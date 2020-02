Cinco candidatos al banquillo del Recreativo

Mientras el Recreativo de Huelva debate sobre si darle o no más oportunidades a Alberto Monteagudo, agentes, representantes e intermediarios toman posiciones de cara a la posibilidad de que surja una vacante en el banquillo local del Nuevo Colombino. Y en las últimas horas ya han salido hasta cinco candidatos a entrenar al Decano en caso de que se produzca un cese.

Se trataría de Juan Sabas (ex del San Sebastián de los Reyes y Extremadura); Rodri (ex Olot, Pobla, Nàstic y Extremadura); Juan Merino (ex Xerez, Betis B, Betis, Nàstic, Córdoba y UCAM); Nano Rivas (ex Getafe B, Nàstic, Roeselare); y Xisco Muñoz (ex del Dinamo Tbilisi), según ha revelado Ángel García, periodista especializado en el mercado de fichajes de la Segunda División B.