Caraballo: “Para la Junta el metro de Málaga es más importante que esta provincia”

El secretario general del PSOE de Huelva Ignacio Caraballo ha lamentado el proyecto de presupuestos de la Junta de Andalucía, que “da a Huelva el peor trato de toda la historia de nuestra autonomía, por mucho que intenten engañarnos de lo contrario. Somos la provincia que menos inversión directa recibe, solo 116,7 millones de euros, de los 38.540 millones para toda la comunidad. Al parecer, el metro de Málaga es mucho más importante que toda nuestra provincia, pues se ha destinado más a esta infraestructura que a toda Huelva. Si eso no es un agravio, que nos lo expliquen”, ha dicho.

En un acto en Huelva con todos los cargos públicos y orgánicos del partido en la provincia con los miembros de ambas candidaturas al Congreso y al Senado, Caraballo ha querido hilar la participación y la implicación en las elecciones con “la mala noticia que ha supuesto para la provincia conocer los presupuestos que ha diseñado el Gobierno de las tres derechas”. El secretario general ha señalado que “por descuidar nuestra fuerza y no movilizarnos lo suficiente para las elecciones andaluzas no logramos la mayoría necesaria para poder gobernar. Ganamos, sí, pero las derechas unieron sus fuerzas y ahora hay un gobierno de derechas en la Junta de Andalucía, como lo puede haber en España si no nos movilizamos para el 10N”.

El objetivo del acto ha sido, según el socialista, “insuflar ánimo y convencerles de que cada uno de ellos es un agente electoral en potencia y que no hay un minuto que perder para estar con la gente y convencerles de que el 10N es una fecha clave para el futuro de todos y de todas, porque ese día se decide un gobierno para este país, un país que necesita más que nunca un gobierno progresista».

El líder del PSOE onubense ha dicho a los secretarios y secretarias generales, alcaldes y alcaldesas, portavoces, parlamentarios y parlamentarias, diputados y diputadas provinciales y demás cargos, que “somos el partido de la gente, el único que garantiza cien por cien el mantenimiento del Estado de Derecho. Somos los socialistas los que pensamos en el interés general y garantizamos las libertades y la seguridad de los españoles”. Además, ha agregado que “no vamos a dar ni un paso atrás en libertades, seguiremos avanzando en la igualdad real entre hombres y mujeres y tendremos tolerancia cero con la violencia machista y con la discriminación a ninguna persona por su condición social, por su elección sexual, por su religión. La Justicia social es nuestra obsesión y la lucha contra las desigualdades y contra la pobreza”.