El Recreativo descenderá a Tercera División si repite los resultados de la primera vuelta

El riesgo de que el Recreativo de Huelva termine dando con sus huesos en la Tercera División es mucho más real de lo que algunos piensan. El Decano tiene en estos momentos 32 puntos y, según la última temporada, necesitará al menos 44 puntos para eludir el descenso directo y la promoción de descenso. Esto es, debe sumar 12 puntos en once partidos.

No parece una hazaña imposible, sin embargo, los precedentes más cercanos invitan a la prudencia, cuanto no al pesimismo. De hecho, si el Recre repite los resultados obtenidos en la primera vuelta en esas once últimas jornadas, descenderá a Tercera División, pues a duras penas llegaría a los 42 puntos.

Primera parte de la competición

Es obligado recordar que en ese tramo de la primera parte de la competición, los albiazules sólo fueron capaces de ganar al Sevilla Atlético y Cádiz B, y de empatar con el Villarrubia, Murcia, Algeciras y Córdoba. Por el contrario, se perdió frente al Marbella, Cartagena, Recreativo Granada, Yeclano y Badajoz.

Medirse a los cinco primeros

¿Podría repetirse una catástrofe así? A tenor del calendario, sí. El Recreativo aún debe medirse a los cinco primeros clasificados y a seis de los ocho primeros. Y cabe destacar al respecto, que los recreativistas no han sido capaces de vencer a ninguno de los ocho equipos que ocupan las ocho primeras posiciones de la tabla.

La vida en juego

Así las cosas, al Decano le irá la vida en sus dos duelos ante rivales directos (Granada y Cádiz B) y en los tres enfrentamientos ante conjuntos que, muy posiblemente, nada se jueguen por esas fechas, casos del Villarrubia, Sevilla Atlético y Cádiz B. La salvación no es un imposible, pero está más difícil de lo que parece.