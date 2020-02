Monteagudo: “Me malinterpretan cuando hablo de mis dos años de contrato con el Recreativo”

Con su futuro de nuevo en el aire, Alberto Monteagudo no quiere que su etapa en el Recreativo se acabe por un mal entendido. Al margen de los pobres resultados del equipo, una de las razones de la hostilidad de la afición albiazul hacia el manchego es la continua alusión del técnico a sus dos años de contrato con el Decano. Tan grande se ha hecho ‘la bola’, que el propio entrenador ha tenido que salir a matizarlo.

“Cuando yo digo que tengo dos años de contrato no significa que me vaya a agarrar a esos dos años aunque tenga a toda Huelva en contra. Me estoy refiriendo únicamente a que yo vine aquí para un proyecto de dos temporadas. Y entiendo que tal y como vamos, haya dudas en mucha gente. Aunque yo no las tengo. Pero si no sé lo que va a suceder el domingo, ¿cómo voy a saber qué va pasar el año que viene?“, señala.

En boca de la gente

Monteagudo asegura que lleva bien la presión porque “si no quisiera estar en boca de la gente, habría escogido otra profesión. Sé cómo es el fútbol: cuando ganas, eres bueno; y cuando pierdes, eres malo. En el fútbol hay una final cada domingo. Ahora estamos en casa y hay que regalarle el triunfo a la afición para cambiar esa negatividad que existe en el ambiente y que nos hemos ganado a pulso“.

El Mérida

Respecto al rival, el Mérida, el preparador recreativista destaca que “es un equipo bien trabajado tácticamente, que está defendiendo bien y encajando pocos goles“. Aún así, “tenemos que hincarle el diente, más aún jugándose en el Nuevo Colombino“. Sólo el sancionado Borja García y el lesionado Kleandro causan baja, una vez que se han recuperado Óscar Ramírez, Carlos Martínez y Rubén Cruz.