Monteagudo: “Espero la llamada del Recreativo”

Se ha convertido en la primera opción para sustituir a José María Salmerón en el banquillo del Recreativo. Y aunque en el Nuevo Colombino se manejan otras alternativas, Alberto Monteagudo confía en que esta vez sea la definitiva. En esta entrevista con DiariodeHuelva.es, el técnico manchego analiza sus posibilidades y descubre cómo sería el Decano si finalmente quedara bajo su mando.

-¿Será este el verano donde se reencuentre con el Recre?

-No lo sé, siempre he querido volver al Recreativo y siempre que ha habido alguna opción, la he peleado. Y ahora vamos a ver porque todo está un poco indeterminado respecto a la nueva dirección deportiva. Sé que hay un interés, pero estoy a expensas de que el club defina su proyecto.

-Pero es un banquillo apetecible.

-Sí, claro. Estamos hablando de un club que por historia, ciudad, masa social y afición es de Segunda División, como mínimo, pero que por circunstancias del fútbol está en otra categoría. Si hay algún equipo que me haría pensar en volver a Segunda B, sería el Recreativo. No porque yo lleve veinte años entrenando en Segunda A, que no es el caso, pero sí porque me ha costado mucho llegar al fútbol profesional y cuesta bajar a la división de bronce, que además, como todo el mundo sabe, es complicadísima.

-¿Pesan también sus recuerdos como ex-jugador del Decano?

-Sí, al final cuando vas a un club y te encuentras que no subes y te esperan 7.000 personas para darte ánimos, y al año siguiente logras el ascenso como lo conseguimos nosotros, es algo único y muy bonito. Aún se me ponen los pelos de punta al recordarlo.

-¿Es un problema que Salmerón haya dejado el listón tan alto que sólo ascendiendo se puede mejorar su temporada?

-Está claro que Salmerón ha hecho una campaña impresionante, porque no partía al principio con ese rol frente a presupuestos como el del Racing o la Cultural Leonesa que son ‘top’. Eso no garantiza que vayas a subir, pero sí garantiza que esos clubes puedan acceder a futbolistas a los que no podía llegar el Recreativo. Pero al final, consiguieron formar un grupo bueno, estar muchísimas jornadas sin perder y ser campeón de grupo. Eso no es fácil y lo sé bien, que yo fui campeón con el Cartagena y nos costó un montón. Así que si uno va a Huelva, el objetivo no es superar a Salmerón, si no hacer las cosas bien, que la gente se identifique con el equipo e intentar pelear por ascender.

-Hablando de estilos de juego, ¿cómo sería el Recre con Monteagudo en el banquillo?

-Quisiera un equipo competitivo al cien por cien y protagonista con el balón. Me gusta darle un matiz muy ofensivo a mis equipos, ser dominadores y tener mucha presencia en campo contrario, con laterales ofensivos y gente con movilidad. Evidentemente, vas limando cosas todos los años, porque ese tipo de equipos reciben ocasiones, todo lo contrario que el Recreativo de Salmerón, que era un equipo muy hermético y al que era muy difícil hacerle gol. La idea es desplegar un fútbol atractivo, pero sin dejar de ser competitivos.

–¿Ha recibido ya la llamada del Recreativo?

-Emilio Viqueira, con el que estuve en Lugo, me comentó que había una opción y hubo movimientos, pero como el tema de Emilio no va a salir, pues se paró todo. Y estoy a expensas de ver quién va a ser el director deportivo del Recreativo y supongo que a partir de ahí, el club se moverá.

-¿Y espera esa llamada?

-Sí, porque estoy en el mercado, porque vengo de Segunda División A, porque el año anterior estuve a 15 segundos de ascender al Cartagena… creo que con la experiencia te haces mejor y pienso que el Recreativo puede tenerme en mente como otros veranos. También tendrá en cuenta a otros entrenadores, pero mi pasado en Huelva y el cariño que le tengo a la ciudad me pueden ayudar.