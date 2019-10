Una sonrisa, la mejor carta de presentación para conseguir trabajo

En el Día Mundial de la Sonrisa, la psicóloga onubense Emma García, asegura que sonreír es el antídoto de las preocupaciones

El primer viernes de octubre se celebra, el Día Mundial de la Sonrisa. Así lo instauró en 1999 el estadounidense Harvey Ball, artista comercial, creador de la Smiley Face (imagen gráfica sonriente, convertida en un icono internacional).

En el marco de este día, Diario de Huelva ha hablado con la psicóloga y coach onubense Emma García, quien ha puesto en valor la acción de sonreír como herramienta de éxito para conseguir objetivos personales y profesionales.

“Muchas veces creemos que llevar un determinado atuendo va a ser la mejor carta de presentación y no tenemos en cuenta que algo tan simple como la expresión de una sonrisa puede ser nuestra mejor carta de presentación, incluso para encontrar trabajo”, asegura.

Por eso, dice la especialista, las acciones son mejores que las palabras: “cuando tenemos una sonrisa puesta en la cara decimos: me gusta, me caes bien, me siento bien contigo, me alegro de verte”, comenta.

Sin embargo, Emma García asegura que no sólo basta con sonreír: “es necesario hacerlo de manera sincera para que lo sintamos nosotros mismos y, por ende, los demás”.

La gente que sonríe tiende a trabajar con más eficacia. Y es que, dice García, “está demostrado que hasta los niños se crían mejor en un ambiente familiar de sonrisas”.

La psicóloga onubense defiende que una sonrisa es la mejor de las medicinas para levantar el estado de ánimo y recomienda a sus pacientes que practiquen a diario, aunque a veces, no les apetezca: “sal a la calle con la idea de sonreír, incluso sólo contigo. Eso contribuye a que seamos felices”.

El efecto de una sonrisa, reduce la tensión en un grupo de gente ante temas preocupantes. “Como decía el psicólogo y filósofo William James: ‘La acción parece seguir al sentimiento’ pero, en realidad, la acción y el sentimiento van juntos. Si podemos manejar la acción que depende de nuestra voluntad podremos regular ese sentimiento, si añadimos una sonrisa eso hará que nos sintamos mejor”, afirma la psicóloga.

Por ello, la especialista asegura que una sonrisa no cuesta nada pero crea mucho: “Enriquece a quien la recibe y no empobrece a quien la da, alienta la buena voluntad en los negocios, es un descanso para las personas cansadas y da luz a las deprimidas. Sonreír es el antídoto de las preocupaciones”