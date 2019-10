Huelva se moviliza por la llegada del AVE

La Plataforma por la llegada del AVE a Huelva, un movimiento cívico formado por más de 20.000 personas que reivindica la mejora de infraestructuras ferroviarias y la conexión de alta velocidad con Sevilla y Madrid, ha convocado la Primera concentración en la capital. Será el próximo lunes 14 de octubre en la Plaza de las Monjas.

Con el lema ¡Huelva con AVE ya¡ No más marginación a la provincia, el colectivo llama a la movilización a los onubenses.

“Llegó el momento. El lunes, a las 18,30 primera concentración de la Plataforma. No faltéis. Luchamos por nuestro derecho a una infraestructura ferroviaria digna: no más retrasos, no más averías, no más viajes interminables… No más desprecios a nuestra ciudad. Ha llegado el momento de demostrar que no estamos dormidos y que no aguantamos más. Que empiezan a tenernos en cuenta. Somos Huelva, la cuna del descubrimiento, una tierra con grandes posibilidades.. No dejemos que nos sigan arrinconado”, reza el llamamiento que distribuyen por las redes sociales.

La Plataforma recuerda que “los onubenses sufren retrasos, averías y continuos incidentes para todos aquellos viajeros que suban o bajen de un tren en Huelva”.

El colectivo asegura que la llegada del AVE “supondrá un gran avance en el desarrollo de Huelva y su provincia, ya que las continuas averías, retrasos e incidencias que padecen los trenes que comunican Huelva con Sevilla, Extremadura y Madrid, (las puertas de salida y entrada en la provincia y la capital onubense), acaparan a diario los noticiarios”.

La movilización responde a la indignación ciudadana que ha causado el hecho de que se vean con demasiada asiduidad “viajeros a pie por los campos extremeños, traslados en autobús, goteras, impuntualidad, descarrilamientos, catenarias bloqueadas, privilegios de paso y cruce, desprendimientos y piedras en las vías, rebaños arrollados… hasta incendios”.

“Un rosario de problemas (la mayoría retrasos) ocupan un día y otro las redes sociales y los medios de incidencias en los trenes que unen Huelva con Extremadura, Madrid y Sevilla. Incidentes que ponen en un brete la puntualidad, la solvencia y la seriedad del servicio que Renfe y Adif, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, prestan a la provincia de Huelva”, insiste el colectivo.

La Plataforma subraya que según un estudio, la línea que peor funciona es la que conecta Madrid-Zafra-Huelva (CR 20 Media Distancia Sur, en el argot ferroviario). Cosecha un índice de puntualidad casi ridículo: un 46,26%.