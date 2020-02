El Recreativo opta por el camino fácil y despide a Monteagudo

Ya es oficial. Cumpliendo una de las leyes no escritas del fútbol, esa que dice que siempre es más fácil echar a uno que a veintidós, el Recreativo ha tomado el camino fácil y ha decidido despedir a Alberto Monteagudo. De este modo, el entrenador carga con toda la responsabilidad del fracaso de un proyecto que pretendía devolver al Decano al balompié profesional, y que ahora apenas tiene cuatro puntos de ventaja sobre un posible descenso.

Números en la mano, la destitución del entrenador esta más que justificada. Monteagudo deja el Recre a 18 puntos del primer puesto y a 12 puntos del ‘play-off’ de ascenso. Sólo ha ganado siete partidos en 24 jornadas, a cambio de ocho empates y nueve derrotas. Y ha terminado con la paciencia del Nuevo Colombino, donde los aficionados sólo han visto ganar a su equipo una vez en los últimos diez encuentros en Huelva.

Falta de motivación

Las sensaciones, sin embargo, descargan al preparador de mucha responsabilidad. No porque sean mejores que los resultados, que no lo son, si no porque los futbolistas han dejado muy claro que, desde que el Recreativo perdió el tren del ascenso, adolecen de falta de motivación. Eso explica porqué el equipo ha dado su mejor versión ante los rivales más potentes o en situaciones desesperadas como la segunda parte ante el Mérida.

Un auténtico fiasco

Un vicio que al nuevo entrenador le será muy difícil de combatir, más aún con una plantilla entrada en años y con muchos futbolistas en la cuesta abajo de sus carreras. Porque, seguramente, el mayor error de Monteagudo no ha estado en los campos de juego y entrenamiento. Y sí en los despachos. Con una política de fichajes que en verano parecía la más adecuada, pero que ha terminado revelándose como un auténtico fiasco.