Marcha por los cabezos tras el hallazgo de nuevas tumbas en el Cabezo de la Joya

Colectivos onubense exigen el cumplimiento de la Ley de Patrimonio en La Joya rechazando el plan urbanístico porque degrada sus valores

Convocan una “marcha por los cabezos” el 18 de octubre para reivindicar sus valores culturales, naturales, ambientales y paisajísticos, hasta ahora totalmente despreciados por la Administración.

Los extraordinarios resultados de la actividad arqueológica que se acaba de llevar a cabo en La Joya constatan la importancia científica de esta necrópolis tartésica que ya fuera investigada por Elena Orta y Juan Pedro Garrido en el siglo pasado. Por ello, “Huelva te mira” y otros colectivos como Fridays For Future Huelva, Plataforma Parque Moret, XR El Brote, Ecologistas en Acción Huelva y periferias exigen a la Junta de Andalucía el cumplimiento de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía en La Joya, que emita informe desfavorable con respecto al planeamiento previsto en el cabezo. Recuerdan que el artículo 19 de la Ley prohíbe toda “intervención, uso o acción en el bien o su entorno de protección que degrade los valores de un bien inmueble integrante del Patrimonio Histórico y toda interferencia que impida o distorsione su contemplación”. Además, la ley obliga a los municipios a establecer medidas para evitar la contaminación visual o perceptiva producida por las construcciones “que por su altura, volumetría o distancia puedan perturbar su percepción”.

En opinión de los colectivos, el artículo 19 invalida la ordenación prevista tanto por el Plan Especial aprobado en 2004 como la Modificación que tramita el Ayuntamiento desde 2018 y contra la que se han presentado miles de alegaciones, entre ellas algunas presentadas por reconocidos especialistas.

“Desmentimos con rotundidad las falacias que nos venden publirreportajes con intereses espurios: el Plan Especial de La Joya propone reducir el Cabezo al 50% de su superficie actual en el mejor de los casos, pasando de 20.000 m2 a apenas 9.900 m2. El Plan encorsetará el yacimiento a sus limitados “espacios libres”. Además, el cabezo estará amputado y rodeado por edificios de 12 plantas alineados con la Calle San Sebastián y la Avenida de Adoratrices. Dichas torres superarán en altura de forma considerable la cima del cabezo, sobre el que proyectarán sus sombras debido a su localización al sur y al sureste. Estos edificios impedirán la percepción e interpretación de este enclave arqueológico que precisamente fue elegido por nuestros antepasados por su posición de dominio del territorio, del estuario. Desde la cima de La Joya ya no veremos nada salvo las construcciones. Además, las torres nos robarán para siempre la contemplación del Cabezo desde la ciudad, desde la principal vía de acceso al centro histórico” denuncian.

“Huelva te mira” advierte que el incumplimiento del artículo 19 por parte del planeamiento de La Joya es un argumento ya utilizado en informes técnicos de la propia Delegación Territorial de Cultura que constan en el expediente. “La Comisión Provincial de Patrimonio no puede ignorarlo, como no puede ignorar la opinión expresada por dos Departamentos de la UHU, el de Ciencias de la Tierra y en especial el de Historia, Geografía y Antropología. Ambos se suman a las miles de personas, colectivos y especialistas que estamos exigiendo parar los planes urbanísticos de La Joya (y de Mondaca). Unos planes desfasados que desprecian los valores culturales, naturales, paisajísticos y ambientales de nuestros Cabezos. El Ayuntamiento se comprometió a buscar alternativas viables, que existen, para transferir los aprovechamientos previstos a otras zonas de la ciudad. No ha cumplido su palabra. Ni siquiera está respondiendo al Defensor del Pueblo ante las quejas presentadas por “Huelva te mira”, que fueron admitidas a trámite”.

Los colectivos lo tienen muy claro: “No renunciamos a un solo metro cuadrado de nuestro Cabezo. Se está tratando La Joya como si fuera una parcela más del Seminario, despreciando que es un cabezo con otros muchos valores, su geomorfología, su paisaje, su carácter natural como espacio verde imprescindible para combatir la emergencia climática”. Los colectivos reprochan las “políticas hipócritas que presumen de sostenibilidad, de elaborar catálogos de arquitectura y paisajes onubenses, mientras siguen tramitando planeamientos inspirados sólo en la especulación, contrarios al Convenio Europeo del Paisaje, que arrasarán espacios naturales heredados tras millones de años, soportes de nuestra cultura milenaria, que la sociedad no quiere perder”.

Por todo ello, los colectivos han decidido convocar a la sociedad onubense a una nueva movilización, una “marcha por los cabezos” el próximo viernes 18 de octubre a las 19:00 horas, para recordar “la seria amenaza que se cierne sobre estos elementos que queremos declarados Monumento Natural. Pedimos reaccionar ante la dejación de funciones de la Administración. Animamos a romper el silencio cómplice igualmente responsable de la destrucción de nuestro paisaje cultural. En La Joya, en Mondaca, Huelva se juega su identidad, su oportunidad como ciudad patrimonial, su futuro” terminan.