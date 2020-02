La exposición de Latitudes ‘Trópico de Cáncer’ pone la mirada en la cultura y la naturaleza

La Sala de la Provincia acoge desde hoy la exposición ‘Trópico de Cáncer’, de Juan Manuel Díaz Burgos, con la que Diputación de Huelva participa en el Festival Internacional de Fotografía de Huelva ‘Latitudes’, que celebra su 11 edición durante los meses de febrero y marzo en los principales espacios expositivos de la capital.

La diputada territorial de la Capital, Leonor Romero, junto al director del Festival Latitudes, José Luis Ruiz y el autor de las fotografías, ha inaugurado esta muestra, con la que el Díaz Burgos “se sustrae del componente más importante en su trabajo: la persona, para interpretarlo en otra clave”. Así, la persona aparece como un ente, un objeto puente en donde poder manifestar los conceptos reales de su propósito.

Descartando la mirada como máximo exponente que determina la identificación, el fotógrafo intenta adentrarse en aquellos detalles y percepciones que definen las costumbres de una cultura. “Una venda amarilla, cercana a ese color que deslumbra a buena parte de los habitantes de esta tierra, nos priva de las mismas”, apunta.

Las imágenes, al mismo tiempo, invitan al espectador a descifrar aquellas utopías y tópicos más comunes, y a interpretar los conocimientos, sabiduría y rituales más tradicionales de este lugar. “Formas de lo banal, de la cultura, la naturaleza, la religión, el fetichismo, o del estereotipo, a través de elementos que lo acomodan para intentar mostrar un territorio común llamado Trópico”, en palabras del autor.

La exposición ‘Trópico de Cáncer’ podrá visitarse en la Sala de la Provincia de la Diputación de Huelva hasta el 10 de marzo en horario de 10 a 14 horas y de 17 a 21 horas de lunes a viernes y de 10 a 14 horas los sábados.

Sobre el autor

Juan Manuel Díaz Burgos nació en Cartagena, en 1951. Ha participado en más de 100 exposiciones individuales y más de 180 colectivas. Su obra se ha expuesto en Francia, Argentina, EEUU, Japón, Cuba, Alemania, o República Dominicana entre otros países. En museos y salas como el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago; IVAM; Casa de América en Madrid; The Meadows Museum en Dallas (Texas); la Gray Gallery en Greenville (North Carolina); La Fábrica (Madrid); en el Forum for Photography de Colonia (Alemania); Casa de las Américas en La Habana, etc.

Ha participado en el positivado de la obra del fotógrafo peruano Martín Chambi, entre otros muchos proyectos realizados. Ha sido comisario de la exposición antológica “Cuba 100 años de fotografía”. La Imagen Rescatada. “Fotografía en la región de Murcia”, el proyecto más ambicioso realizado en torno a la fotografía murciana. Archivo “Conrado” Klaus Schnitcher en República Dominicana.

Su obra se publica en revistas y libros especializados de México, EE.UU., Francia, Alemania, Argentina, etc. Su trabajo se centra en países de América Latina, principalmente en Cuba. Premio Internacional de fotografía Olorum. Sus fotos se encuentra en múltiples colecciones nacionales e internacionales; IVAM, Museum Marugame Irai en Japón, Forum-Photographie en Colonia, Fundación Heide Santamaría en La Habana, Centro Niemeyer etc. Imparte multitud de talleres en España, Republica Dominicana, México, Panamá y Cuba.

Además es autor de numerosos libros monotemáticos y de ensayo fotográfico. Algunos de los libros publicados: Raíz de sueños, Cartagena, Ayuntamiento, 1995; Malecón de La Habana. “el gran sofá”, Murcia, Mestizo, 1997; Juan Manuel Díaz Burgos. PHotoBolsillo nº 39, Madrid, La Fábrica, 2002; La Habana. Visión interior, Barcelona, Lunwerg, 2002; Retratos. 1980-2005, Alicante, Caja de Ahorros del Mediterráneo, 2006; Fachadas, Cartagena, La Naval, 2005; Caja de Ahorros del Mediterráneo, 2006; Bienvenidos a La Boca, Cartagena, Ayuntamiento de Cartagena, 2007; DESEO, Murcia, Consejería de Cultura, 2007; SON, Murcia, Ayuntamiento de Murcia, 2009; Puerto Eterno, Cartagena, Ayuntamiento, 2013; Cuenca en la mirada, Cuenca, Diputación de Cuenca, 2013; LUX PETRAE, Museo Teatro Romano de Cartagena. 2014; Trópico de Cáncer, Comunidad Autónoma Murcia, Cajamurcia y Diputación de Álava, 2015.

Latitudes 2020

La Asociación Cultural Latitudes 21 celebra su 11 edición del Festival Internacional de Fotografía de Huelva ‘Latitudes’ del 6 de febrero al 28 de marzo. Esta edición consta de 7 exposiciones fotográficas repartidas en las diferentes salas de exposiciones de la ciudad de Huelva, con autores de nacionalidades española, francesa y peruana. El cartel anunciador del Festival es obra del fotógrafo onubense Sergio Texeira Ponce, también conocido como Setex.

Latitudes 2020 ofrece además actividades paralelas, como son la proyección de la película ‘La Sal de la Tierra’ de Win Wenders y Juliano Ribeiro Salgado en el Gran Teatro. En el Centro de la Comunicación Jesús Hermida, se contará con el visionado de ‘Las mejores fotografías del año’ por la Agencia Reuters y un ciclo de cine y literatura.