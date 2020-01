PSOE: “La Junta se ha olvidado de las infraestructuras para Huelva”

La parlamentaria andaluza por el PSOE de Huelva, Manuela Serrano, ha denunciado los incumplimientos del Gobierno autonómico con esta provincia. “El Gobierno de la Junta ha sido un fraude para Huelva, no ha cumplido nada de lo que prometió”, así lo ha expresado después de que ayer se celebrara el debate del Estado de la Comunidad, demostró que “está obsesionado en desgastar a Susana Díaz en lugar de gobernar y gestionar para los ciudadanos. Un hecho que nos preocupa e indigna ante un año que ha sido un auténtico desastre”.

En este sentido, Serrano ha incidido en esas promesas que el presidente de la Junta no ha cumplido como la de crear 600.000 empleos , a sabiendas que no lo haría. “Esa fue la primera gran mentira del Gobierno de la derecha. No solo no ha creado empleo sino que lo ha destruido. Y es que, según los datos de la EPA que conocimos ayer, en términos absolutos, los parados en la provincia de Huelva alcanzan la cifra de 58.300 personas, 2.300 más que en el trimestre pasado y 4.400 más que hace un año”.

Asimismo, se ha referido al desdoble de la carretera A-483 que une Almonte y Matalascañas. “Moreno Bonilla prometió públicamente, y utilizando de manera miserable el sufrimiento de las familias de los accidentes de tráfico que se habían producido ese verano, que cuando fuera presidente esa carretera iba a ser una de sus prioridades, que el desdoble de la A-483 era una reclamación justa, necesaria y oportuna. Y dijo textualmente que ese desdoble se convertirá en una realidad en el primer presupuesto de la Junta de Andalucía en el primer Gobierno del Partido Popular y de Juanma Moreno. Lo más fuerte de todo es que tanto PP como Ciudadanos votaron en contra de incluir una partida en los presupuestos para el desdoble”.

También, ha apuntado que prometió la modificación del Plan de la Corona Norte, el principal instrumento que garantiza la viabilidad jurídica, económica y social de la inmensa mayoría de las explotaciones agrícolas de la zona. “Derogar el plan sería un retroceso sin precedentes, todo pasa por el desdoble del túnel de San Silvestre que, si no se desdobla, no podrá llegar los 20 hm3 del trasvase”.

“Queda más que demostrado, -ha señalado- que este año del PP ha sido una tomadura de pelo a los onubenses. Se dedicaron a vender humo y engañar a los ciudadanos para arañar un puñado de votos. Claramente, Huelva está peor en la atención que prestan los servicios públicos a los andaluces y está peor en la confianza que genera dentro y fuera de nuestra tierra. No se ha creado el empleo que prometía el actual gobierno andaluz y se ha producido una ralentización de la economía“.

En cuanto a la sanidad, “el Gobierno de la derecha está poniendo parches en lugar de curar heridas y eso, en medicina, no es profesional, en política tampoco. Están jugando con la sanidad y haciendo un discurso engañoso y triunfalista que no es aceptable, es reprobable. Un prueba más la tenemos hoy con la noticia que ha salido del Infanta Elena, donde hay una gran preocupación porque hay contratos que acaban este viernes y aún no se sabe nada“.

Al hilo de ello, hay que sumar que no incluyeron partidas en los presupuestos para el Centro de Salud de Isla Chica, el Hospital Comarcal de Riotinto, el Materno Infantil de Huelva, o los chares de Bollullos, Aracena y Lepe que contaban con una partida insuficiente en los presupuestos. Por ello, “presentamos enmiendas a los mismos, también en el ámbito educativo dirigidas a unos proyectos fundamentales en Zalamea la Real, Aracena, La Redondela, El Rompido, el colegio de Pescadería de Huelva capital, y el colegio de Bonares; así como a los dos institutos de Aljaraque, el IES La Rábida, y el IES Alto Conquero, la escuela de Arte León y Ortega y la Escuela de Formación Minera en la Cuenca”.

“Para la capital, incluimos enmiendas para que la provincia tenga la Ciudad de la Justicia, aumentar la partida presupuestaria del Banco de España, el edificio de Hacienda y la oficina del SAE en La Orden que son unos terrenos que cedió el Ayuntamiento a la Junta y que, hasta la fecha, no tenemos ninguna noticia de que se haya avanzado en ese sentido”, ha añadido.

En definitiva, “Huelva necesita un gobierno fuerte, comprometido con la gente, que dé respuestas y no un gobierno que promete para después incumplir y ningunear con unas partidas que no recogen las necesidades de esta provincia, colocándonos en los últimos de la fila del progreso y el desarrollo. La sociedad onubense tiene más que demostrado que cada vez que gobierna la derecha esta tierra sale mal parada y se nos deja al margen de las inversiones”, ha apostillado.