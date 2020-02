Más de un mes de espera para ir al médico de cabecera

Hay centros de salud en la provincia que están tardando más de un mes en dar cita médica. Es el caso de algunas consultas de los centros de salud de La Orden y de Aljaraque ¿La razón? En Aljaraque la explicación la da el responsable de Sanidad de CCOO en Huelva, Juan José Rodríguez: “Los centros de salud tienen una cierta autonomía a la hora de organizar sus agendas, y el de Aljaraque señala que sus pacientes prefieren pedir número directamente en ventanilla, por lo que dejan muy pocas citas para ser solicitadas a través de internet o por teléfono. En estos últimos casos, la demora se ha desmadrado hasta llegar a los 40 días“.

Un mes es lo que ha tardado una paciente, que prefiere no revelar su nombre, en ser atendida por su médico de familia en La Orden. En una segunda petición, internet no le permitió obtener la cita (en la imagen inferior). En el caso de su médico, asegura que las citas que se dan en mostrador para el mismo día se agotan en pocos minutos “y hay que ir antes de que abra el centro”. Señala que es casi imposible lograr número para los médicos que tienen el cupo de pacientes lleno, como es su caso. La madre y el hermano de esta paciente acumulan retrasos de nueves días en sus citas.

En algunas consultas las citas tardan un mínimo de 14 días. Es el caso del centro de Salud ‘Casa del Mar’ en la capital’.

Desde la Junta de Andalucía señalan que en algún centro puede haber demoras más elevadas de lo habitual al encontrarnos ahora en el periodo más alto de frecuentación por la gripe, pero aseguran que no les ha llegado ninguna queja al respecto. La Delegación de Salud sitúa la media de demora para lograr cita médica en la provincia en 4,2 días. A continuación, se detallan las demoras general y de los distritos Huelva-Costa y Condado-Campiña. En el caso del Área Sanitaria Norte, la Junta asegura que las demoras son inferiores.

Para el responsable de Sanidad de CSIF, César Cercadillo, “las medias de demora son muy relativas, ya que hay centros en los que la espera es poca porque hay pocos pacientes y otros, como Ayamonte, Huelva-Centro y Los Rosales donde las demoras están entre los 15 y los 20 días”.

Juan José Rodríguez apunta que las citas en el mostrador no suelen tardar más de una semana, aunque hay centros en los que la ausencia de profesionales por baja aumenta las demoras. “Las plantillas pueden estar bien dotadas, pero si no se cubren bajas, no sirve de nada”, sentencia.

César Cercadillo y el responsable de Sanidad de UGT-Huelva, Jesús Tormo, creen que la falta de profesionales está afectando al retraso de las citas médicas. Según Tormo, “llevamos mucho tiempo denunciando la falta de profesionales en Atención Primaria, pidiendo un aumento del número de residentes que se forman y una mejora en las condiciones laborales. No se puede estar ofertando contratos mes a mes. La Junta está incentivando a los profesionales que se decanten por trabajar en las llamadas Zonas de Difícil Cobertura, en las que están incluidas algunas localidades de Huelva, pero son pocas”.

El ugetista coincide con sus homólogos en que muchas bajas se dejan sin cubrir “y esto está aumentando las agresiones a los profesionales sanitarios”. Por poner un ejemplo, Cercadillo dice que esta semana faltan seis médicos en el turno de mañana de la Casa del Mar, en Huelva Centro.

El SAS cifra en 45 médicos y 28 enfermeros el incremento de la plantilla en Atención Primaria en Huelva durante 2019. A lo que hay que sumar los 282 profesionales de refuerzo del Plan de Alta Frecuentación por la gripe.

El responsable de Sanidad del CSIF considera la cifra claramente insuficiente. Asegura que hay un 40% de falta de médicos en Huelva capital y hasta un 50% en algunas zonas de la provincia y que las ofertas de plazas por parte del SAS se están quedando sin cubrir.

Para afianzar a estos profesionales, el SAS ha iniciado un proceso por el que se han hecho interinos a 25 médicos en El Condado, 14 en el Área Norte y en el Distrito Huelva-Costa aún está abierto el proceso de presentación de solicitudes, si bien hay una petición de interinizar a 48 médicos de Primaria y 17 pediatras.

Cercadillo apunta más medidas ante la falta de profesionales: aumentar el número de plazas MIR, contratos mínimos de un año y subidas salariales “y no solo aumentar el precio de las guardias como se está haciendo ahora porque muchos médicos optan por otros países y comunidades donde pagan más”.

Sostiene también que la medida de aumentar el tiempo de consulta de 7 a 10 minutos por paciente debe venir acompañada por un aumento de la plantilla porque “si en vez de ver a 50 pacientes por día, los médicos solo van a atender a 30, la demanda se va a disparar”. Ante esta situación, Tormo asegura que la Junta “va a dar marcha atrás y se va a volver a los 6-7 minutos por paciente”.