Patricia Márquez, la youtuber onubense que triunfa con su escuela de moda flamenca online

La joven emprendedora, formadora, influencer y youtuber Patricia Márquez Alfonso es de Ayamonte y a sus 34 años se ha convertido en toda una experta en patronaje de moda flamenca en Huelva (sus perfiles oficiales acumulan una comunidad de más de 91.000 seguidores). Unos conocimientos que imparte por toda la geografía nacional, pero también a cientos de amantes de la moda de inspiración flamenca a través de su propia escuela online www.patronistaflamenca.com.

Empezó hace unos años con su tienda online de patronaje de moda flamenca www.patronesmodaflamenca.com y hoy en día ya es un referente de la moda de flamenca en la provincia.

Tanto es así que recientemente ha participado en la XXVI edición del Salón Internacional de Moda Flamenca (SIMOF), donde ha acompañado a ocho de sus alumnos como diseñadores noveles en la pasarela SIMOF EGO.

“Este ha sido mi primer año en SIMOF. Mis alumnos vienen de toda España, al ser una escuela online no me cierro a una ciudad en concreto. En la escuela tengo varios cursos y el que incluye el desfile en SIMOF es el de diseñador de moda flamenca. Ha sido muy fácil trabajar con ellos. De la parte del patronaje y la confección me he encargado yo junto a otra profesora y creo que el secreto ha sido rodearme de grandes profesionales”, comenta Patricia.

La joven asegura que en su escuela estudian alumnos de todas partes de España, incluso de fuera. “De estos 9 diseñadores que desfilaron en SIMOF, solo hay una alumna de Huelva y una de Sevilla, el resto son de otras provincias, incluso de fuera de Andalucía”.

Una experiencia que, asegura, sin duda, repetirá el año que viene: “ha sido una experiencia muy gratificante para los profesores y para los alumnos, el ver todo lo que van consiguiendo cada uno de ellos en pocos días motiva muchísimo la verdad. Estoy muy contenta con lo que hemos construido”, cuenta.

¿Cuándo y por qué decides emprender tu negocio online?

“Creo que he conseguido el número tan grande de seguidores gracias a Youtube y a los consejos de costura y de patronaje que doy a través de los vídeos”.

“La escuela tiene muy poquitos meses, desde agosto. La idea de crear una escuela lleva varios años en mi cabeza porque llevo casi desde que terminé de estudiar ayudando a amigos y compañeros con el patronaje de flamenca en concursos y proyectos importantes. Con el tiempo se fue corriendo la voz y ya llevo unos 5 años preparando a diseñadores para concursos y todos los años ganan varios de ellos. A finales de 2018 empecé a plantear el proyecto a las personas que trabajan conmigo, gustó y empezamos con la búsqueda de profesorado, informáticos para que crearan la plataforma y creando el plan de estudio, hasta que en agosto pudimos lanzarla. Hemos conseguido en 6 meses más de 200 alumnos así que estoy muy contenta”.

Patricia, actualmente, ya ha superado los 10.000 seguidores en Instagram, en Youtube los 50.000 y en Facebook ya alcanza los 29.000 suscriptores.

“Mis seguidores me demandan constantemente consejos sobre la creación de moda flamenca, el perfil es de amantes de la costura, profesionales y amateur. Así que tengo que estar constantemente creando nuevo contenido y, sobre todo, ahora que recién comienza la temporada”, cuenta.

¿Hasta dónde te gustaría llegar en el mundo de la moda y el patronaje?

“Realmente ya hago lo que quiero pero sí me gustaría afianzarlo un poco más. Tengo algún proyecto nuevo en el aire pero todo dentro de la tienda de patrones y la escuela online de moda flamenca.

Tengo muchos alumnos y clientes en otros países de Europa y desde hace unos meses también en América latina, EEUU, Japón y me gustaría ser una empresa importante de este sector en esos países también”.

¿Y a nivel de España, cuál es la procedencia de tus estudiantes?

“Sevilla y Cádiz son las provincias que más demandan. En Madrid cuando lanzo un curso se agotan las plazas en 2 días y Barcelona también es una ciudad fuerte en cuanto a la demanda de formación y patronaje de flamenca”.

¿Las redes sociales te han dado el impulso que necesitabas para emprender? ¿Ha sido fácil?

“Pues si digo la verdad, en general, ha sido fácil, soy constante y no me pesan las horas de trabajo, voy a donde haga falta a impartir un curso o para formarme. Desde que estudiaba destacaba por el patronaje y aunque al principio lo combinaba con otros trabajos nunca se me ha pasado por la cabeza tirar la toalla. He estado formándome siempre (en este momento estoy haciendo un master de marketing digital), siempre cosiendo y patronando, ha sido mi vida desde adolescente y nunca ha sido un sueño (como han dicho en otras entrevistas) para mi siempre ha sido una realidad”.

“Nunca he tenido un momento de debilidad en este trabajo y creo que esto hace que con los años se construya un proyecto sólido. Pero también tengo que decir que no todo ha sido un camino de rosas”.

La ayamontina asegura que en Huelva tiene algunos clientes y alumnos desde hace muchos años pero que, en relación al resto, son pocos.

Aunque el año pasado fue galardonada con el Premio Nacional de Moda a la excelencia empresarial, asegura que su mayor éxito es poder seguir creciendo cada año dedicándose a la moda flamenca. “Soy consciente de que es un negocio complicado por su temporalidad así que me siento privilegiada”, cuenta feliz.