Coronavirus: El Colegio de Enfermería de Huelva suspende los actos del Patrón

El Colegio de Enfermería de Huelva ha acordado, en la tarde de hoy, suspender los actos previstos para el Día internacional de la Enfermería y día del Patrón de Enfermería, San Juan de Dios. Esta decisión se adopta “por responsabilidad de los profesionales” y siguiendo los protocolos establecidos a nivel nacional por las Autoridades sanitarias, ante la llegada del COVID-19 (Coronavirus) a nuestro país.

Reunidos en junta de gobierno, desde el colegio onubense de Enfermería se adopta esta decisión por coherencia y atendiendo a las peticiones de los profesionales. Se considera la necesidad de suspender la cena de la fiesta del patrón, prevista para el día 13 de marzo, que reúne a la mayoría de los profesionales de Enfermería en la provincia de Huelva, para asegurar su disponibilidad y su buen estado de salud y ponerlo al servicio de los ciudadanos.

Se considera que las enfermeras y enfermeros, que en muchos casos son el primer eslabón con la ciudadanía en los centros sanitarios y permanecen en mayor medida en contacto con los pacientes, requieren de una especial protección al ser los profesionales sanitarios responsables del cuidado de las personas y pacientes.

Ante la imperante necesidad de garantizar la disponibilidad de todas las enfermeras y enfermeros en su asistencia sanitaria habitual prestada en lo servicios sanitarios de toda España, desde el propio Consejo General de Enfermería se desaconseja a sus profesionales la participación y asistencia a cualquier evento o acto que suponga una aglomeración de profesionales sanitarios tales como congresos, reuniones o eventos científicos.

La mera posibilidad de que exista un contagio en un profesional que haya asistido a dichos actos y la posterior cuarentena de todas las personas que han mantenido contacto con ella, hace imprescindible esta medida garantizando la prevención y velando por nuestra disponibilidad continua en la asistencia sanitaria.

Se hace un llamamiento al uso racional de los equipos de protección personal (mascarillas, guantes, etc.) para evitar un desabastecimiento y provocar carencias en los lugares y situaciones que son precisos. Debemos recordar también que pacientes inmunodeprimidos precisan de estos dispositivos y no podemos permitir que no puedan disponer de ellos.

Recomendamos a los pacientes, a la población en general y en especial a todos los profesionales sanitarios, que extremen las medidas higiénicas como el lavado de manos, que se debe llevar a cabo de forma asidua ya que es una medida sencilla y de fácil realización, que evita el contagio. Se adjuntan cuatro infografías con instrucciones precisas al respecto.

Del mismo modo se hace un llamamiento a toda la población para un uso adecuado de los servicios sanitarios para evitar colapsar las urgencias hospitalarias y centros de atención primaria. Es muy importante realizar en primer lugar una auto observación de los síntomas de infección respiratoria que pudieran aparecerle, como pueden ser la fiebre, tos y dificultad respiratoria, poniéndose en contacto con el 112 o los teléfonos de información y atención puestos a disposición por las Comunidades Autónomas, para recibir las indicaciones de los profesionales.