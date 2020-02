Insultos, vejaciones y amenazas: la denuncia del IES Saltés de Punta Umbría

El IES Saltés de Punta Umbría ha publicado un vídeo y un escrito denunciando los constantes insultos, amenazas y agresiones que padece el profesorado por parte de alumnos y padres y madres del centro educativo. En el vídeo aparecen impresos ejemplos de comportamientos que son habituales. Frases como “Te arrepentirás si me pones un parte”, “Te voy a partir los dientes, me cago en tus muertos, puta” o”¡vete a la mierda!” y acciones como romper las persianas y tirar tizas, sillas o la pantalla del ordenador por la ventana son el pan nuestro de cada día de estos docentes, que piden a la administración educativa que “tome medidas urgentes y excepcionales que permita realizar nuestra actividad docente en condiciones que garanticen nuestra salud y seguridad”.

El profesorado denuncia en su escrito que esta situación “no es novedosa, viniendo a ser un problema que se ha enquistado en nuestro centro desde hace un tiempo, pero últimamente se ha visto agravada hasta niveles realmente insostenibles que imposibilitan la realización de nuestra labor docente en un ambiente de mínimo respeto o seguridad, motivo por el cual nos ponemos en contacto con la Delegación a través de los cauces de comunicación disponibles para hacer oír nuestra voz en pro de adoptar los medios que vengan a poner fin a esta realidad”.

Los profesores dicen ser conscientes de que en su trabajo es “inevitable tener que enfrentarnos a situaciones que impliquen provocaciones y/o insultos por parte del alumnado”, y que forma parte de su trabajo saber gestionar este tipo de situaciones para normalizar el clima de respeto en el aula. Sin embargo, señalan que cuando esas provocaciones e insultos degeneran en amenazas y agresiones, tanto verbales como físicas, y cuando los medios de los que disponen demuestran ser claramente insuficientes e ineficaces, “es cuando la administración educativa debe tomar medidas extraordinarias que vengan a normalizar el clima de respeto necesarios para un correcto funcionamiento del centro y sus trabajadores”.

“Esta situación que denunciamos está respaldada a través de los más de mil partes presentados por el personal docente del centro donde quedan reflejados los insultos, agresiones físicas y verbales y/o destrozos de los que ha sido objeto tanto profesores como el centro”, continúa el escrito.

A pesar de ello, aseguran que han observado un cambio en la actitud del alumnado ni avance que haga pensar en una futura remisión de los hechos denunciados.

El equipo del IES Saltés de Punta Umbría ha interpuesto más de una decena de denuncias ante la Guardia Civil y los “llamamientos tanto a Guardia Civil como Policía Local son casi diarios”.

Según los docentes, “durante el presente curso hemos tenido que pedir ayuda a la Guardia Civil y Policía local de Punta Umbría para que controlara la venta y consumo de estupefacientes tanto dentro como en el perímetro del centro. Esta situación ha sido denunciada a las siguientes instancias: Ayuntamiento de Punta Umbría, Comandancia de la Guardia Civil de Punta Umbría, Delegación Territorial de Educación de Huelva y Subdelegación del Gobierno de Huelva”.

Asimismo, aseguran que no se trata del primer escrito que presentan ante la Delegación en el que hacen constar la vulneración de las normas de conducta del alumnado de forma sistemática. Señalan que se está dando un paso más allá en la que la virulencia de los comportamientos, que están “dando lugar a otros más graves que sin duda están tipificados como delitos y que, de seguir así, desembocarán irremisiblemente en situaciones más graves que sin duda lamentaremos”.

Por ello, solicitan a la Delegación Territorial de Educación de Huelva que, “con independencia que tenga a bien la consideración de nuestro instituto como centro de difícil desempeño como hemos venido solicitando repetidamente, adopte con carácter inmediato las medidas que estime adecuadas para normalizar la situación que venimos sufriendo”.

“La inactividad de la Delegación ha creado en nosotros un sentimiento de resignación e indefensión que no estamos dispuestos a seguir soportando durante más tiempo. Recurrimos una vez más a la Delegación como nuestros superiores inmediatos con objeto que dé respuesta de una manera eficaz a todo cuanto hemos expuesto, pero no descartamos que, en caso que no obtener una respuesta más allá de la meramente informativa y burocrática, recurramos a la otros agentes sociales y autoridades para intentar poner fin a este conflicto por cuantos medios estén a nuestro alcance”, concluyen en su escrito.

El ayuntamiento apoya a los docentes

La concejal delegada de Educación del Ayuntamiento de Punta Umbría, Melissa Fernández Ferrera, ha manifestado su “apoyo a la comunidad educativa del IES Saltés” ante las distintas situaciones que desde el claustro de profesores se han denunciado públicamente.

Según Melissa Fernández “hay que conseguir que el profesorado pueda ejercer y desempeñar su trabajo en condiciones óptimas”. Fernández Ferrera ha recordado que “hace unas semanas”, el Consistorio organizó una Junta Local de Seguridad en la que se trasladó a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad algunas de las situaciones que se están dando en el centro y en sus alrededores.

Del mismo modo, ha indicado que el próximo lunes se celebrará un Consejo Escolar Extraordinario con el objetivo de tratar la problemática.