A Chuli se le resiste el gol en el Nuevo Colombino

Suma dos goles en siete partidos. No son malos números para Chuli, que, sin embargo, para alcanzar altas cifras goleadoras necesita romper su maleficio con el Nuevo Colombino. Porque los dos tantos del fichaje estrella del Recreativo han llegado fuera de Huelva, en Mérida y en Sanlúcar.

Y no es por falta de ocasiones. Sin ir más lejos, el delantero albiazul abandonó el último partido contra la Balona mascullando contra su mala suerte. “Tuve tres ocasiones claras, pero hay días que le doy mal y entran, y el domingo me tocó darle bien y que la pelota no entrase“, se lamenta.

En el vestuario

En todo caso, Chuli relativiza su situación porque “al final es lo que le decía a mis compañeros en el vestuario. Me preocuparía si no tengo ocasiones, pero mientras tenga las ocasiones, sé que habrá algunos días que no entrarán y muchos días que sí entrarán“, señala convencido.

Reflexionando sobre los apuros que pasó el Decano ante la Balompédica Linense, el ariete onubense destaca que “hay que quedarse con que cuando el rival nos domina, el equipo sabe juntarse, meterse atrás y fajarse. Y eso hará que al final de temporada estemos arriba“.

Porque como bien indica el jugador recreativista, “nosotros siempre vamos a crear oportunidades de gol. Al final nuestra base tiene que ser conceder las menos ocasiones posibles y recibir los menos goles posibles, porque arriba tenemos mordiente y siempre vamos a tener ocasiones“.