Ya se conocen los finalistas del Islantilla Cinefórum

La Organización del Festival Internacional de Cine Bajo la Luna – Islantilla Cinefórum ha dado a conocer esta mañana la relación de los títulos que el próximo sábado 24 de agosto competirán por los máximos galardones de la decimosegunda edición de esta muestra cinematográfica al aire libre, que ha venido desarrollándose durante los últimos meses en este enclave de la costa onubense compartido por los municipios de Lepe e Isla Cristina.

Los doce largometrajes finalistas, que serán valorados por el Jurado Oficial, son:

Animal World, de Lam Can-Zhao [CHINA]

Der Wald, de Viktor Gasic [ALEMANIA]

Dos veces tú, de Salomón Askenazi [MÉXICO]

El Chata, de Gustavo Ramos [PUERTO RICO]

El ombligo de Guie’dani, de Xavi Sala [MÉXICO]

Estrangeiro, de Edson Lemos Akatoy [BRASIL]

Holy Boom, de Maria Lafi [GRECIA]

Invierno en Europa, de Polo Menárguez [ESPAÑA]

La primera cita, de Jesús Ponce [ESPAÑA]

Niebla de culpa, de Francisco Laresgoiti [MÉXICO]

Tierras solares, de Laura Hojman [ESPAÑA]

Un om la locul lui (A decent man), de Hadrian Macu [RUMANÍA]

Asimismo, los doce cortometrajes finalistas son:

Acquario, de Lorenzo Puntoni [ITALIA]

Ashmina, de Derek Berenson [REINO UNIDO]

Cerdita, de Carlota Pereda [ESPAÑA]

Foreigner, de Carlos Violadé [ESPAÑA]

La octava dimensión, de Kike Maíllo [ESPAÑA]

Le Graffiti, de Aurélien Laplace [FRANCIA]

Roberta’s Living Room, de Judy K. Suh [EE.UU.]

Tahrib, de Gerald Vidal-Cortés [ESPAÑA]

Tanafos, de Fashid Ayoobinejad [IRÁN]

The girls are alright, de Gwai Lou [MALASIA]

The trip, de Sungwon Jang [COREA DEL SUR]

Uno, de Javier Marco [ESPAÑA]

El resto de los Premios Luna reconocerán otras siete categorías. Los nominados a Mejor Dirección son:

Gustavo Ramos por El Chata

Javier Khün por Flora

Maria Lafi por Holy Boom

Polo Menárguez por Invierno en Europa

Francisco Laresgoiti por Niebla de culpa

Judy K. Suh por Roberta’s Living Room

Las nominadas a Mejor Actriz son:

Laura Galán por Cerdita

Sótera Cruz por El ombligo de Guie’dani

Luli Bitri por Holy Boom

Tia Diagne por La jungle

Alma Moreno por Niebla de culpa

Marina de Tavira por Niebla de culpa

Los nominados a Mejor Actor son:

Alexon Duprey por El Chata

Christian Bujeau por Le Graffiti

François Berland por Le Graffiti

Said Chatiby por Tahrib

Bogdan Dumitrache por Un om la locul lui (A decent man)

Pedro Casablanc por Uno

Los nominados a Mejor Guión son:

Carlota Pereda por Cerdita

Gustavo Ramos y Xenia Rivery por El Chata

Xavi Sala por El ombligo de Guie’dani

Maria Lafi y Elena Dimitrakopoulou por Holy Boom

Judy K. Suh por Roberta’s Living Room

Belén Sánchez Arévalo por Uno

Los nominados a Mejor Música Original son:

Eduardo Reyes y Laura Rey por El Chata

Vicente Miras por Flora

Lakis Haikiopoulos por Holy Boom

Luis Hernaiz por Invierno en Europa

Javier Bayón por La octava dimensión

Pablo Cervantes por Tierras solares

Los nominados a Mejor Dirección de Fotografía son:

Jury Fantigrossi por Acquario

Alejandro Espadero por Bailaora

Willie Berrios por El Chata

Michal Babinec por Flora

José Martín Rosete por Invierno en Europa

Rita Noriega por La octava dimensión

Los nominados a Mejor Dirección Artística son:

Judith Alcubiere por Bailaora

Sebastián Claudio por El Chata

Jaime Boyero por Flora

Andromahi Arvaniti por Holy Boom

Luis Antonio Ordóñez por Niebla de culpa

Julia Carusillo por Roberta’s Living Room

Los cortometrajes finalistas que optan a los premios del Jurado Oficial y del Público serán proyectados en dos sesiones especiales que tendrán lugar el próximo martes 20 y el jueves 22 de agosto a las 22:30 horas en el Patio del Centro Cultural de Islantilla.

Un jurado profesional compuesto por los actores Carlos Hipólito y Luisa Gavasa, la directora Belén Macías, el productor Josep Cister, y el periodista José Antonio Navarro, será el encargado de determinar la identidad de los galardonados con los Premios Luna de Islantilla. En sus manos está decidir el palmarés de esta edición, que será revelado en el transcurso de la Ceremonia de Clausura que tendrá lugar el próximo sábado 24 de agosto.

El mismo Jurado Oficial decidirá también el ganador del Premio RTVA a la Creación Audiovisual Andaluza de entre los siguientes nominados:

Boutade, de Dany Ruz

Campo, de Manu Soriano

El nadador, de Pablo Barce

El recado, de Manuel Gomar

Foreigner, de Carlos Violadé

Santas Pascuas, de Bernabé Bulnes

Este Premio de la RTVA ha figurado en el Palmarés del Festival Internacional de Cine bajo la Luna desde su cuarta edición, en 2011. Desde esa fecha, han sido galardonados los cortometrajes Matador on the road, de Alexis Morante; Hambre, de Mario de la Torre; The Rattle of Benghazi, de Paco Torres; Me llamo Olmo, de Olmo Figueredo; Flexibility, de Remedios Crespo; El marido era fumigador de campos, de Ana M. Ruiz; Baile de máscaras, de Javier Oliver; y Domesticado, de Juan Francisco Viruega.

Finalmente, los finalistas al Premio del Público de Islantilla son:

Premio del Público al Mejor Largometraje

El Chata, de Gustavo Ramos [PUERTO RICO]

El ombligo de Guie’dani, de Xavi Sala [MÉXICO]

Holy Boom, de Maria Lafi [GRECIA]

Invierno en Europa, de Polo Menárguez [ESPAÑA]

La primera cita, de Jesús Ponce [ESPAÑA]

Tierras solares, de Laura Hojman [ESPAÑA]

Premio del Público al Mejor Cortometraje

Ato San Nen, de Pedro Collantes [ESPAÑA]

Best Seller, de Max Lemcke [ESPAÑA]

Foreigner, de Carlos Violadé [ESPAÑA]

Happy Friday, de José Antonio Campos [ESPAÑA]

La tercera parte, de Alicia Albares y Paco Cavero [ESPAÑA]

Parru pi tía, de Giuseppe Carleo [ITALIA]

La Ceremonia de Clausura será el broche final de la decimosegundo edición del Festival Internacional de Cine Bajo la Luna – Islantilla Cinefórum, y durante su celebración se hará también entrega del galardón honorífico Premio ‘Luis Ciges’ al actor Juan Echanove.