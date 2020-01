La Guardia Civil de Huelva cuenta con 72 mujeres en sus filas

El acceso de la mujer al mundo laboral, y con ello a la igualdad, ha sido un tema prácticamente tabú hasta hace poco tiempo. A día de hoy se siguen encontrando dificultades, pero el trabajo conjunto, educación y el esfuerzo han conseguido hitos como por ejemplo la integración de la mujer en el cuerpo de la Guardia Civil.

Hace unos días, el 22 de enero, el cuerpo de la Benemérita vivía la toma de posesión de la primera directora general de su historia. María Gámez Gámez juraba su cargo en Málaga con la promesa de “intentar que haya más mujeres en el cuerpo”. Además, ha apuntado que el cuerpo de la Guardia Civil “es fundamental para la vertebración y convivencia del país; una de las piezas imprescindibles en zonas interurbanas y para la España vaciada que las administraciones debemos cuidar”.

Sobre ello, el coronel jefe de la Guardia Civil en Huelva, Andrés López, ha expuesto que “creo que es algo histórico al igual que fue el acceso de la mujer Guardia Civil y ha sido un honor haber presenciado tal hecho, ya que creo que es un paso más hacia la igualdad de género que una mujer por primera vez se ponga al mando de nuestra Institución. Espero que su presencia motive a que más mujeres elijan esta maravillosa profesión de servicio al ciudadano”.

Y es que, por ahora, la Benemérita posee solo un 7,66% de mujeres en sus filas. Una cifra que se refleja en 5.840 mujeres de los 76.600 efectivos de la Guardia Civil en el pasado 2019. El caso de Huelva no es muy diferente. Según los datos de la Comandancia de la Guardia Civil onubense, en la actualidad “están ejerciendo 72 mujeres guardias civiles, de un total de 1.400 efectivos en la provincia, prácticamente en todas las especialidades: Seguridad Ciudadana, Tráfico, Seprona, Policía Judicial, Servicio Marítimo, Intervención de Armas…”. Esta cifra supone tan solo el 5,1 % del total.

Para López esta cifra es insuficiente porque “es cierto que no disponemos de todos los efectivos femeninos que nos gustaría tener y, a veces, las circunstancias hacen que necesitemos una mujer para según qué trabajos, como por ejemplo cacheos superficiales a mujeres”.

La igualdad dentro del cuerpo, aunque no se refleje en cifras de efectivos, es más real en cuanto a funciones tal y como ha señalado el coronel jefe. “Considero que no hay distinción entre hombres y mujeres en nuestra Institución. Por ello, la dedicación, la profesionalidad y el sentido del deber es para mí lo más destacable de un ó una Guardia Civil”. Tal es así, que a día de hoy en la provincia “disponemos a una mujer con empleo de capitana, tres tenientes, una cabo y el resto guardias civiles”.

La primera mujer Guardia Civil en Huelva llegó en marzo del año 92. “Ella pertenece a la 1ª Promoción de mujeres que tuvo lugar en el año 1989. Actualmente, tenemos el privilegio de que siga con nosotros en activo en Huelva en la especialidad de Intervención de Armas”.

Historia de la mujer en la Guardia Civil

No fue hasta el año 1989 que la mujer se incorporó a la Guardia Civil. Aunque ya desde 1948 la presencia femenina tenía su espacio en el cuerpo de la benemérita, pero sin divisas ni armamento. La incorporación de las mujeres en esa época se limitó a tareas como registros corporales en unidades de resguardo fiscal. Las conocían como ‘matronas’, siendo viudas y huérfanas de Guardias Civiles que continuaban vinculadas al cuerpo gracias a este servicio.

Fue ya en 1988 cuando con el Real Decreto Ley 1/1988, de 22 de febrero, reguló la incorporación de la mujer a las fuerzas armadas en igualdad de condiciones que los hombres. Las mujeres podrían acceder a las pruebas selectivas y realizar y alcanzar los mismos puestos que los hombres. De las 2.817 aspirantes que se presentaron, solo 197 pasaron las pruebas selectivas. Mujeres que formaron parte de la primera promoción mixta de hombres y mujeres, tras más de 95 años de historia de la Guardia Civil.

Un nombramiento histórico

Tal y como ha quedado reflejado al inicio de esta información, por primera vez en la historia una mujer es directora general de la Guardia Civil. María Gámez Gámez tomó posesión de su cargo en la mañana del 22 de enero. En su intervención, Gámez agradeció la confianza depositada en ella, además de explicar que “me pongo con humildad al frente de ella y me ofrezco al diálogo, trabajo y respeto por la esencia y tradiciones del cuerpo. Pero sin dejar de mirar al futuro para afrontar este complejo siglo XXI”. Según Gámez, la institución “es fundamental para la vertebración y convivencia del país; una de las piezas imprescindibles en zonas interurbanas y para la España vaciada que las administraciones debemos cuidar”.

La mujer Guardia Civil y la integración en el cuerpo

Un nombramiento que se convierte en historia viva, puesto que aunque la primera promoción es de finales de los años 80, los propios testimonios de las mujeres de la primera y segunda promoción atestiguan que “el cuerpo no estaba preparado para la entrada de la mujer. Las infraestructuras no estaban adaptadas para la mujer, ni la uniformidad, o incluso el aspecto legal no estaba pensado para nosotras”, ha afirmado María de los Dolores Núñez, sargento primero de la Guardia Civil. La normalización de la mujer dentro del cuerpo ha tenido que recorrer un largo camino para romper estereotipos y hacer de la igualdad una realidad.

No fue hasta el año 1993 cuando ingresó la primera mujer en la Academia militar de Zaragoza, que es donde los oficiales reciben su formación que dura 5 años. Así, la primera oficial teniente de la Guardia Civil obtuvo su empleo en 1998. La integración funcional y orgánica de la mujer al cuerpo de la Benemérita ha sido de forma gradual, consiguiendo derechos poco a poco y con paso seguro. Ya en 2014 se creó el Comité para la Igualdad que ha estado trabajando en esta integración.

En 2018, prestaban servicio 5.317 mujeres que representan el 7,11% del total de efectivos del cuerpo. El 3,5% de las mujeres son oficiales, el 2,85% son suboficiales y un 7,58% son cabos y guardias. Estas cifras, a fecha de enero de 2019, según la nueva Directora General de la Guardia Civil, María Gámez Gámez, han aumentado llegando a ser 5.840 mujeres, que representan el 7,66% de los 76.600 efectivos de la Guardia Civil. Por ejemplo, hasta 2014 no hubo una teniente coronel en la Guardia Civil.

Proyectos Comandancia Guardia Civil Huelva

El papel de la mujer Guardia Civil en Huelva se convierte en fundamental en los proyectos que tiene previsto el coronel jefe. López ha considerado que “en los próximos proyectos, como cada día, contamos con la necesaria presencia de la mujer Guardia Civil. Somos una parte de la Sociedad en la que vivimos y la mujer es parte fundamental de la misma. No se podría bajo ningún concepto vivir, funcionar, sin contar con ellas que, si bien actualmente en el Cuerpo porcentualmente no son muchas, parece que cada vez somos una institución más atractiva para esta parte de la Sociedad o al menos eso intentamos”.

Entre sus objetivos se encuentran fomentar la labor preventiva, la investigación de los delitos, disminuir tiempos de respuesta “y perfeccionar la coordinación con otros cuerpos policiales, siempre ha sido nuestras armas para combatir contra la inseguridad”. Es por ello que todo lo que ayude “a mejorar nuestros objetivos lo acogeremos con los brazos abiertos. Y creo que no se puede ser más feminista que proclamando la igualdad en esos asuntos entre hombres y mujeres, entre los que reafirmo, no hacemos distinción“.

Por ello, son muchos los proyectos que el coronel jefe tiene previstos para Huelva. Algunos de ellos son acciones como mejorar la calidad del Servicio de Seguridad Ciudadana desarrollando la tradicional labor preventiva. “Adecuaremos los Planes de Prevención y trabajaremos intensamente sobre los Planes de reacción ante actos delictivos para conseguir disminuir los índices de delincuencia”. Asimismo, se quiere “mejorar la información e investigación sobre hechos delictivos, disminuir los tiempos de respuesta y perfeccionar la coordinación con otros Cuerpos Policiales”.

Del mismo modo, “apostamos fuertemente por los servicios humanitarios, estos que tanto nos llenan y que nos han auspiciado el calificativo de Beneméritos. Por ello, estaremos y trabajaremos codo a codo con todas las instituciones cuyo cometido vaya en este sentido”. Mejorar la atención a los ciudadanos en general, y en particular “a quienes nos visitan como turistas”; la protección de los colectivos más vulnerables, “cuya protección será uno de nuestros desvelos”; o la mejora en la lucha contra la ciberdelincuencia.

Son proyectos en los que la mujer Guardia Civil “es imprescindible, al igual que el hombre; afortunadamente valoramos por méritos y estamos muy satisfechos con nuestro cuerpo en Huelva”.

Valoración desde su toma de posesión

El año pasado “siempre lo recordaré como el año que me incorporé a mi destino como Jefe de la Comandancia de Huelva”. A mediados del pasado verano, “me puse al frente de la Comandancia encontrándome un equipo comprometido en sus cometidos, ejerciendo su trabajo de forma muy eficaz”.

López ha apuntado que “inicié mi actividad visitando, junto con la Subdelegada del Gobierno, las diferentes localidades y acuartelamientos para conocer la demarcación más en profundidad y su problemática de primera mano“. Y hay que destacar que “en estos apenas seis meses como Jefe de la Comandancia, se hicieron grandes trabajos y esclarecimientos de hechos delictivos, aunque aún queda mucho por hacer, creo que este nuevo año será aún mejor“.