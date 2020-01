Lubricán presenta ‘Conectando contigo’

Sin lugar a dudas, es uno de los mejores grupos flamencos del momento. Me estoy refiriendo a Lubricán, o lo que es lo mismo, Víctor Naranjo, Marcos Díaz y Manuel Jesús López “Tachu”, tres jóvenes de Hinojos (Huelva) que hacen de su cante todo un caudal de arte, llevando sus interpretaciones a las cotas más altas, sobre todo los temas por sevillanas donde la pureza es su nota predominante.

Como no podía ser de otra manera, los componentes del grupo se han pasado días atrás por la capital onubense para dar a conocer su nuevo álbum discográfico, que en esta ocasión titulan genéricamente “Conectando contigo”. Acompañado por Rafael Barbi, de la discográfica Senador, quedamos como en otras ocasiones en el bar Suizo Chico, de Huelva, y nada más llegar y después de los protocolarios saludos, rápidamente me dicen que aparte del trabajo que venían a dar a conocer, querían invitarme a la presentación del himno del C. D. Hinojos, que ellos van a presentar este próximo domingo 2 de Febrero, a las 12 de la mañana en el campo de fútbol de su pueblo, antes del partido que su equipo va a disputar contra el Chucena. Me ponen la grabación, y la verdad es que es muy bonito, fácil de aprenderse, bien vocalizado y dispuesto a que en cuanto lo conozcan los aficionados, puedan cantarlo cada jornada antes del comienzo de sus partidos.

Vamos ahora a analizar el “Conectando contigo” de Lubricán, trabajo que presentan con toda la ilusión del mundo y la verdad es que está realmente bien. El primer tema que ofrecen es el titulado “Aniversario”, una sevillanas dedicadas al desamor, y donde el protagonista celebra el primer año, en que fue “dejao”. Sin embargo, el segundo corte del álbum es un tema de amor por bulerías, “Que más dá”, donde las redes sociales son las protagonistas de esta creación, a la que el grupo le tiene puesto una gran ilusión, pensando que puede ser uno de los puntos fuertes de este trabajo.

“Hoy vuelve la libertad”, es otro de los temas por sevillanas que presenta Lubricán, dedicado a lo social, que a buen seguro va a ser una de las creaciones más solicitadas por sus seguidores. Le sigue “Quisiera decirte que pasó”, un desengaño amoroso, muy bien compuesto por “Tachu” su autor de música y letra. “Estampas de Doñana”, tema por sevillanas, es uno de los que más me gustan de este álbum, con cuatro estribillos, pegadizos, y como muestra un botón

“Que no se pierdan Dios mio

esas estampas camperas

porque Doñana es la gloria

y el pergamino que yo quiero

dejar escrita mi historia”

Una historia de amor y desamor es la que nos presentan en “Me estás volviendo loco”. Seguidamente, ofrecen unas sevillanas asimismo muy de actualidad social para decir No a la droga, en un tema de Francisco Carmona, que titulan “Aprende a decir NO”. Destacar igualmente el tema “Frente al papel”, que antecede a las sevillanas rocieras “Así resuena tu nombre”, tema sencillito de cantar y muy apropiado para la universal romería almonteña.

En la rumba “Sigue este ritmo” tiene el grupo depositadas muchas ilusiones, incluso su discográfica es el tema que más va a promocionar esta temporada, por lo que no es de extrañar lo más mínimo, que este verano bailemos todos al ritmo que nos propone Lubricán. Por otra parte, las sevillanas “Entre sus manos”, dedicadas de nuevo al desamor, da paso al último tema de este álbum, que va dedicado al Corpus de Hinojos, y aquí quiero aprovechar la ocasión de sugerir a nuestros lectores que si no conocen esta festividad religiosa en esta localidad del Condado onubense, que no se la pierdan, pues es una auténtica maravilla.

En definitiva, un trabajo muy bien cuidado y seleccionado el que nos ofrece Lubricán, en este “Conectando contigo” teniendo que reseñar que para llevar a poner en el mercado este álbum, se han presentado a la discográfica cerca de un centenar de creaciones habiendo sido muchas horas de selección, para llegar a poner en las manos de los seguidores este gran trabajo.

Felicidades, lo habéis bordado.