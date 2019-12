Vox vota contra el manifiesto de apoyo a los migrantes

La tradicional declaración institucional en apoyo a las personas migrantes no ha podido llevarse al Pleno del Ayuntamiento de Huelva, como tal, como ha recordado el Portavoz del Ayuntamiento, Francisco José Baluffo, “puesto que con la entrada de Vox en la corporación del Ayuntamiento esto ha sido completamente imposible, al posicionarse este partido de ultraderecha contra una parte importante de la sociedad de Huelva, votando en contra de las personas migrantes en una ciudad acogedora como es Huelva, que además se ha construido en base a lo que nos ha aportado la gente que ha venido de fuera.

Así, ante la falta de unanimidad, el texto consensuado en el seno del Consejo Local de Personas Migrantes con los colectivos que trabajan en este ámbito en la ciudad, ha sido aprobado como una propuesta del equipo de Gobierno respaldada por todos los grupos menos Vox, conmemorando la declaración de la Asamblea General de Nacional Unidas, mediante Resolución 55/93, del 18 de diciembre del año 2000, que proclama la necesidad de atender una realidad humana que se extiende por todo el planeta, la de las migraciones.

En este marco, el Consistorio onubense se compromete a facilitar una migración segura, ordenada y regular; la cooperación entre los países para afrontar el fenómeno; la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes y un compromiso para su protección internacional; así como trabajar por reducir los riesgos y vulnerabilidades a que se enfrentan estas personas en su proceso migratorio, promoviendo que se conviertan en miembros plenos de nuestras sociedades, destacando sus contribuciones positivas.

Por otro lado, el Pleno ha dado hoy luz verde a la ordenación urbanística que supondrá un avance definitivo en la integración entre la ciudad y la Ría. El estudio de detalle del Muelle de Levante ha sido aprobado con los votos a favor del equipo de Gobierno (PSOE) y los grupos del PP y Ciudadanos, la abstención de Vox y el voto en contra de Adelante Huelva y Mesa de la Ría.

Como ha destacado el portavoz del equipo de Gobierno, Francisco Baluffo, “hablamos de una operación crucial con la que desde el Ayuntamiento hemos cooperado en todos los trámites necesarios, por lo que ahora es necesario que la Autoridad Portuaria dé máxima agilidad a la ejecución del proyecto para que sea una realidad cuanto antes, transformando un frente portuario de más de 80.000 metros cuadrados con espacios culturales, restaurantes, una marina deportiva, centro de actividades náuticas, terminal de cruceros, etc.

Un proyecto de enorme importancia para la ciudad de Huelva -ha remarcado-, que abrirá oportunidades de desarrollo económico, turístico y ocio para la ciudad”.

En este estudio de detalle se abordan objetivos como la conexión de la trama de la ciudad con el frente de la ría; la preservación de la condición de espacio libre de la zona; la puesta en valor del patrimonio portuario e industrial de los edificios existentes o la generación de nuevos usos urbanos compatibles con el carácter Puerto-ciudad.

Por otra parte, el Pleno emplaza a la Junta de Andalucía a “retomar de manera inmediata las obras de ampliación del carril bici de la ciudad, paralizadas desde hace más de un año”, ha señalado Baluffo. Una moción del Grupo Municipal Socialista que ha salido adelante con el apoyo de todos los grupos y la abstención del PP para instar a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio a mantener una reunión de trabajo para abordar el estado actual del proyecto; exigiéndosele la consignación de partidas suficientes en el próximo ejercicio presupuestario que permitan retomar las obras y culminar el trazado pendiente de esta vía para su posterior puesta en uso.

“No ha habido ningún avance en esta legislatura autonómica y solo se ha ejecutado 1,25 km de los 13 km comprometidos en el proyecto”, ha apuntado el portavoz, incidiendo en que “se trata de una actuación esencial para la ciudad, porque tenemos un carril bici muy desestructurado y hay que darle coherencia y completarlo, pues el fomento de la movilidad sostenible debe ser prioritario en el compromiso de las administraciones contra el cambio climático”.

El pasado mes de octubre, el equipo de Gobierno municipal dirigió un escrito a la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, “exponiendo la preocupación por haber conocido, a través de los medios de comunicación, que la Administración autonómica no estaba dispuesta a seguir desarrollando este proyecto a la luz de informes jurídicos discordantes, contradiciendo el contenido y los fundamentos del acuerdo suscrito hace cinco años entre el Ayuntamiento y la Junta. “Ante esta paralización -ha proseguido el concejal-, los usuarios de este medio de transporte en general, y la comunidad universitaria y clubes ciclistas en particular de nuestra ciudad, ya nos han trasladado su lógica alarma por la falta de avances en la creación del carril; y no vamos a parar en esta reclamación hasta que el Gobierno de PP, Ciudadanos y Vox en la Junta de Andalucía cumpla con su compromiso con la ciudad de Huelva”.

Además de abordarse en esta sesión las necesidades del carril bici urbano, también se ha dado un impulso al periurbano, el proyecto de la vía paisajística Huelva-Aljaraque-Gribraleón. Así, en este Pleno, por unanimidad, el Consistorio ha puesto en valor el cumplimiento de sus competencias en una actuación supramunicipal en la que se suman esfuerzos con la Junta de Andalucía y los ayuntamientos de Aljaraque y Gibraleón para la restauración ambiental y paisajística y recualificación de los bordes urbanos en el Estuario Norte del Odiel.

De esta manera ha sido aprobado en el día de hoy el compromiso de gasto para llevar a cabo el programa de mantenimiento diseñado desde la Concejalía de Hábitat Urbano y para el programa de fomento de dinamización y difusión elaborado desde la Concejalía de Turismo con un plan de actividades turísticas, culturales y didácticas o acciones como la puesta en valor del Muelle de Tharsis.

Declaraciones institucionales

De otro lado, el Ayuntamiento de Huelva se ha convertido en el día de hoy en el primero de Andalucía en hacer una declaración institucional mostrando su apoyo y compromiso con el Plan Nacional de Alzheimer y otras Demencias 2019 / 2022. Un plan que viene a impulsar políticas de promoción de la salud, como el avance en el diagnóstico precoz y la elección de los tratamientos más adecuados; y que apuesta por la investigación, la innovación y el conocimiento sobre los factores determinantes de la enfermedad. Asimismo, el plan recoge medidas de sensibilización y transformación del entorno con el propósito de cambiar la visión que la sociedad tiene del Alzheimer; defiende el valor de la persona cuidadora para incrementar su consideración social y la mejora de las condiciones en las que desempeña su labor.

Por otra parte, los grupos políticos que conforman la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Huelva, con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad han manifestado en este Pleno su compromiso con la Convención Internacional de los derechos de las personas con Discapacidad, aprobada en 2006 por la ONU y ratificada por nuestro país en 2008. “Nuestro compromiso -ha señalado el portavoz- es la reforma del artículo 49 de la Constitución: resulta necesario actualizar la Carta Magna con la terminología adecuada, además de reflejar el modelo actual de políticas dirigidas a las personas con discapacidad basado en derechos subjetivos. Refrendar a los colectivos de personas con discapacidad más vulnerables; atender las necesidades de las discapacidades emergentes; avanzar en accesibilidad; fomentar un empleo digno y de calidad para las personas con discapacidad”.

Por acuerdo también unánime de todos los grupos, en esta última sesión ordinaria del año ha sido aprobada la propuesta de concesión de medallas y reconocimientos con motivo de la festividad de San Sebastián, Patrón de la Policía Local de Huelva, para el año 2020.

Mociones de la oposición

Con el apoyo de todos los grupos y la abstención de Adelante Huelva ha tenido vía libre la propuesta del PP para que el Ayuntamiento convoque un proceso de participación contando con colectivos culturales, deportivos, ambientales, profesionales, juveniles y vecinales para redefinir los usos del conjunto formado por el Parque Alonso Sánchez, Parque de la Esperanza y laderas del cabezo de la Esperanza.

Por unanimidad se ha aprobado otra de las mociones populares, la encaminada a actualizar el Plan de Emergencias Municipal de Huelva ante el Cambio Climático, elaborando un informe de revisión del diagnóstico de vulnerabilidad que incluya el análisis estadístico del clima en los últimos años en la ciudad. El Pleno al completo ha votado a favor de la propuesta de Ciudadanos para conmemorar el Día Internacional contra la Corrupción, comprometiéndose la corporación a combatirla “en todas sus formas, así como poner la transparencia, la rendición de cuentas y la participación en el centro de la agenda local”.

Asimismo, por unanimidad se ha aprobado la moción de Ciudadanos para convocar un concurso de ideas para la remodelación y uso de la totalidad de la superficie de la Plaza del Velódromo, incorporando una transaccional del equipo de Gobierno para que dicha actuación se aborde en un proceso de participación ciudadana y teniendo en cuenta los derechos de usos reconocidos en la Unidad de ejecución número 12 del PGOU.

Sin ninguna objeción ha visto luz verde la iniciativa de Adelante Huelva para que el Ayuntamiento incluya en su nueva relación de puestos de trabajo a dos intérpretes de lengua de signos española.

De otro lado, por unanimidad ha salido adelante la iniciativa de la Mesa de la Ría de Huelva (MRH) para que se implante en la ciudad un Plan Integral de Protección al riesgo de deslizamiento de los viandantes y accesibilidad universal de los acerados. También con el apoyo de todos los grupos municipales ha prosperado la moción de MRH para el fomento del turismo ornitológico en la ciudad, impulsando una campaña divulgativa de nuestra ciudad como destino de este tipo de turismo y coordinando actuaciones con la Junta de Andalucía y la Diputación provincial para convertirnos en un referente en el sector, entre otras medidas.

Finalmente, todos los grupos menos Adelante Huelva, que se ha abstenido, han votado a favor de la moción de Vox sobre la necesidad de contar con una infraestructura adecuada en la capital para incentivar el turismo de eventos y congresos.