunca haces nada solo, siempre con los compañeros”, explica.

“En el caso del campeonato del mundo, pasamos de los campeonatos provinciales a los regionales y de éste al de España. Ahí conseguimos el pase al Campeonato del Mundo que se celebró en Irlanda, donde competimos como equipo, donde cada uno tiene su especialidad, y en la mía (bombero de interior ). Conseguí el primer puesto del Campeonato del mundo y el tercer puesto como equipo”.

Estrella afirma que los equipos son mixtos y no hay distinción entre géneros a la hora de trabajar. “Tal y como ocurre en nuestro trabajo diario. Por ello no creo en la distinción laboral a la hora de hablar de profesiones”, dice.

En este día que se habla de la igualdad entre hombres y mujeres Estrella prefiere hablar de ‘Equidad’.

“Tod@s tenemos cualidades distintas, sin depender del género, raza o las distinciones que queramos hacer. Al fin y al cabo lo único que tenemos en común es que somos humanos”.

La bombero comparte con todos los lectores del diario este 8M una frase de Bella Abzug: “La prueba para saber si puedes o no hacer un trabajo no debería ser la organización de tus cromosomas”.

Una onubense cuya fuerza y carisma traspasan fronteras, llegando a protagonizar un conocido anuncio de la marca Renault en distintos países.

Carmen Gañán Pérez es gruista

“Hace años me encontraba en paro, salieron ofertas en el INEM para sacarse el carnet de camión y decidí presentarme. La acogida que he tenido siempre ha sido buena, pero he reconocer que los comienzos no fueron del todo fáciles. La primera pregunta que me hicieron fue ¿Para qué quieres tú el carnet? A lo que yo respondí, “para trabajar”, cuenta Carmen.

Adora su profesión. Le encanta ayudar a personas en apuros en mitad de la carretera, pero confiesa que, desgraciadamente, no conoce a ninguna otra mujer gruista en la provincia de Huelva.

“Para mí no es un trabajo porque yo lo hago con ilusión. Eso es lo que deberían hacer todas las mujeres, pelear por sus sueños sin limitaciones. No hace falta la fuerza bruta para desarrollar cualquier profesión. Somos igual de fuertes que ellos”, expone orgullosa.

Aunque actualmente se encuentra en paro (volverá a incorporarse en unos meses), Carmen lleva media vida dedicada a esta profesión y asegura que a día de hoy, se ha sentido respaldada tanto por sus compañeros como por sus jefes.

Sin embargo, a lo largo de sus 16 años en la profesión también ha sufrido algunos casos de discriminación por parte de clientes.

Una vez la llamaron para cambiar la rueda a un BMW. Tenía un tornillo atascado que no podía sacar el propietario del vehículo. Cuando este la vio llegar con la grúa dudó de su profesionalidad diciendo: “¿Ahora me mandan a una mujer? ¿Si yo no soy capaz de sacar este tornillo, cómo vas a hacerlo tú?” A lo que Carmen, respondió: “Si usted tiene fuerza bruta, yo tengo fuerza inteligente”. Cogió una barra de antena, la llave de cuatro de cruceta y con un sólo dedo sacó el tornillo. “Me agradeció el trabajo y me dio, además, 20 euros de propina por lo bien que lo había hecho”, narra la gruista.

“Anécdotas como estas hay muchas. Siempre hay personas que se quejan por ser atendidas en carretera por una mujer, pero cuando ven que respondo con profesionalidad y amor hacia mi profesión, enseguida lo agradecen. Al final, se trata de respetarse a uno mismo y de amar profundamente lo que se hace. Eso rompe todas las barreras”, nos cuenta Carmen emocionada.

Eva es empresaria agrícola

La empresa la fundó su padre y, a pesar de ser un hombre de campo, cuenta la bonariega que “como no era un hombre machista y tuvo tres hijas, decidió que su empresa forestal se llamara ‘Hermanas Moro’ y así se constituyó su sociedad”.

Desde que terminó sus estudios primarios, Eva María Moro Reyes acompañaba a su padre en sus reuniones y le gestionaba “el papeleo”.”Unos años después se incorporó mi hermana Toñi. En 2014 fallece mi padre, entra mi hermana Elena y nos quedamos al frente de la empresa las tres Hermanas”, cuenta.

Hermanas Moro se ha dedicado, desde sus inicios a trabajos y obras en el ámbito Forestal y de Medio Ambiente. “Hemos trabajado para la Consejería Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, para Confederaciones, entidades públicas y privadas. En la empresa he hecho de todo de administrativo: preparar licitaciones, dirigir el departamento Técnico, y actualmente soy la administradora única. Hemos sido la única empresa de este sector a nivel Andaluz dirigida por mujeres”, afirma.

Eva asegura que siempre se ha sentido respetada por el resto de compañeros. “Por eso me votaron para ser durante dos años la presidenta de la AAEF (Asociación Andaluza de Empresas Forestales) y me he sentido muy orgullosa de haber sido la única mujer que ha tenido este cargo”, cuenta. “En España ya no se ve tan raro que las mujeres estemos trabajando en campos que tradicionalmente han sido de hombres. Sin embargo, en Marruecos, donde hemos tenido una delegación no es igual. Mi hermana que es la que ha estado al frente se ha encontrado en situaciones muy complicadas”, dice.

Aunque no recuerda ninguna situación especialmente dolorosa de algún caso de discriminación de género, Eva afirma que en algunas ocasiones, cuando cogía el teléfono o daba los datos para facturar o abrir cuentas y decía ‘Hermanas Moro’ respondían “Será Hermanos, ¿No?”.

Paola Moreno es taxista

“Conduzco en el camino hacia el empoderamiento de la mujer”.

Dice que esta es su frase. A Paola siempre le ha gustado conducir y lo que esto le transmitía. Poder ir de un lado a otro sin depender de nadie y en cualquier momento, la tranquilidad y la desconexión mental que le provoca. Entonces un día dijo, ¿Por qué no dedicarme a esto? Y así fue.

“Muchas veces y hoy en día también, la gente se sorprende cuando les digo a lo que me dedico pero para bien, me felicitan y les parece impactante ver a una mujer taxista. Muchas mujeres me han dicho cosas como “ya era hora de ver a una mujer taxista” o “me siento más segura contigo al volante que con un hombre” y es ahí cuando te das cuenta de que has elegido bien, explica.

Es feliz trabajando con su taxi y dice que siempre se ha sentido arropada por su familia. “Mi marido fue y es el que más me ha ayudado en todo momento, también mis hijas que siempre han estado haciéndome publicidad entre sus amistades o tomando decisiones. Nunca he sentido que trabajaba sola, siempre los he tenido a ellos como mi apoyo más grande”.

Afirma no haberse sentido fuera de lugar en el trabajo pese a ser, dice, la única mujer taxista en Huelva. “Discriminada no me he sentido nunca y sí tengo anécdotas, pero divertidas. La gente se sigue sorprendiendo mucho cuando me ve. Muchos siguen entendiendo que el taxista es mi marido y no yo”.

Montserrat y Begoña Sauci son enólogas

“Animamos a las mujeres a seguir su pasión en el trabajo, sin importar que tradicionalmente haya sido de un sector muy masculino. Nosotras no nos cansaremos de seguir en esta lucha y de ayudar a dar visibilidad a la mujer”, hermanas Sauci.

Son la tercera generación de una familia de larga tradición vinícola. Realmente siempre han estado en Bodegas Sauci (fundada por su abuelo en 1925), aunque tomaron las riendas de la misma al inicio de 2003.

“Al margen de ser un mundo que nos apasiona y en el que hemos estado siempre, no queríamos que se perdiera la tradición vinícola, no sólo de la familia, sino también de la zona. Son muchas las empresas que cierran cuando se plantean un cambio generacional y eso al final hace desaparecer las raíces y tradiciones de un pueblo”, cuenta Begoña Sauci.

¿Alguna vez os dijeron que era una profesión de hombres?

“Es cierto que nuestro padre no quería que nos dedicásemos a este mundo tan duro y masculino, pero consideramos que el hecho de ser mujer no tenía por qué ser un obstáculo para ello. De hecho, cada vez son más las mujeres en este mundo, de una manera u otra”, explica.

“Nosotras nos hemos sentidos bodegueras toda la vida, hemos estado aquí desde niñas. Es cierto que en esta zona es un sector muy masculino y que en España aún el hecho de ser mujer dificulta muchas cosas, pero también es cierto que ello nos diferencia y por tanto, también tiene una parte positiva. Cuando cogimos las riendas de la bodega a principio de 2003, aquí no había mujeres al frente de una bodega, si acaso trabajaban en ellas, pero regentarla, criar los vinos y venderlos (con todo lo que conlleva una bodega), ninguna. Tengo que reconocer que no es nada fácil, pero las únicas barreras insuperables en la vida están en nuestra cabeza. Si pones ilusión, pasión, trabajo y constancia, todo es posible”, manifiesta la enóloga.

“Además las mujeres, tenemos una especial sensibilidad para todo, y la elaboración de vinos, no iba a ser menos, al margen de poner un cuidado especial en todo lo que le rodea”, cuenta con cariño.

Begoña dice que durante todos estos años se ha topado con multitud de anécdotas. “Realmente elegir sólo una es muy difícil. Son tantas las cosas increíbles que nos pasan día a día que es complicado contar solo una, pero eligiendo, nos hace mucha gracia que siempre nos pregunten por el dueño del negocio o por nuestro jefe”, traslada divertida.

Andrea Domínguez es futbolista

“He jugado al fútbol desde los 8 años porque es mi gran pasión. Me aporta bienestar, conocer a personas increíbles, la oportunidad de superarte día a día y, en definitiva, felicidad”.

Para la iliplense Andrea, el fútbol forma parte de su vida. “He tenido la suerte de poder dedicarme a ello profesionalmente, pero en el fútbol femenino es muy diferente el concepto “profesional” ya que las condiciones (salario, horarios, viajes, repercusión, recuperación de lesiones, etc.) no son ni mucho menos parecidas a las de un futbolista profesional”, recoge.

Siempre se ha sentido apoyada y respetada por su entorno la mayoría de las veces. “Pero siempre hay personas dispuestas a hacer daño y a hacer comentarios fuera de lugar como, por ejemplo: vete a fregar, aquí no jugamos a las muñecas, eres una machorra, etc…”

“Sin entrar en polémica, hay veces que los propios clubes llevan a cabo comportamientos que te hacen sentir fuera de lugar por ser mujer. En mi caso, el no poder utilizar el mismo gimnasio que los hombres o el no tener las mismas facilidades para recuperarme de una lesión que ellos me hace sentir desplazada”, explica.

“Cuando era pequeña y jugaba con niños era más habitual que los propios padres y madres del equipo contrario me insultaran por ser mejor que sus hijos, en sus mentes no cabía que una niña les metiera un gol a sus hijos.

“Está claro que estamos dando pasos de gigante en esta lucha por la igualdad y que nos encontramos en el camino correcto, pero todavía queda muchísimo por hacer y muchísimo por conseguir. Es importante que las mujeres podamos dedicarnos exclusivamente al fútbol ya que eso mejoraría el rendimiento y, en última instancia, el espectáculo. Es complicado estar centrada en algo cuando por la mañana vas a clase, por la tarde tienes entrenamiento y por la noche tienes que estudiar, por ejemplo”, asegura.

Bombera, gruísta, empresaria agrícola, taxista, enóloga y futbolista. Mujeres que rompen moldes en un mundo de hombres y que tienen claro que la única limitación que existe está en la mente. Querer es poder, por eso, este 8 de Marzo todas ellas gritan bien fuerte: “Con derechos, sin barreras, feministas sin fronteras’.