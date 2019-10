La inauguración del monumento a Colón, en los autobuses de Huelva por su 90 aniversario

Los autobuses de Emtusa proyectan las imágenes de un acto que supuso una enorme proyección internacional de la ciudad coincidiendo con las celebraciones del 12 de octubre

Durante esta semana, coincidiendo con las celebraciones del 12 de octubre, todos los autobuses de Emtusa proyectarán las imágenes del acto de inauguración del Monumento a Colón tomadas por un noticiario francés el 21 de abril de 1929 en la Punta del Sebo. De esta forma, el Ayuntamiento de

Huelva difunde y promociona unos recursos gráficos, prácticamente inéditos, que demuestran la importancia de un acontecimiento que supuso una enorme proyección para la ciudad, a nivel internacional.

En el marco de la conmemoración del 90º aniversario de la inauguración de este emblemático monumento, se da a conocer a la ciudadanía un material que forma parte de la investigación realizada por el periodista onubense Eduardo J. Sugrañes, para el libro ‘El Monumento a Colón de Huelva’, editado por el Ayuntamiento de Huelva, como obra ganadora del XVIII Premio Diego Díaz Hierro de Investigación.

Como ha señalado Luis Albillo, concejal de Movilidad y Seguridad Ciudadana y presidente de Emtusa, “es un verdadero placer, poder poner a disposición de los onubenses estas imágenes cuando estamos celebrando el 90 aniversario de este monumento que identifica a Huelva fuera de nuestras fronteras, como cuna del Descubriendo de América”. Especialmente, añade el edil, “en estas fechas, a las puertas del 12 de octubre, para reforzar la vocación americanista de esta ciudad, enfatizando la relación de Huelva y Nueva York, dos ciudades hermanadas por la historia, el arte y la huella imborrable de Gertrude Vanderbilt Whitney”.

De esta forma, Albillo ha agradecido “una iniciativa que no hubiera sido posible sin el trabajo de investigación realizado por Eduardo Sugrañes, que puso en la pista a nuestros técnicos de Cultura para solicitar la cesión de estas imágenes a los archivos franceses Gaumont Pathé”.

El vídeo documental, que se proyectará en bucle en las pantallas de los autobuses urbanos, tiene una duración aproximada de un minuto y destaca por la calidad de las imágenes y el trabajo tanto periodístico, como artístico. Una excepcional grabación de todo el acto de una inauguración a la que asistieron el General Primo de Rivera, el Infante Carlos, el embajador de EE. UU. el presidente del Directorio Militar o el ministro de Marina, además de autoridades locales y regionales y que constituyen uno de los primeros testimonios cinematográficos tomados en la provincia de Huelva.

En el acto, estuvieron presentes además medios de comunicación nacionales e internacionales, teniendo reflejo en cabeceras de primer nivel como The New York Times , Tribune , o la revista The Arts, entre muchos otros. La inauguración del monumento situó a la ciudad de Huelva en el mapa mundial, no sólo como Cuna del Descubrimiento de América, sino como protagonista del hermanamiento con Estados Unidos y en especial con la ciudad de Nueva York, ya que fueron sus ciudadanos los que impulsaron este regalo que hizo Estados Unidos al pueblo español y que buscaba ser para Huelva lo que para Nueva York es la Estatua de la Libertad, con un diseño de vanguardia encargado a la escultora Miss Whitney.