El Recreativo y la Balona empatan en la ruleta rusa (1-1)

No ganó, pero tuvo ocasiones de sobra para hacerlo. No perdió, pero estuvo al borde. Y seguramente lo habría hecho de no ser por Nauzet Pérez y Morcillo, los mejores del Decano. Calibrando méritos y atrevimientos, cabe tildar de justo el empate entre el Recreativo y la Balona (1-1). Unas tablas en un partido jugado en la ruleta rusa.

Especialmente en el tramo final, cuando había veinte futbolistas en el verde. Claro que once contra once, albiazules y albinegros tampoco renunciaron al ataque. Queda demostrado que en Segunda B también se puede jugar el balón. La diferencia estuvo en que Manu Molina (menudo recital dio) no actuó esta vez en el equipo de Huelva.

Obligado por el baile de altas y bajas de todas las semanas, Alberto Monteagudo varió el once. Nano, una vez recuperado de su lesión, volvía a la titularidad, en detrimento de Borja García. En el otro lado de la balanza, las molestias en la rodilla dejaban fuera a Alberto Quiles. La oportunidad era para Gerard Vergé.

Fiereza

Arrancó el Recre con fiereza. Un lanzamiento de falta de Nano, bien resuelto por Javi Montoya, avisaba de las intenciones locales. Pero la Balona no se descompuso por el rugir del Nuevo Colombino. Al contrario, comenzó a discutirle al Decano la posesión del balón, con el onubense Manu Molina como eje de su juego.

Así llegó la primera ocasión foránea, un tiro esquinado de Koroma que Nauzet despejó con la pierna. Conforme avanzaba el reloj, el choque se parecía más al plan imaginado por Jordi Roger. Sólo las dos tarjetas amarillas vistas por los centrales Álvaro Vega y Carrasco contrariaban al entrenador de la Balompédica Linense.

Gran estirada

El dominio visitante obligó a Nauzet a protagonizar una gran estirada para evitar el cero a uno. Fue tras un disparo de Pito Camacho que se envenenó al tocar en un defensa. Su ambición, sin embargo, traicionó a los gaditanos, que se desnudaron atrás y se vieron sorprendidos por Isi Ros, Gerard y Carlos Martínez.

Los dos primeros no sacaron fruto de sus incursiones por pecar de individualismo. Pero sí lo hizo el tercero, que forzó su derribo dentro del área por Álvaro Vega. El penalti lo transformó Morcillo en el primer gol del Recre. Y aún pudo ser mejor, pero a Chuli le botó mal el balón cuando encaraba al meta adversario.

Con la puntera

El segundo tiempo amaneció con idéntico protagonista. A Chuli le faltó un poco más de precisión al desviar con la puntera un extraordinario pase en profundidad de Nano. El partido dio entonces un giro al ver Diego Jiménez una rigurosísima segunda amarilla. El Recreativo se quedaba con uno menos, aunque no por mucho tiempo.

Porque el colegiado no tardaría en aliviar su conciencia con la segunda amonestación a Álvaro Vega. El Recre y la Balona jugarían diez contra diez, la última media hora del pulso. Con menos efectivos en el campo, más espacios y menos fuerzas en las piernas de los sobrevivientes, el encuentro degeneró en un corre calles.

Parada de balonmano

El Decano perdonó en una correría de Isi Ros, que asistió a Alfonso, para que éste rematara blando a las manos de Montoya, cuando lo tenía todo para hacer el segundo. Y como quien perdona, paga, los albiazules lo pagaron con el empate. Falta lateral que pone Manu Molina, nadie despeja y Camacho que anota en el segundo palo.

La locura se adueñó de un partido que pudo ganar cualquiera y que al final repartió los puntos. El Recre lamentó un gol (bien) anulado a Rubén Cruz por fuera de juego y un trallazo de Gus Quezada al palo. Y en la Línea de la Concepción aún no se explican la parada de balonmano que Nauzet realizó a bocajarro ante Abdellaoui.

-FICHA TÉCNICA

RECREATIVO DE HUELVA: Nauzet Pérez; Cera, Diego Jiménez, Morcillo, Nano; Sergio Jiménez, Gus Quezada: Isi Ros, Gerard Vergé (Borja García, min.58), Carlos Martínez (Alfonso, min.70) y Chuli (Rubén Cruz, min.79).

BALOMPÉDICA LINENSE: Javi Montoya; Jordan, Álvaro Vega, Carrasco, Tomás; Luis Alcalde (Javier Forján, min.78), Manu Molina, Albisua (Kaya, min.78), Koroma; Dopi (Abdellaoui, min.72) y Pito Camacho.

GOLES: 1-0 (min.32) Morcillo, de penalti; 1-1 (min.80) Pito Camacho.

ÁRBITRO: Muñoz Piedra, del Comité Madrileño. Expulsó al albiazul Diego Jiménez (min.55) y al balono Álvaro Vega (min.60), en ambos casos por doble amarilla. Amonestó al local Diego Jiménez (2) y a los visitantes Carrasco, Álvaro Vega (2), Jordan, Tomás.

CAMPO: Nuevo Colombino, unos 8.000 espectadores.