La exposición ‘Contemporarte’ lleva a la UHU

El aulario Isidoro Morales de la Universidad de Huelva acoge ‘Contemporarte. Certamen de creación fotográfica contemporánea’, una exposición que recoge una selección de las obras ganadoras y seleccionadas a lo largo de los 10 años de vida del certamen y este año coincide con el lanzamiento de una nueva edición del concurso, que alcanza la onceava edición. En años anteriores, la muestra se ha instalado en ciudades como Lisboa, Dublín, Manchester, Lyon, Utrecht, Hamburgo o Nueva York, con enorme éxito y participación y permitiendo la difusión internacional del certamen. Para finales del presente mes la exposición viajará en este caso al Instituto Cervantes de Chicago, donde permanecerán expuestas durante un mes todas las fotografías ganadoras.

‘Contemporarte’ trata de ser una plataforma de lanzamiento de artistas emergentes dentro de la comunidad universitaria a través de la fotografía contemporánea. Coordinado por la Universidad de Huelva, forma parte del denominado ‘Proyecto Atalaya’, financiado por la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía.

Las obras expuestas en el Aulario Isidoro Morales del Campus de El Carmen están impresas en lonas que cuelgan de la estructura superior del edificio donde permanecerán a lo largo de todo el curso y son son las siguientes: `Héroes´, de Guillermo de la Torre de la Universidad de Jaén; `Chicabilly´ de Adelaida Castro Navarrete de la Universidad de Sevilla; `Menos es más´ de Borja Alcázar Rodríguez de la Universidad de Almería; `Hamburguer Bahnhoff ´de Sonsoles Martínez Linares de la Universidad de Sevilla; `The Fog´ de Manuel Casellas Soria de la Universidad de Sevilla; `Trencadis Revisited´ de Laura Rodríguez de la Universidad de Málaga; `Ficción´ de Marisa Benito Crespo de la Universidad de Sevilla y `Ramar´ de María José Macias Bermejo de la Universidad de Málaga.

La vicerrectora de Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales, Joaquina Castillo, manifestó durante el acto de inauguración que “si este tipo de ideas no se exponen, muchas veces no se llegan a conocer, por lo que hemos querido aprovechar este aulario donde las obras estarán expuestas a lo largo de todo el año, para visualizar mucho más lo que es ‘Contemporarte’ y la calidad de las fotografías “. Castillo mostró, asimismo, su agradecimiento al vicerrector de Informática, Comunicaciones e Infraestructuras de la UHU, Manuel Maña, también presente en el acto, porque “sin la colaboración de este vicerrectorado no se podría haber hecho una exposición de estas características¨.

En la nueva edición del certamen podrán participar miembros de la comunidad universitaria (alumnado, personal de administración y servicio, personal docente e investigación) de las universidades españolas y de los países invitados: Marruecos, Alemania y Estados Unidos. Pueden consultar las bases completas e inscripción online en la dirección: www.contemporarte.net