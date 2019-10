Monteagudo: “Veo al equipo mejor”

El empate contra la Balompédica Linense deja a Alberto Monteagudo con media sonrisa. No, evidentemente, por el resultado. Sí, porque las sensaciones del Recreativo de Huelva son cada vez mejores. “Veo al equipo mejor con el paso de las jornadas. Hoy no hemos ganado, porque no supimos marcar un gol cuando ellos peor estaban“, ha explicado el técnico albiazul en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Analizando lo sucedido en el Nuevo Colombino, el ‘mister’ del Decano admite que “nos ha costado un poco meternos en el partido, pero hemos acabado la primera parte con mejores sensaciones. Y hemos empezado la segunda parte muy bien, hasta la expulsión, que ha cambiado el choque”. Aún así, “tuvimos oportunidades para ganar y creo que por ocasiones de gol, hemos merecido más“.