Monteagudo combate el halago en el Recreativo

Dicen que el halago debilita. Y en el fútbol no existe mayor halago que la victoria. Y el Recreativo ha encadenado tres triunfos seguidos. Y Alberto Monteagudo no quiere que los buenos resultados debiliten a su equipo. Por eso ha avisado a sus hombres de cara al choque del domingo (El Palmar, 17.30 horas) contra el Atlético Sanluqueño.

“Se lo he repetido todos los días a los jugadores. El Sanluqueño ha empezado bien y vamos a un campo especial, que parece más pequeño de lo que es porque la gente está muy encima. Hay que saber leer el juego y ser competitivos en todo momento, porque nos espera un partido difícil“, advierte el entrenador del Decano.

Apurar hasta mañana

El técnico manchego apurará al entrenamiento de mañana sábado para conocer si podrá contar con Rubén Cruz, Alfonso e Irizo. Por el contrario, Víctor Barroso y Quique Rivero están descartados, aunque el ‘mister’ albiazul espera que la enfermería esté despejada en un plazo de “diez días“.

Respecto al once que alineará el Recre en Sanlúcar de Barrameda, el preparador avanza que “no habrá muchos cambios“, siendo su principal duda el lateral derecho, donde debe elegir entre Óscar Ramírez o Cera. Una decisión que no ha hecho pública para “no darle pistas a Abel Gómez“, el técnico del Sanluqueño.

Días de furia

En cuanto a Carlos Martínez, que se ha reivindicado como futbolista con siete días de furia, el entrenador recreativista señala que “cada día lo veo mejor. Tiene fútbol y podría ser titular en cualquier momento“. Aunque, en principio, todo apunta a que el domingo repetirán en las bandas Chuli e Isi Ros en el 4-1-4-1.