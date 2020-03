Marzo será “un mes clave” para el Recreativo

Marbella y Villarubia, en casa. Cartagena y el filial del Granada, a domicilio. Esos son los rivales de los cuatro partidos que el Recreativo de Huelva deberá jugar en marzo, “un mes clave” para el desenlace de la presente temporada, según anuncia Gus Quezada, uno de los pocos futbolistas salvables del naufragio albiazul.

El mediocentro ecuatoriano tiene claro que en esos cuatro encuentros “debemos estar concentrados y sacar lo mejor de nosotros“, pues de no mejorar su actual promedio de puntos con Claudio Barragán, el Decano se complicará aún más el largo y tortuoso camino hacia la permanencia en la categoría de bronce.

La tragedia del descenso

“No pensamos en hacer cuentas, sólo en ganar el siguiente partido“, concluye el futbolista cedido por el Lugo. No hace falta, los números hablan por sí mismos y si el Recre no mejora los resultados obtenidos ante estos mismos enemigos durante la primera vuelta, la tragedia del descenso estará más cerca del Nuevo Colombino.