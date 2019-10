Los ‘Hombres G’ quieren hacer sufrir al Recreativo

A mediados de los ochenta, la canción ‘Sufre mamón’ hacía furor entre jóvenes y adolescentes. Por aquel entonces, Dani Güiza y Álex Geijo eran unos niños que apenas podían darle una patada al balón. Cuarenta años después, son los ‘Hombres G’ del Atlético Sanluqueño y quieren hacer sufrir al Recreativo este domingo en El Palmar.

Los veteranos delanteros (39 y 37 años, respectivamente) se han convertido en los futbolistas más mediáticos del próximo rival del Decano. Aunque su rendimiento no está, por el momento, a la altura de su fama. Güiza, que marcó 7 goles en 31 encuentros el curso pasado, aún no se ha estrenado. Y Geijo lleva un gol en cinco partidos.

Equipo resultón

Aún así, el conjunto de Sanlúcar de Barrameda marcha octavo y sólo ha perdido con el Cartagena (0-1). Por el contrario, ha ganado al Mérida (3-0) y Balona (0-1), y empatado con el UCAM (0-0), Don Benito (1-1) y Marbella (1-1). Apenas ha anotado seis tantos, pero únicamente ha encajado tres. El típico equipo resultón de Segunda B.

Ex-recreativistas

Su entrenador es Abel Gómez, que repite en el banquillo tras haber colgado las botas no hace mucho. Su dibujo preferido es el 4-2-3-1 y su once tipo está formado por Ismael; Luis Martínez, José, Luis Madrigal, Navas (ex del Recre); Mario Abenza, Nando Quesada; Antonio Jesús, Peli, David Segura (también ex del Decano); y Guti.