El Centro de Tratamiento de Residuos de Villarrasa trató el año pasado 270.000 toneladas

El vicepresidente de Política Municipal de la Diputación de Huelva, Ezequiel Ruiz, acompañado por la diputada de Política Municipal, Yolanda Rubio, han visitado recientemente las instalaciones del Centro de Tratamiento de Residuos no Peligrosos de Villarrasa, adscrito al Servicio Provincial de Transporte y Tratamiento de Residuos no Peligrosos de la Provincia, que gestiona la Diputación de Huelva y en el que el año. En la visita también han estado presentes el alcalde de Villarrasa, Arturo Alpresa, así como el diputado territorial del Condado, Pablo Valdera, y representantes del la empresa concesionaria del Servicio, UTE Tratamiento Huelva (Cespa, S.A. – Cespa G.R., S.A.).

En el transcurso de la visita, se ha puesto de manifiesto la necesidad de seguir definiendo las líneas de colaboración con el objetivo de prestar un mejor servicio al ciudadano. El Servicio Provincial de Transporte y Tratamiento de Residuos no Peligrosos tiene como ámbito de actuación la totalidad de los 80 municipios de la provincia, donde residen, aproximadamente, 519.932 habitantes repartidos en una extensión de más de 10.000 Km2. El servicio hace frente a todos los residuos urbanos domésticos que se generan y depositan en los contenedores de residuos orgánicos y fracción resto. No incluyéndose en este servicio los residuos procedentes de la recogida selectiva.

La provincia de Huelva se divide en dos zonas operativas. Cada una de ellas cuenta con un Centro de Tratamiento de Residuos no Peligrosos (Planta de Villarrasa y Planta del Andévalo) y sus respectivas Estaciones de Transferencia de Residuos no Peligrosos (Almonte, El Campillo, Linares de la Sierra, La Redondela y Huelva). Tanto en las plantas de transferencias, como en los centros de tratamiento se recepcionan los residuos, se clasifican y se recuperan aquellos materiales susceptibles de valorización, destinándose los residuos orgánicos al compostaje, pasando el material no recuperable a un vertedero de apoyo controlado.

Durante el año 2018, en las instalaciones del Servicio se han tratado un total de más de 274.000 toneladas de residuos, generándose una media 1,44 kg/hab-día.

De los productos recuperados en las instalaciones, el 36% corresponden a diferentes tipos de plásticos, 31% son metales, y el 16% de material bioestabilizado, siendo el resto papel-cartón, envases tipo brick y vidrio.

La Diputación de Huelva puso en marcha este Servicio en el año 1995, tras la clausura y sellado por parte de esta Diputación de más de 100 vertederos incontrolados, que existían a lo largo y ancho del territorio provincial.