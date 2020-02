16 agrupaciones participarán en el Concurso de Carnaval de Punta Umbría

Un total de dieciséis agrupaciones formarán parte del Concurso de Agrupaciones del Carnaval de la Luz 2020 de Punta Umbría. Estos grupos conocieron ayer el orden de actuación en el Teatro del Mar.

En el sorteo se dio a conocer cuándo competirán las diez chirigotas, cuatro comparsas y dos cuartetos que entrarán en liza. Además, sobre las tablas del Teatro del Mar también estarán, fuera de concurso, la chirigota infantil de la Escuela Municipal de Música de la localidad, una comparsa juvenil de Huelva y un coro de la capital.

Las preliminares del concurso se celebrarán entre los días 16 y 18 de febrero. El primer día abrirá la sesión la chirigota infantil puntaumbrieña ‘Estoy pa comerme’. Posteriormente se subirán al escenario la chirigota ‘El niño de mis ojo’, de Gibraleón; la comparsa local ‘Los Nativos’ y la chirigota iliplense ‘Con esta chirigota me quedo agusto’. Tras el descanso le tocará el turno a los cartayeros de ‘De tal palo tal astilla… y viceversa’, al cuarteto onubense ‘Si llego a saber como está la cosa por aquí, me lo hubiera pensado antes de salir‘; y cerrará el día la chirigota puntaumbrieña ‘Allí no hay quién viva!’.

El lunes 17 de febrero, la primera agrupación en actuar será la comparsa juvenil onubense ‘El árbol de los valores‘, seguida la chirigota de Cartaya ‘Los Héroes del pueblo’. Antes del descanso mostrará sus coplas las comparsa de Punta Umbría ‘La Bufona Veneciana‘. Posteriormente, subirán al escenario la chirigota ‘Manolo García, el último de la fila‘, de Huelva; el cuarteto ‘El programa decisivo‘, de Ayamonte; y ‘Carmelo, El Wikipedia‘, chirigota local.

El último día de preliminares será el martes 18 de febrero. Abrirá sesión la chirigota onubense ‘Los Vendas Lerenda‘, la comparsa puntaumbrieña ‘Los Caracoles‘ y la chirigota de la capital ‘Los Tocaos‘. Después será el turno del coro capitalino ‘Así soy yo’ y de la también onubense comparsa ‘El Trovador‘. Cerrará la fase preliminar la chirigota local ‘Antes muerto que sencillo’.

Del mismo modo, en la tarde de ayer también se procedió a la elección del jurado entre las personas que presentaron su candidatura. Los elegidos fueron Rogelio Cortés, Francisco Jesús Gómez, Domingo oscano, Felipe Rodríguez, Carmelo Jurado, Jesús Nazareno Díaz, Juan Rodríguez y Sergio Cazorla.

Una vez rebasada la primera fase, las semifinales se celebrarán el jueves y viernes 20 y 21 de febrero. Y la Gran Final será el 22.

DOMINGO, 16 DE FEBRERO

Chirigota Infantil.- Estoy pa Comerme

Chirigota.- El niño de mis ojos

Comparsa.- Los Nativos

Chirigota.- Con esta chirigota me quedo agusto

Chirigota.- De tal palo tal astilla… Y viceversa

Cuarteto.- Si llego a saber como está la cosa por aquí…

Chirigota.- Allí no hay quién viva

LUNES, 17 DE FEBRERO

Comparsa.- El Árbol de la Vida

Chirigota.- Los Héroes del pueblo

Comparsa.- La Bufona Veneciana

Chirigota.- Manolo García, el último de la fila

Cuarteto.- El Programa decisivo

Chirigota.- Carmelo el Wikipedia

MARTES, 18 DE FEBRERO

Chirigota.- Los Vendas Lerenda

Comparsa.- Los Caracoles

Chirigota.- Los Tocaos

Coro.- Así soy yo

Comparsa.- El trovador

Chirigota.- Antes muerto que sencillo