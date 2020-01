Cs: “Hace un año cambiamos el futuro de Andalucía”

“Ciudadanos tuvo hace un año la llave para cambiar la historia de Andalucía tras 37 años de PSOE”. Con estas palabras, la parlamentaria de Ciudadanos (Cs) por Huelva y consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha hecho balance del primer año de Gobierno en coalición de PP y Cs en la Junta de Andalucía ante los afiliados de Huelva, con quienes ha mantenido un encuentro en la sede provincial. “Hace un año cambiamos el futuro de Andalucía”, ha sentenciado.

Ruiz ha defendido que, “tras 37 años con el mayor caso de corrupción de la historia, con índices de fracaso escolar y paro insostenibles”, Cs y PP “hemos conseguido estabilidad en Andalucía”. En particular, la parlamentaria onubense ha detallado “políticas progresistas en lo social y de innovación y desarrollo económico” que está desarrollando la Junta de Andalucía y que ya están dando sus frutos, como que las 900.000 personas que han encontrado un empleo, pues “ya estamos por debajo de la media nacional en los índices de paro”; los “nuevos retos en Educación y la creación de nuevas aulas” y, especialmente, “el Consejo LGTBI, que hoy hemos sacado adelante tras dos años de vacío y falta de desarrollo normativo por parte del PSOE”.

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha recordado que 220.000 personas se han incorporado a la Dependencia, pero ha insistido en que “hacen falta más recursos”, que, ha señalado, “vamos a pedir al Estado con un Pacto por la Dependencia”. Además, ha añadido, “estamos avanzando en política de igualdad por las mujeres y en la lucha contra la violencia machista”.

Finalmente, “ante el inminente Congreso en el que se planteará el nuevo liderazgo”, que Ruiz ha dicho que quiere que recaiga en Inés Arrimadas, y “la forma de coordinación y participación de todos los afiliados por la que vamos a luchar”, la diputada ha insistido a los afiliados en que “es el momento de la unión y de mantener los valores intactos, los valores de la igualdad y de la libertad que sólo defiende Ciudadanos y son los grandes principios de nuestro partido”.

“Si no fuera por Ciudadanos no se hubiera cambiado el destino de Andalucía y nosotros vamos a seguir trabajando para que se cambie el destino de España y no siga en manos de Sánchez, de los independentistas y de los herederos políticos de ETA”, ha concluido la parlamentaria onubense.