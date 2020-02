Huelva, pionera en la investigación de la influencia de los instagramers y youtubers

Un solo clic y ya tenemos a nuestra disposición todo tipo de servicios e informaciones. Pero ¿sabemos distinguir qué informaciones y publicaciones son reales, cuáles publicidad y cuáles no son ciertas? A día de hoy, es difícil realizar un trabajo o una compra sin tener la mínima influencia, ya sea publicitaria o de una persona que te lo recomienda (influencer). Esta situación puede llegar a convertirse en un problema al no saber distinguir la realidad de la publicidad por ejemplo.

Para conseguir una sociedad con competencias mediáticas capaz de discriminar contenidos y aprender de estos, desde el grupo de investigación Ágora (HUM-648) se lidera un proyecto de investigación titulado ‘Youtubers e instagrammers. La competencia mediática en los prosumidores competentes’ cuyos estudios que se centran en esta temática.

Concretamente, el proyecto pretende desarrollar una investigación científico-técnica para diagnosticar de manera rigurosa y sistemática el uso que se hace de Youtube e Instagram, no solo por la población infantil y juvenil, sino también, por parte de otros sectores de la ciudadanía como amas de casa, mayores, familias, y colectivos sociales y/o en riesgo de exclusión social, atendiendo al impacto de ese uso en diferentes contextos. Así lo ha puesto de manifiesto Amor Pérez, una de las principales investigadoras del proyecto.

La realidad es que las generaciones más jóvenes están utilizando las plataformas digitales y redes sociales como espacios de expresión, creación e interacción de una manera cada vez más significativa. Y también los adultos. El móvil se consolida como el principal dispositivo de conexión en redes sociales seguido del ordenador, cuenta con un uso aproximado del 96% de la población, seguido del Smartphone (87%) y el portátil u ordenador (72%).

En este estudio se aborda el término influencer, de manera que, un 72% de los usuarios siguen a estos líderes a través de redes sociales, especialmente mujeres (77%) y jóvenes (85%), siendo Facebook e Instagram las redes de mayor protagonismo, seguidas de YouTube y Twitter.

“No cabe duda de que esto está condicionando hábitos y comportamientos de comunicación, de relaciones, de consumo“, ha explicado Pérez. A lo que ha añadido que “si preguntas a los niños y niñas qué quieren ser de mayores te contestan que youtubers o instagramers. Muchas personas se lanzan a ello, de ahí nuestro interés por ahondar en los usos que se están haciendo de YouTube y de Instagram como nuevos modos de expresión y comunicación que implican estrategias de creación, producción y difusión de alto impacto. Ya hay estudios para formarse en estas técnicas… Y se difunden en todos los ámbitos, la salud, la moda, el comercio, la política, el periodismo, la educación, la ciencia, los viajes, la cultura, la lectura…”.

Organismos internacionales (UNESCO, ONU, Parlamento Europeo y Comisión Europea) instan a que se realicen investigaciones en este campo. Las evidencias derivadas de estudios anteriores (‘La competencia en comunicación audiovisual en un entorno digital. Diagnóstico de necesidades en tres ámbitos sociales’ o ‘Competencias mediáticas de la ciudadanía en medios digitales emergentes -smartphones y tablets-: Prácticas innovadoras y estrategias educomunicativas en contextos múltiples’) nos muestran la necesidad de alfabetizar para un uso competente y evitar así que las redes se conviertan en instrumentos para la desinformación, el consumo desbordado, la falsedad, la manipulación, la impostura, etc.

El pionero proyecto que nace desde Huelva, ya tiene su propia página web en la que se podrán seguir los avances de esta investigación.

Huelva lidera la investigación

Esta investigación, financiada con fondos estatales y europeos, tiene en su equipo a investigadores de todo el mundo que son liderados por dos referentes de la Universidad de Huelva como son el catedrático de Educación José Ignacio Aguaded y la profesora doctora Amor Pérez. “Huelva se convierte en pionera a la hora de realizar una investigación científica sobre un fenómeno tan actual”. El proyecto cuenta con 40 investigadores que conforman el Equipo de Investigación de plantilla compuesto por 25 investigadores, de 12 de Universidades españolas, al que se unen los 10 miembros internacionales y el equipo de trabajo con 5 miembros entre doctores y doctorandos noveles.

Si hablamos de las líneas estratégicas del proyecto se pretende constatar que el uso de contenidos digitales en el contexto de las redes sociales por parte de la ciudadanía no implica necesariamente la suficiente comprensión y apropiación inteligente. De ahí que sea primordial desarrollar la competencia necesaria en el sentido de promover el pensamiento crítico, las actitudes éticas y cívicas, el uso adecuado de estrategias de búsqueda, selección, discriminación y tratamiento de la información, habilidades comunicativas, etc.

Y, por otra parte, el papel relevante que juegan, a día de hoy los youtubers e instagramers haciendo posible que se pueda visualizar, manipular, compartir e interactuar con contenidos propios o ajenos es otro aspecto clave de nuestro estudio por su influencia, cada vez más notable.

El objetivo, según señala Aguaded, es “evaluar la competencia mediática de estos agentes de consumo, producción y prosumo (producción y consumo simultáneos), analizar sus modos de comunicación, tipologías y perfiles, así como la innovación, difusión y participación que algunos de estos líderes o influencers y comprobar los efectos en los comportamientos, actitudes y hábitos de la ciudadanía“.

Concretamente, desde el grupo investigador se quiere aportar propuestas edu-comunicativas para contribuir al incremento de la participación competente de la ciudadanía y la innovación social en las creaciones de contenidos e interacciones que se producen en las redes sociales YouTube e Instagram.

Pero también “queremos ofrecer productos más divulgativos como un dossier internacional en el que se expongan los principales resultados con el objeto de que pueda contribuirse a una mejora de lo que consideramos es la necesaria competencia mediática en consonancia con los procesos de consumo, producción y prosumo en el uso de medios sociales digitales”.

Influencers

Así, los verdaderos protagonistas de esta investigación son los influencers ya sean en Instagram o Youtube. Y en Huelva, gracias también al papel de estos, nuestro nombre suena en las redes sociales más allá de nuestras virtudes de paisajes, buen carácter o gastronomía. Huelva posee una buena ‘red’ de influencers que la colocan ‘en el mapa’ para los que no la conozcan. Hábitos saludables con cocina vegetariana o vegana de mano de Dalía Ramos, el poder de la nutrición gracias a Mario Ortiz o la aguja y patronaje flamenco de Patricia Márquez, entre otros; son perfiles que hacen de Huelva influencer en redes sociales como Instagram o Youtube.

Dalía Ramos

Para la youtuber Dalía Ramos, la figura de los instagrammers y youtubers cobraron mayor relevancia a partir de 2009, donde se proyectaban como personas normales que compartían su día a día, sus hobbys, gustos, recomendaciones… “Tuvieron éxito porque la cercanía con los seguidores los hacer ser transparentes y confiables”, ha señalado. En este sentido, ha añadido que “las empresas vieron en los instagramers y youtubers un gran escaparate donde mostrar sus productos o servicios, ya que estos cuentan con un gran número de seguidores, con la confianza de su audiencia y porque hacer publicidad en este tipo de canales es mucho más económico que en los medios de comunicación tradicionales”.

Ramos expone que “los creadores de contenido tenemos la responsabilidad de ser transparentes. No está mal promocionar a una marca pero debe hacerse de forma lícita”. Asimismo, añade que “tampoco se debe promocionar cualquier cosa por dinero, tiene que existir un filtro que evite que un canal se convierta en una ‘teletienda’ y haga publicidad de cualquier cosa. Yo tango una máxima: no publicito un producto o servicio que yo mismo no compraría”.

Respecto a la imagen de Huelva en las redes sociales, añade que “Huelva es un destino que enamora“. Por ejemplo, el 80% de la audiencia de Dalía “es de España y solo el 10% es de Huelva, no sé si el nombre de Huelva se reconoce más gracias a instagrammers onubenses, pero sí que la mayoría intentamos poner nuestro granito para comunicar las maravillas que tenemos en la provincia“.

Mario Ortiz

Con una comunidad de más de 155.000 seguidores solo en Instagram, Mario Ortiz se ha convertido en otro instagrammer/youtuber (usa ambas plataformas) onubense que triunfa en las redes sociales. Ortiz se dio a conocer en Facebook para pasar posteriormente a Instagram y Youtube, “aunque donde los contenidos de nutrición tienen ahora mismo más influencia y llega a más personas es Instagram”.

Respeto al futuro de las redes sociales afirma que “la clave es adaptarse a las que se vayan dando”. Por ejemplo, los conceptos están cambiando, ahora se consumo internet y nos ha dado la oportunidad a personas que no tenemos la posibilidad de salir en prensa tradicional como la televisión a compartir nuestros contenidos. Un contenido que será cada vez más libre, pero hay que saber llevarlo ya que son miles de personas las que pueden seguirte y hay que ser responsables“.

Las redes sociales y Huelva tienen una relación estrecha, porque “sí que dan más a conocer Huelva, las redes sociales son un canal más, que potencia la imagen aunque no creo que sea la determinante. Me gustaría que Huelva se aproveche más de las redes sociales, creo que no lo aprovecha de forma adecuada. Debería aprovechar estas vías y las personas que en redes sociales tienen tanto alcance, porque así tendríamos un recurso mucho mayor”.

Sin duda, el alcance e influencia de youtubers e instagrammers en la sociedad actual es un estudio que se debe abordar con delicadeza y rigor, y gracias al proyecto del grupo de investigación Ágora de la Universidad de Huelva se podrá determinar tanto el nivel de influencia como generar unas pautas y guías para que la sociedad afronte mejor estas circunstancias con las redes sociales.

Fotografías Dalía Ramos: Jesús Muñoz.